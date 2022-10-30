Objektife yansıyan Bursa lezzetleri

Bursa'nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda, şehrin eşsiz lezzetleri kare kare görüntülendi. 22-25 Eylül tarihleri arasında, BUFSAD ve TFSF iş birliğiyle düzenlenen maratona 182 kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da Bursa Gastronomi Festivali alanında kurulan kayıt standını ziyaret ederek startını verdiği yarışmanın jüri toplantısı, 7 Ekim'de yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nezaket Tekin, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ve küratör Fahrettin Beceren ile fotoğraf sanatçıları Hakan Aydın, Mehmet Ateş, Murat Pulat ve Özcan Şimşek'ten oluşan jüri, titiz değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.Cantık fotoğrafıyla birinci seçilen Halit Bozkuş, altın madalya ile 12 bin 500 TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. Köfte fotoğrafı ile ikinci olan Merve Ergin, gümüş madalya ve 10 bin TL para ödülü, Meyve Zamanı fotoğrafıyla üçüncü olan İffet Karaca da bronz madalya ve 7 bin 500 TL para ile ödüllendirildi. Mansiyona değer görülen Ayşe Ayna Şıra isimli fotoğrafıyla, Gürsel Egemen Ergin Köfteci adlı fotoğrafıyla, Şevki Karaca da Deveci Armudu fotoğrafıyla 3 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Küçük Saray Pideli Köfte fotoğrafıyla Kurum Özel Ödülü'ne layık görülen Ahmet Turan Biter ile Nektarin Hasadı fotoğrafıyla Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Orhan Akça da 2 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı, kasım ayı içerisinde yapılacak.