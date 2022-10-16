Saç ekiminin olmazsa olmazı: Doğru saç analizi

En basit anlatımıyla saç ekimi, saçlarınızın belli yoğunlukta olduğu bölgeden saç köklerinizin alınarak, saçlarınızın inceldiği ya da kelleştiği bölgelere ekilmesi işlemidir. Hemen herkes saç ekiminin bu operasyondan ibaret olduğunu düşünür. Ancak gerçekte işlem, saç ekiminden önce yapılan detaylı saç analizi ve bu analizin değerlendirilmesiyle başlar. Öyle ki, iyi bir analiz ve buna bağlı planlama yapmak belki işlemin kendisinden bile daha önemlidir. Zira aldığımız kökler, ileride hastalarımızın verici bölgesinde boşluk yaratabilecek bir seyrelmeye neden olursa, bu hem doktor olarak bizlerin hem de siz hastalarımızın kesinlikle mutsuz olacağı bir sonuç doğurur. Dahası ileride ihtiyaç duyulacak ikinci bir operasyonu imkansız kılabilirBu konuyu biraz açayım. Saç ekimi, hiç kuşkusuz diğer metotlardan açık ara daha başarılı bir tedavidir. Ekilen saçların son halini alması yani saç ekimi operasyonunun net sonuçlarının görülmesi, 12-18 ay içinde gerçekleşir. Ancak ekilen saçlar da tıpkı diğer saç tellerimiz gibi yıllar içinde incelip dökülebilir. Evet, kötü haber ama yapacak bir şey yok. Çünkü saç, dinamik bir aksesuvarımız. Ne donör, yani verici bölgemiz ne de alıcı bölgemiz stabil bölgeler değil. Bu nedenle zaman içinde ikinci, hatta üçüncü operasyonlara da gerek duyabiliriz. Örneğin 30 yaşında muayene edip değerlendirdiğim bir hastamın verici bölgesinden alacağım saç sayısı ile aynı hastamın 60 yaşına geldiğinde alacağım kök sayısı aynı değil. Yani saç kapasitemiz ömrümüz boyunca aynı kalmıyor. O nedenle saç ekimi için kaç kök çıkarılacağı ve kaç kök ekileceği hesaplamalarını yaparken, sizin ilerideki dökülmelerinizi de hesaba katarak bir verici bölge hesaplaması yapılması en kritik öneme sahip noktalardan biri. Fakat maalesef bu nokta, saç ekimi alanında en çok atlanan konu.Peki bundan kaçınmak nasıl mümkün olur? Saç ekiminin başarılı olması için operasyondan önce bazı sorulara bilimsel, şeffaf ve doğru yanıtlar bulmak gerekir. İşe önce donör bölgenin değerlendirilmesi ile başlamak lazım. Verici bölgede kaç folikül var, kapasitesi nedir? Saç kalınlığı nedir? Folikül başına düşen kök ortalaması nedir? Hangi bölgeden kaç saç kökü çıkarılırsa, o bölgede seyrelme görülmez? Verici bölgenin değerlendirilmesinden sonra ise alıcı bölgenin değerlendirilmesine sıra gelir. Genel anlamda bu değerlendirme, baştaki açılan bölümün saçlarla kapatılabilmesi için santimetrekareye ne kadar kök konulması gerektiğinin saptanmasından ve hangi köklerin nereye yerleştirileceğinin planlanmasından oluşur.Bence saç ekiminde teknolojinin devreye girmesi gereken nokta da tam bu değerlendirme, hesaplama aşaması ve bu aşamaya bilimsel kesinlik getiren tarama kısmıdır. Çünkü, örneğin başın her bölümündeki saçın kalınlığı farklıdır. Doğru bir operasyon planlaması yapabilmek için her bölgedeki saç kalınlığını hesaplayabilmemiz gerekir. Bunu manuel olarak ya da büyüteçler kullanarak ancak kısıtlı biçimde yapabiliriz. Ortaya sağlıklı, objektif veriler çıkmaz.Bu robotlardan sonuncusu Türkiye'de yaratıldı ve hayata geçti. Oysa son dönemde bu konuda çok gelişmiş teknolojiler, sadece saçları tarayıp analiz eden robotlar var. Yapay zeka ile çalışan ve saçı en ince ayrıntısına kadar analiz eden ileri robotik tarama sistemi, bütün başı 360 derece dairesel olarak tarıyor. "Deep learning" yani derin öğrenme yöntemiyle hem operasyon öncesinde köklerin çıkarılacağı bölgede saçların kalınlıklarını ve sayısını optik bir sistemle ölçüyor hem de operasyon sonrasında ekilen bölgeye kaç kök ekildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Günler alacak hesaplamalar bu robotun yapay zekası sayesinde dakikalar içerisinde, hiçbir insanın yapamayacağı kadar doğru şekilde yapılabiliyor. Doğru analiz doğru operasyon planlaması iyi bir saç ekim sonucunu getiriyor. Çıkan köklerin sağlıklı şekilde büyümesine kritik önemde katkı sağlıyor.