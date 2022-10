Roman yazmak için organ mafyasının içine girdim!

Yavuz Selim Senemoğlu kıpır kıpır, heyecanlı, yetenekli, 10 parmağında 10 marifet bir genç adam... Çocuk yaşta tiyatroyla tanışmış, gazetecilik eğitimi almış. Uzun yıllar sinema sektöründe asistanlıktan set amirliğine, prodüktörlüğe yapmadığı iş kalmamış. 'Suç ve ceza' olaylarına ilgisi, polisiye mevzulara merakı ve kıvrak kalemi onu polisiye yazarlığına taşımış... Aynı zamanda, polisiye mevzuları konu edindiği Olay Yeri adında bir YouTube programı hazırlayıp, sunuyor. Yayınlanmış üç polisiye romanı var. Bunlardan biri Karnaval adını taşıyor... Karnaval'ın özelliği ise, Türkiye'de yayımlanan ilk 'izlenebilir roman' olması. Yani, Senemoğlu sinema tecrübesini yazarlığıyla birleştirip kitabın içine filmi de dahil etmiş. Her bölümün başında yer alan QR kodunu okutup, romanın belli başlı sahnelerini izleyebiliyorsunuz. Sineması kendinden bir polisiye romanla ve sıra dışı bir yazarla karşı karşıyayız yani...- Mesleki kariyerime yön veren en önemli adımı, 10 yaşındayken babamın beni Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırmasıyla attım. Uzun bir eğitimin ardından ilk rolüm olan Küçük Prens'i sahneleme vaktimin gelip çattığı gün, hocamın yanıma gelip kostümümü düzeltmesi ve "Hadi bakalım göreyim seni!" dediği an hayatta ne yapmak istediğime karar vermiştim. Aradan geçen kısa sürenin ardından beni yazmaya yönlendiren ve üzerimde büyük emeği olan rahmetli Tolgay Ziyal ile tanıştım. "Oğlum senin içinde acayip bir yazar var. Bırak oynamayı, yazmaya geç!" demesi sonucu aldığım cesaret, bugün olduğum Yavuz'u oluşturdu sanırım. Sonrasında ise, yazdığım senaryoları çekmeyi öğrenmek maksadıyla sinema, reklam ve klip prodüksiyonları yapmaya başladım. 11 yıl boyunca asistanlıktan prodüktörlüğe kadar sektörün her alanında çalışıp işi mutfağında öğrendim. Bundan beş sene evvel de artık tamamen hazır olduğumu hissederek prodüktörlüğü bıraktım ve yazmış olduğum tüm senaryoları romanlaştırmaya başladım.- Beni suç ve polisiyeye iten şey sanırım hayatın karşıma çıkardığı insanlardı. Emniyet, istihbarat ve yeraltı dünyasının önemli insanlarıyla kesiştirdi yollarımı hep hayat. Suçu hem işleyen hem de engelleyenin ağzından dinleme şansına eriştim. Suçun işlendiği yerleri gördüm. İşleyenlerin sonunu gördüm. "İyi ve kötü" arasındaki o ince çizgiyi çok uzun zaman, çok güzel şekilde gözlemledim. Ve bu gözlemler sonucunda, "Bu durumda ben olsaydım ne yapardım?" sorusunu sormaktan alıkoyamadım kendimi.- Yaşadığım en unutulmaz olay henüz piyasaya çıkarmadığım yeni romanımın araştırması için organ mafyasının içine girmemdi sanırım. Tıpkı filmlerde gördüğüm gibi bir gündü. Benimle görüşmeyi kabul eden kaynağım, evime yakın bir noktaya araç göndererek aldırttı beni şafak vakti. Önce üzerim arandı, sonrasında yapılan uzun bir yolculuğun ardından gideceğimiz yere yaklaştığımızda gözlerim bağlanarak arabanın arka koltuğuna yatırıldım. Gözümdeki bant çıkarıldığında görüp yaşadıklarımı yeni kitabımda hep birlikte göreceğiz.- Asıl mesleğim ve tutkum sinema olduğu için, romanların hepsi de dediğim gibi aslında birer film olduğu için, son noktayı koyduğumda hikayenin geçtiği mekanlardan tutun da, çalan müziklere, oynayacak oyunculara kadar her detay hazır vaziyette oluyor dosyalarımın içerisinde. Kitap hazır olduğu an, yazar Yavuz'u bir kenara bırakıp, prodüktör Yavuz'u göreve getirdim. Bütçeler hesaplandı, mekanlar bulundu, müzikler, açılar, kadrajlar ayarlandı ve daha önce yapılmayanı yapabilmek adına çıktık yola. Karnaval basıldığında dünyada bir örneği yoktu. Tek tük bazı dergi ve reklamda QR kod kullanılıyordu hepsi o kadar. Türünün tek örneğiydi diyebiliriz yani.- Karnaval, hayatın sillesini yemiş, yaşamak için herhangi bir amacı kalmamış bir adamın aşık olmasıyla beraber yeniden hayata tutunmaya çalışmasını anlatıyor. Bu tutunma süreci boyunca karakterlerimiz geçmişlerinden gelen problemlerden kurtulabilmek ve sıfırdan başlayabilmek adına büyük bedeller ödemek zorunda kalıyor.