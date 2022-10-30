Duvarları tuvale dönüştüren şenlik

Bursa'da trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları 'tuval gibi kullanıp' sanat eserine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, grafiti sanatını da şenlik haline getirdi. 'Sprey seni çağırıyor. Şehrine renk kat' sloganıyla düzenlenen Grafiti Şenliği'ne Almanya, Mardin, İstanbul ve Bursa'nın farklı noktalarından gelen profesyonel ve amatör grafiti sanatçılarının yanı sıra bugüne kadar eline hiç sprey boya bile almamış her yaştan yüzlerce vatandaş katıldı.Şenlik için hazırlanan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin duvarları, yaklaşık bin 500 metrekarelik dev bir tuvale dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların da akın ettiği şenlikte, toplam bin 400 kutu sprey boya kullanıldı.Profesyonel sanatçılar, yaptıkları tasarımlarla büyük beğeni toplarken; eline ilk kez sprey boya alanların bazıları çocuklarının, bazıları da tuttukları takımların adlarını duvara işledi. Renk cümbüşünün yaşandığı şenlikte, sokak sanatçıları gün boyu verdikleri mini konserlerle Bursalılara keyifli bir hafta sonu yaşattı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şenlik alanına gelerek, sprey boya ile hünerlerini sergileyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de eline eldiven giyip, sprey boya ile duvarlara iz bırakan Başkan Aktaş, profesyonel sanatçıların eserlerini hayranlıkla izleyip, çalışmalarından dolayı onları kutladı.Bursa'da farkındalık oluşturacak bir etkinliğe daha imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, "Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini farklı etkinlik ve aktivitelerle buluşturuyoruz. Grafiti Şenliği de bunlardan biri. Günümüzde küresel bir sanat akımı olarak anılmaya başlayan grafiti, 1990'lardan beri ülkemizde de yükselen bir değer. Grafitinin illegal olmadan şehrimize renk katmasını arzu ediyoruz. Profesyoneli, amatörü, genci, yaşlısı, herkes burada... O kadar harika işler yapmışlar ki, her birine teşekkür ediyorum" dedi.