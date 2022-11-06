Çocuğuna rüzgar ismini verirsen durduramazsın!

Anne Burcu Evci, Eskişehirli... Kimya alanında üniversite eğitimi görmüş, ilaç endüstrisinde kariyerine devam ederken Rüzgar'ın doğumu sonrası çalışmaya ara vermiş. Baba Hakan Evci ise Tekirdağlı, özel bir havayolu şirketinde pilot. Yoğun mesaisi olan, zorlu bir meslek. Peki Rüzgar'ın arabalara merakı, kartingdeki başarıları nereden geliyor? Söyleşide başıma geleceklerden habersiz sorularımı tüm aileye yönelttim. Rüzgar'ın yanıtlarını okurken benim gibi siz de şaşıracaksınız.
- Rüzgar, karting sporuna nasıl başladın?
- Rüzgar Evci:
Ben küçükken, yani kendimi bildim bileli, arabalara merakım vardı. Hâlâ da odamda çok sayıda arabam var. Annemle babam, arabalara ilgimi gördükleri için beni karting sporuna başlattı.
- Neden karting?
- Hakan Evci:
Rüzgar adeta araba sevdalısı doğdu. Henüz iki-üç yaşındayken çocuk dergisi yerine araba dergilerini karıştırıyordu. Alınca onları inceliyor; tüm arabaları, markalarını, motor güçlerini öğreniyordu. İlk konuşmaya başladığında "Baba" yerine "Mavi BMW" demişti. Adını bilmediğimiz bir sürü araba markalarını ezbere biliyordu.
- Rüzgar sen arabaları, markalarını nasıl öğrendin?
- Rüzgar Evci:
Yani şey, araştırarak öğreniyordum, televizyondan görüyordum.
- Hakan Evci:
Dayısının evindeki otomobil simülatöründe araba kullandığı bir bilgisayar oyununu çok sevmişti. Direksiyonu tutarken, gazı ve freni biz kumanda ediyorduk. Baktık, yarış çizgilerini tutturuyor, kurallara dikkat ediyor. Biz de pedalların altına kutular koyup yükselterek tamamen kendisinin kullanmasını sağladık. Simülatördeki otomobillerin ABS, ESP gibi desteklerini kapattık, hâlâ başarılı bir iş çıkarıyor. Biz de otomobil dünyasından tanınan isimlere ulaştık ve tavsiyeler aldık.
- Burcu Evci:
Bu işin başlangıç noktasının karting olduğunu öğrendik ve Tuzla Karting Pisti'ndeki Naci Sualp Hoca ile buluştuk. İki beygirlik, görece yavaş giden araçlarla eğitim veriliyor. Rüzgar beş yaşında. İlk gün geniş bir alanda karting aracında önce gaz fren çalışması, ardından da kukaları dizerek slalom yaptılar. O günkü mutluluğu gözlerimin önünden gitmez.
- O günü hatırlıyor musun, neler düşünüyordun?
- Rüzgar Evci:
Evet, biraz heyecanlıydım. Nasıl olacak acaba diye düşünüyordum.
- Hakan Evci:
Naci Hoca bize, "İlk gün genellikle çocukları piste çıkarmıyordum ama Rüzgar'ı piste çıkarmak istiyorum" dedi. Tek başına attığı tur sonrası bize Rüzgar'ın yarış çizgisini nereden bildiğini sordu. Biz de evde simülatörden tecrübesi olduğunu söyledik. Naci Hoca bize "Genellikle eğitimde bu piste ilk çıkışında bir turu iki dakikanın altında tamamlayan olmuyor" dedi. Ancak Rüzgar 1.35'te bitirdi.
- Rüzgar Evci:
Şu anda o pisti 42.5 saniye civarında tamamlıyorum. Tabii şu anki arabam, eskisinden daha güçlü bir motor gücüne sahip.
- Yarış kaybedince neler hissediyorsun Rüzgar?
- Rüzgar Evci:
Biraz üzülüyorum ama çok değil. Sonra geçiyor. Kitap okuyorum.
- Neler okuyorsun Rüzgar?
- Rüzgar Evci:
Şermin Yaşar'ın kitaplarını seviyorum. En sevdiğim kitabı da Cingo.
- Başka sporlara merakın var mı?
- Rüzgar Evci:
Aslında çok değil ama okulda etkinlik dersi var. Ben orada basketbolu tercih ediyorum. Bir de masa tenisini.
- Masa tenisinin kariyerine faydası var mı?
