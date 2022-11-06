Çocuğuna rüzgar ismini verirsen durduramazsın!

Anne Burcu Evci, Eskişehirli... Kimya alanında üniversite eğitimi görmüş, ilaç endüstrisinde kariyerine devam ederken Rüzgar'ın doğumu sonrası çalışmaya ara vermiş. Baba Hakan Evci ise Tekirdağlı, özel bir havayolu şirketinde pilot. Yoğun mesaisi olan, zorlu bir meslek. Peki Rüzgar'ın arabalara merakı, kartingdeki başarıları nereden geliyor? Söyleşide başıma geleceklerden habersiz sorularımı tüm aileye yönelttim. Rüzgar'ın yanıtlarını okurken benim gibi siz de şaşıracaksınız.Ben küçükken, yani kendimi bildim bileli, arabalara merakım vardı. Hâlâ da odamda çok sayıda arabam var. Annemle babam, arabalara ilgimi gördükleri için beni karting sporuna başlattı.Rüzgar adeta araba sevdalısı doğdu. Henüz iki-üç yaşındayken çocuk dergisi yerine araba dergilerini karıştırıyordu. Alınca onları inceliyor; tüm arabaları, markalarını, motor güçlerini öğreniyordu. İlk konuşmaya başladığında "Baba" yerine "Mavi BMW" demişti. Adını bilmediğimiz bir sürü araba markalarını ezbere biliyordu.Yani şey, araştırarak öğreniyordum, televizyondan görüyordum.Dayısının evindeki otomobil simülatöründe araba kullandığı bir bilgisayar oyununu çok sevmişti. Direksiyonu tutarken, gazı ve freni biz kumanda ediyorduk. Baktık, yarış çizgilerini tutturuyor, kurallara dikkat ediyor. Biz de pedalların altına kutular koyup yükselterek tamamen kendisinin kullanmasını sağladık. Simülatördeki otomobillerin ABS, ESP gibi desteklerini kapattık, hâlâ başarılı bir iş çıkarıyor. Biz de otomobil dünyasından tanınan isimlere ulaştık ve tavsiyeler aldık.Bu işin başlangıç noktasının karting olduğunu öğrendik ve Tuzla Karting Pisti'ndeki Naci Sualp Hoca ile buluştuk. İki beygirlik, görece yavaş giden araçlarla eğitim veriliyor. Rüzgar beş yaşında. İlk gün geniş bir alanda karting aracında önce gaz fren çalışması, ardından da kukaları dizerek slalom yaptılar. O günkü mutluluğu gözlerimin önünden gitmez.Evet, biraz heyecanlıydım. Nasıl olacak acaba diye düşünüyordum.Naci Hoca bize, "İlk gün genellikle çocukları piste çıkarmıyordum ama Rüzgar'ı piste çıkarmak istiyorum" dedi. Tek başına attığı tur sonrası bize Rüzgar'ın yarış çizgisini nereden bildiğini sordu. Biz de evde simülatörden tecrübesi olduğunu söyledik. Naci Hoca bize "Genellikle eğitimde bu piste ilk çıkışında bir turu iki dakikanın altında tamamlayan olmuyor" dedi. Ancak Rüzgar 1.35'te bitirdi.Şu anda o pisti 42.5 saniye civarında tamamlıyorum. Tabii şu anki arabam, eskisinden daha güçlü bir motor gücüne sahip.Biraz üzülüyorum ama çok değil. Sonra geçiyor. Kitap okuyorum.Şermin Yaşar'ın kitaplarını seviyorum. En sevdiğim kitabı da Cingo.Aslında çok değil ama okulda etkinlik dersi var. Ben orada basketbolu tercih ediyorum. Bir de masa tenisini.Evet, reaksiyon süremi azalttığı için faydalı bence.Start öncesi heyecanlanıyorum ama başladıktan sonra geçiyor. Bir de spor psikoloğumun bir taktiği var. Dört saniye nefes alıp dört saniye boyunca nefesimi tutup sonra dört saniye boyunca nefesimi vermek beni rahatlatıyor.Üniversiteden mezun olmuş ve kimya öğretmenliği yapıyordum. Küçük bir çocuğa "Rüzgar" diye seslendiklerinde bu ismin tınısı kulağıma çok hoş gelmişti.Eşim anlatınca benim de hoşuma gitti. Çevremizden yaramaz ve durduramayacağımız bir çocuk olacağı konusunda uyarılar almıştık. Ancak aksine Rüzgar pist dışında oldukça sakin bir çocuk.En önemli olan mücadele, bir de eğlenmek.Rüzgar bu sezona başka bir takımda başladı ama ikinci yarışından itibaren Borusan Otomotiv Motorsport Karting takımına dahil oldu. BOM Karting takımı oldukça profesyonel ve sporcusuna değer veren bir takım. Takımın yöneticisi Muratcan Eğilmez ilk görüşmemizde bunu hissettirdi. Ayrıca uzun yıllar kartingde yarışmış Berkay Besler'in de sürücü koçluğuyla daha ileriyi hedefliyoruz. Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı'nın çalıştığı performans koçu Sertuğ Erdoğan da, Rüzgar'ın 2020'den beri fiziksel olarak daha dayanıklı hale gelmesini sağladı. Fizyoterapist Şeyma Öztürk ile de Rüzgar çalışmalarına devam ediyor.Ben yeni arabamı daha çok seviyorum. En başta şasi farkı var. Virajlarda daha iyi dönüyor. En önemli kısım soğutma tabii ki. Eğer soğutma olmazsa motor fazla ısınıp yanabilir.Siz onun böyle sakin durduğuna bakmayın. Kaskı taktığı anda içinden bambaşka biri çıkıyor.Tam tersine, ben yağmurlu havalarda yarışmayı daha çok seviyorum. Hatta bazen dua ediyorum yağmur yağsın diye. Çünkü öyle yarışmak daha eğlenceli oluyor. Yağmurdaki ilk antrenmanımda bir virajda çok sert frene basmıştım, arabanın arkası kopmuş, ben pistin kenarındaki lastik bariyere vurmuştum. Bir şey olmamıştı. Anladım ki freni yumuşak yapınca, direksiyonu tam çevirince sıkıntı olmuyor. O şekilde daha hızlı olabiliyorum ve yağmurda çok eğleniyorum.Benim en büyük sıkıntım Rüzgar'a araba kullanmayı öğretemeyecek olmam sanırım. Tüm babalar, çocuklarına araba kullanmayı öğretir ve bununla gurur duyar. Ama sağolsun Rüzgar bana bu şansı tanımadı (tüm aile gülüyor).Ama manuel araba kullanmayı bilmiyorum (Hakan Evci araya girerek aslında bildiğini söylüyor)."Formula 1'in tüm yarışlarını izliyorum. Charles Leclerc'i tutuyorum. Karakterini ve yarış stilini beğeniyorum. Michael Schumacher'i biliyorum. Bence çok iyi biri. Yedi kere dünya şampiyonluğu çok fazla."