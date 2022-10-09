Dostlarımla vakit geçirirken, spor yaparken, sosyal etkinliklerde, davetlerde bana en çok sorulan soru, "Sizce saç ektirmeli miyim?" oluyor. Bu benim belki de kesin olarak yanıt veremeyeceğim tek soru, ama yanıtsız bir soru değil. Saç ekimi yaptırıp yaptırmayacağınızı anlamak için basit bir test uygulamanızı önererek başlamak istiyorum. Aynaya bakın, sonra gözlerinizi kapatın ve kendinizi saçlarınız varmış gibi hayal edin. Hayatınız nasıl olurdu? Kendinizi nasıl hissederdiniz? Şimdi bu duygulara odaklanıp, saçlarınız olduğunda ne hissettiğinizi en iyi anlatan üç kelimeyi yazın. Basit kelimeler seçin. Sizin kelimeleriniz neler? Daha çok özgüvenli, enerjik, genç, coşkulu mu? Yanıtınız "Evet" ise en önemli testi geçtiniz demektir. Çünkü 22 yıldır saç cerrahisi alanında çalışan, binlerce saç ekimi ameliyatı yapan ve araştırmalarını uluslararası alanda sürdüren bir doktor olarak şunu söyleyebilirim, saç ekimi kararında tıbbi ölçütler kadar, kişinin kendi görünümüyle ilgili ne hissettiği de çok önemli. Elbette bunun hemen arkasından tıbbi değerlendirme geliyor. Saçların dökülmesi veya dökülmese bile incelmesi ve buna bağlı olarak seyrek bir görünüm oluşması, uzun yıllar süren bir sorun. Bazı hastalar ciddi saç kayıpları yaşamaya başladıkları ya da saçları artık belirgin biçimde inceldiğinde, bu operasyonu yaptırmak istiyor. Ancak bu noktada köklerin alınacağı bölgenin, sonuçta ortaya çıkacak estetik görünümü destekleyecek nitelikte olması gerektiğini unutmamak lazım. O nedenle en önemli hususlardan biri, saçların değerlendirilmesi.Kendimden örnek vererek süreci anlatmaya çalışayım. Birebir yürüttüğüm konsültasyonlarda ki bu görüşmeler için ABD ve Avrupa'nın her yerinden, hatta Avustralya gibi dünyanın öbür ucundan gelen hastalarım da oluyor. Hastaların saçlarını detaylı medikal değerlendirmelerden geçiriyor ve nasıl bir tedavi sunacağıma karar veriyorum. Bu noktada ilk anlamaya çalıştığım, hastanın saç kaybının gelecekte nereye kadar ilerleyeceği. Bunun için başın farklı bölümlerindeki saçların incelme oranını ve saç alınacak donör bölgedeki saç değerlerini, donör alandaki saç görünümünde azalma olmadan kaç kök çıkarılabileceğini, saç ekilecek alanın kaç saç kökü ile kapanacağını yapay zeka ile çalışan saç analiz robotum ile ölçüyorum. Bu değerlendirmeler ışığında da operasyonu planlıyorum.Bu operasyonu düşünen kişilerin ekim prosedürünü, ameliyat sürecini çok iyi anlamaları gerekiyor. Bu nedenle hastaların önceden detaylı biçimde bilgilendirilmesi çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ameliyat öncesi analizler yeni nesil teknolojiyle, ameliyatlar ise günümüz tekniği ve artizan titizliğiyle yapıldığı takdirde saç ekimi çok başarılı bir işlem. Profesyonel gözle biz doktorların fark ettiği, ama başka kimsenin algılayamadığı pek çok başarılı sonuç var. Bu operasyon, doğru koşullar altında gerçekleştirildiğinde riski olmayan bir prosedür. Saç, görünümü doğrudan doğruya etkileyen en karakteristik unsurlarımızdan biri olarak bu özeni fazlasıyla hak ediyor. Çünkü yaşamda en önemli şey, insanın kendisiyle barışık ve mutlu olması.Saç ekimi operasyonu, şu vakaların hepsinde uygulanabilir:Erkek tipi saç dökülmesi görülen erkekler. Yani başın ön, yan veya tepe bölgesindeki saçları incelen ya da tümüyle yok olan, kelleşme yaşayan erkekler.Erkek tipi saç dökülmesi görülen kadınlar.Alın çizgisini değiştirmek ya da geri kazanmak isteyen kadın ve erkekler.Kazalar veya yanıklardan kaynaklanan yaralarını kapatmak isteyenler.Cinsiyet değiştirme operasyonundan önce veya sonra, saç çizgisini söz konusu cinsiyete uygun hale getirmek isteyenler.Kaş, kirpik ya da sakallarını yeniden kazanmak veya kalınlaştırmak, sıklaştırmak isteyen hastalar.Saç ekiminden beklentisi ile verici bölgedeki saç yoğunluğu örtüşen herkese saç ekilebilir.İleri yaşta olmak, hastanın lokal anestezi almaya mani herhangi bir rahatsızlığı olmadığı sürece saç ekimine engel değildir.Kan sulandırıcı ilaçlar kullananların işlemden en az bir hafta önce bu ilaçlara ara verebilecek durumda olmaları gerekir.DR. KORAY ERDOĞAN