Saç ekimi işlemi nasıl yapılır?

FUT mu, FUE mi? Motorlu FUE mi, Manuel FUE mi? Bu yazımda sizlere saç ekiminde son teknikleri anlatmak istiyorum. Saç ekimi söz konusu olduğunda herkesin en çok ilgisini çeken şeylerin başında, yeni saç ekimi operasyonu olmuş hastaların rahat rahat dolaşmaları, günlük hayatlarına dönmeleri, hatta şehir turuna çıkmaları geliyor. Nasıl oluyor da, operasyonun ertesi günü bunu yapabiliyorlar? Aslında yanıt basit. Saç ekimi doğru koşullar altında yapıldığında riski olmayan bir prosedür. Bugün dünyadaki en yaygın estetik operasyonlardan biri olmasını da bir ölçüde buna borçlu. Peki operasyonda neler oluyor, bu işlem nasıl yapılıyor? Haydi gelin, operasyon ünitesinden içeri girelim.Lokal anestezi altında gerçekleşen operasyon aşaması basitçe üç bölümden oluşuyor: Donör kapasitesini belirlediğimiz, saçlarını analiz ettiğimiz hastanın saç köklerinin alınması, ameliyat planına göre köklerin yerleştirileceği kanalların açılması ve köklerin kanallara yerleştirilmesi.Günümüzde bütün dünyada iki tip saç ekimi tekniği baskın: FUT (Follicular Unit Transplantation) ve FUE (Follicular Unit Extraction).FUT tekniği, başın arkasındaki saçlı derinin bir şerit halinde kesilmesi suretiyle uygulanır. Burada saç kökleri, kesilen bu bölümden çıkarılıp, daha sonra kanalların açıldığı alıcı bölgeye ekilir. Arkadaki, deri kısım tekrar birleştirilir. FUE de ise saç kökleri, "Punch" dediğimiz aletler yardımıyla tek tek çıkarılır ve daha sonra kanalların açıldığı alıcı bölgeye ekilir."FUT ve FUE arasında büyüme oranları açısından fark var mı?" diye sorarsanız, bence çok büyük bir fark yok. Fakat FUT daha travmatik, cerrahi bir işlem. O nedenle artık son dönemlerde yaygın olarak kullanılan, tercih edilen teknik FUE. FUE tekniğinde FUT tekniğinde yapabileceğiniz her şeyi yaptığınız gibi, FUT tekniğinde yapamayacağınız bazı farklı vakaları da gerçekleştirebiliyorsunuz. En önemli farklardan biri de, FUT tekniğinde başınızın arkasında cerrahi işlem izi kalırken, FUE tekniğinde böyle bir iz kalmaması. Bu durum, özellikle saçını kısa kullanmayı tercih eden ya da ileride kısa kullanmak isteyen kişiler açısından önemli bir estetik tercih konusu oluşturabiliyor.FUE tekniği de iki türlü uygulanıyor: Motorlu FUE ve Manuel FUE. Motorlu FUE tekniğinde elektrikli aletlerle saç kökleri çıkarılıyor. Bugün yüzde 99 oranında bu teknik uygulanıyor. Manuel FUE'de ise elektrikli alet kullanmadan elle, sadece manuel punch kullanılarak kökler çıkarılıyor. Bu teknik, çok az uygulanıyor. İki teknik arasında çıkartılan köklerin kalitesi açısından çok büyük bir fark yok. Ancak çok önemli başka bir fark var. Manuel FUE, verici bölgenin kapasitesinden, o bölgeye zarar vermeden maksimum şekilde faydalanmayı sağlıyor. Çünkü motorlu alet kullanılmadığı için verici bölge daha az travmatize oluyor, daha fazla kök alınabiliyor ve verici bölgede homojenizasyon dediğimiz, köklerin daha dengeli bir dağılımla çıkarılmasına olanak sağlıyor. Elle çıkarırken o kökü hissedebiliyorsunuz. O kök cildin içinde yer değiştirebiliyor. Ona göre siz de yönünüzü değiştirebiliyor ve köke en ufak bir zarar vermeden çıkarabiliyorsunuz. Bir doktor olarak köklerin bu şekilde çıkarılmasının, saç ekiminin daha başarılı olmasını da büyük ölçüde getirdiğine inanıyorum. O nedenle manuel FUE tekniğini uyguluyorum.Operasyon yaklaşık 6 ila 7 saat arasında ve kök sayısına göre bazı durumlarda iki gün sürüyor.Ama sonuçta motorlu teknik de iyi bir şekilde uygulanabiliyor. Bunu da iyi yapan, başarıyla uygulayan merkezler var. Bu noktada doktorunuza güvenmeniz ve sizi sağlıklı biçimde değerlendirdiğine inanmanız çok önemli.Bugün Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da saç ekimi yapan yüzlerce klinik var. Ama burada öncelikli olarak kabul edilmesi gereken, bu işlemi yaptıracak olan gerçek kişiler yani sizsiniz. Görüşmek için gittiğinizde, görüştüğünüz kişinin doktor olması zaten olmazsa olmaz bir kriter. Ama bence ondan aldığınız elektrik de çok önemli. Bu noktada işlem öncesi yapılan tıbbi ve estetik değerlendirme öne çıkıyor. Doktorunuz saçınızla ne kadar ilgileniyor? İleri teknolojiden de yararlanarak saç kalınlığınızı, saçınızın özelliklerini en ince detayına kadar inceleyip, ölçebiliyor mu? Başınızın her santimetrekaresinde kaç saç kökü olduğunu hesaplıyor mu? Bu hesapları size açıklıyor mu? Yoksa, şöyle bir bakıp, "Çok güzel olacak. 2000 kök lazım, 3000 kök lazım" mı diyor. Kaçınmanız gereken inceleyip değerlendirmeden, size bir hasta değil de müşteri gibi yaklaşanlar.