- Rüzgar Evci:
Evet, reaksiyon süremi azalttığı için faydalı bence.
- Yarış öncesi heyecanıyla nasıl baş ediyorsun?
- Rüzgar Evci:
Start öncesi heyecanlanıyorum ama başladıktan sonra geçiyor. Bir de spor psikoloğumun bir taktiği var. Dört saniye nefes alıp dört saniye boyunca nefesimi tutup sonra dört saniye boyunca nefesimi vermek beni rahatlatıyor.
- İsimlerin insanların kaderine yön verdiği söylenir. Rüzgar'ın adının hikayesi nedir?
- Burcu Evci:
Üniversiteden mezun olmuş ve kimya öğretmenliği yapıyordum. Küçük bir çocuğa "Rüzgar" diye seslendiklerinde bu ismin tınısı kulağıma çok hoş gelmişti.
- Hakan Evci:
Eşim anlatınca benim de hoşuma gitti. Çevremizden yaramaz ve durduramayacağımız bir çocuk olacağı konusunda uyarılar almıştık. Ancak aksine Rüzgar pist dışında oldukça sakin bir çocuk.
- Peki her zaman kazanmak mı istersin?
- Rüzgar Evci:
En önemli olan mücadele, bir de eğlenmek.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SPONSORU VAR!
- Rüzgar Evci, yarışlarını hangi takımda sürdürüyor?
- Hakan Evci:
Rüzgar bu sezona başka bir takımda başladı ama ikinci yarışından itibaren Borusan Otomotiv Motorsport Karting takımına dahil oldu. BOM Karting takımı oldukça profesyonel ve sporcusuna değer veren bir takım. Takımın yöneticisi Muratcan Eğilmez ilk görüşmemizde bunu hissettirdi. Ayrıca uzun yıllar kartingde yarışmış Berkay Besler'in de sürücü koçluğuyla daha ileriyi hedefliyoruz. Milli sporcumuz Cem Bölükbaşı'nın çalıştığı performans koçu Sertuğ Erdoğan da, Rüzgar'ın 2020'den beri fiziksel olarak daha dayanıklı hale gelmesini sağladı. Fizyoterapist Şeyma Öztürk ile de Rüzgar çalışmalarına devam ediyor.
- Rüzgar nasıl yeni araban? Motorunda en önemli kısım neresi?
- Rüzgar Evci:
Ben yeni arabamı daha çok seviyorum. En başta şasi farkı var. Virajlarda daha iyi dönüyor. En önemli kısım soğutma tabii ki. Eğer soğutma olmazsa motor fazla ısınıp yanabilir.
- Siz bu çocuğa ne yaptınız, ne yüklediniz beynine? Biri anlatsa inanmam.
- Hakan Evci:
Siz onun böyle sakin durduğuna bakmayın. Kaskı taktığı anda içinden bambaşka biri çıkıyor.
YAĞMUR YAĞSIN DİYE DUA EDERİM
- Yağmur yağdığında pist kaygan olacak diye endişe duyuyor mısın?
- Rüzgar Evci:
Tam tersine, ben yağmurlu havalarda yarışmayı daha çok seviyorum. Hatta bazen dua ediyorum yağmur yağsın diye. Çünkü öyle yarışmak daha eğlenceli oluyor. Yağmurdaki ilk antrenmanımda bir virajda çok sert frene basmıştım, arabanın arkası kopmuş, ben pistin kenarındaki lastik bariyere vurmuştum. Bir şey olmamıştı. Anladım ki freni yumuşak yapınca, direksiyonu tam çevirince sıkıntı olmuyor. O şekilde daha hızlı olabiliyorum ve yağmurda çok eğleniyorum.
BABA HAKAN EVCİ'NİN DRAMI!
- Hakan Evci:
Benim en büyük sıkıntım Rüzgar'a araba kullanmayı öğretemeyecek olmam sanırım. Tüm babalar, çocuklarına araba kullanmayı öğretir ve bununla gurur duyar. Ama sağolsun Rüzgar bana bu şansı tanımadı (tüm aile gülüyor).
- Rüzgar Evci:
Ama manuel araba kullanmayı bilmiyorum (Hakan Evci araya girerek aslında bildiğini söylüyor).
LECLERC'İ TUTUYORUM
"Formula 1'in tüm yarışlarını izliyorum. Charles Leclerc'i tutuyorum. Karakterini ve yarış stilini beğeniyorum. Michael Schumacher'i biliyorum. Bence çok iyi biri. Yedi kere dünya şampiyonluğu çok fazla."