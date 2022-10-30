Saç ekimi ile yepyeni bir sen

Erkeklerin hayatlarını değiştiren en önemli estetik müdahale hiç kuşkusuz saç ekimi. Saçlarınızı kaybetmeye başladığınızda, yalnız saçlarınızı kaybetmiyorsunuz hem bir erkeğin iyi görünmesinde başrolü oynayan, hem de olduğundan daha yaşlı algılanmasına engel olan başlıca donanımınızı, tabiri caizse doğal aksesuvarınızı yitiriyorsunuz. Saç ekiminin giderek yaygınlaşmasının altında da bu sondan kaçma isteği yatıyor. Çok haklı bir istek ancak tam da bu noktada "Ama nasıl?" sorusunu mutlaka yanıtlamak gerekiyor.Hastalarımın bir kısmı, ilk görüşmeye geldiklerinde eski fotoğraflarıyla geliyor. İstedikleri tek şey, fotoğraflarındaki o eski hallerine kavuşmak. Bunu yapmak, 22 yıldır yalnız bu işe odaklanmış bir doktor olarak benim için çok kolay ama doğru değil. Çünkü saç ekimi, son tahlilde tıpkı burun düzeltme, çene uzatma gibi estetik bir müdahale. Ve tıpkı herkesin kendi burnu ya da çenesinin mükemmel olmaması gibi saçları da, daha doğrusu yüzünü çevreleyen saç çizgisi de mükemmel olmayabiliyor. Yani eski hal, ille de en yakışan hal değil.Bu nedenle ben hastalarıma her zaman, saçlarını kaybetmelerinin hayatlarını en büyük avantaja çevirmenin tam sırası olduğunu söylüyorum. İşte tam bu noktada "Ama nasıl?" dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki, saç ekimi sırasında yapılacak doğru tasarım, bütün saç kusurlarını ortadan kaldırıyor. Bununla da kalmıyor. İyi bir saç tasarımı, yüzün çerçevesini yeniden oluşturduğu için yüzünüzde inanılmaz farklar yaratıyor. Elbette bunu yapmak, tümüyle estetik bir bakış açısı ve deneyim gerektiriyor.Ne tür farklardan söz ettiğimi de şöyle açıklamak istiyorum. Örneğin 'frontline' dediğim saç çizgisiyle oynayarak burnu daha büyük veya daha küçük göstermek mümkün. Saç çizgisini aşağı aldığımda, burnunuz daha büyük algılanıyor. Çeneniz sivriyse ve ben düz bir frontline çizersem, daha da sivri görünmesini sağlıyorum ama V biçimi verirsem, dengeliyorum. Böylece çenenizin sivriliği artık göze batmıyor.En önemli değişikliklerden biri de şakak kısmına yapılan saç ekimi. Çünkü FUE saç ekiminde en sanatsal etkiyi şakak bölgesi yaratıyor. İşlemin en zor ve en artistik kısmı olan şakaklara saç ekiminde, alın bölgesi daralıp, yüzün çerçevelenip öne çıkması sağlanıyor. Tam tersini yaptığımda ise alın büyüyor.Gördüğünüz gibi, saç ekimi yaptırmak, sadece saçlarınızı geri kazanmaktan ibaret değil. Yüzünüzde de kalıcı bir değişiklik yapmak, bir anlamda ifadenizi yeniden yaratmak anlamına geliyor. Tam da bu nedenle hastalarımın saç yoğunluğu beklentileri kadar onlara en yakışacak, yüzlerindeki diğer kusurları da başka operasyonlara gerek kalmadan çözmeyi sağlayacak saç tasarımı konusunda son derece titiz bir çalışma yürütüyorum. Çünkü hayat "Keşkelerle" geçirilemeyecek kadar kısa.Genelde hastalarımın çoğu "Doktor Bey bu işlemi ikinci defa yaptırmak istemiyoruz. Tek bir saç ekimi işlemiyle problemimi çözelim" derler. Ama her türlü estetik işlemde olduğu gibi -burada sadece saç ekiminden söz etmiyorum- sizi ömür boyu mutlu edecek saç ekimi diye bir şey de yok. Biz yaşayan canlılarız. Ektiğimiz saçlarda belli bir büyüme oranını yakalasak da bir süre sonra, örneğin 10 yıl içerisinde ekilen ve büyüyen saçlarımızın bir kısmını kaybedebiliyoruz. Çünkü bizim kökleri aldığımız verici bölgemiz de sabit değil. Siz 18 yaşındayken verici bölgenizde gördüğünüz sıklık, 50-60 yaşına geldiğinizde aynı oranda kalmayabiliyor. Genellikle de kalmıyor. Yüzde 20'ler civarında bir kayıp oluyor. Onun için şu önemli noktaları bilmeniz gerekiyor:Saç ekimi, estetik ağırlıklı tıbbi bir işlemdir.Doktorun vizyonu ve tecrübesi sizin görünümünüzü çok etkiler.Naturel bir görünüm, sıklıktan daha önemlidir.Saç ekimini bir kere yaptırdığınızda ortaya çıkan sonuç, ömür boyu aynı şekilde kalmaz. Sonuç mükemmel dahi olsa muhtemelen 10 yıl sonra ikinci bir müdahale gerekebilir.