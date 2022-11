‘Narsist Mağdurları Derneği’ bile var!

Yedi kişi bir araya gelip, yasal süreçlerden de geçip kabul edilirse bir dernek kurabiliyor. Son verilere göre Türkiye'de toplam 308 bin 401 dernek var. Bunların 102 bin 919'u faal... Genelde yardım dernekleri çoğunlukta... Bunları meslek dernekleri ve hemşehri dernekleri takip ediyor.Ama Türkiye'de öyle dernekler var ki, 'sivil toplumda çıtayı yükselttik' hissine kapılıyor insan... Adları oldukça ilginç... Detayına bakınca kiminin 'maksat muhabbet olsun' hattında kurulduğunu anlasak da, bazılarının içeriği derin mi derin... Günümüzün şartlarına, durumlarına göre vaziyet almışlar. Hangileri mi bunlar? Mesela; Mobbing ile Mücadele Derneği'ni daha rahat idrak edebiliriz belki ama bir de Narsist Mağdurları Derneği de var... Günümüzde, uzmanların da tespitiyle hızla artışa geçen narsisizmin etkisiyle kurulan bir dernek... Uzun Saçlı Erkekleri Koruma ve Yaşatma Derneği var misal! Şu an faal olmasa, muhatabına ulaşmak zor olsa da kurulmuş böyle bir dernek. Ve daha neler neler... Deliler ve Veliler Derneği, Bursalı Rock'çı ve Metalciler Derneği (Bursa Rock City Kültür Derneği), Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler Derneği, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği, Hint Horozunu Koruma ve Yaşatma Derneği... Liste öyle uzun ki aslında. Bazılarına ulaşıp, hikayelerini dinledik...Bu arada çoğu şu an aktif olmasa, bir muhatabı bulunmasa da açılmış birçok 'tuhaf' isimli dernek var.70'ler uzun saç rüzgarının ortalığı kasıp kavurduğu dönemlerdi. 80'lerde saçlar kısaldı. 90'larda ufak ufak uzun saç erkekte yeniden moda olmaya başlasa da ciddi bir 'mahalle baskısı' vardı. Aslında uzun saçlı erkekler en çok o zaman çok çekti toplumdan. 70'lerde kabul ettirene kadar da zorlandılar tabii. Bu dernek de aslında işin biraz mizahını yapmak ve vaktiyle saç uzatmanın ne kadar zor olduğunun altını çizmek ve uzun saçlı erkekleri aynı platformda buluşturmak için kurulmuş... Bugün erkekte uzun saça toplumun çoğunluğu ters gözle bakmıyor...Tabii ki, işin kültürü oradan geldiği için Erzurum menşeli bir dernek. Bir dönem tabelaları, yerleri bile olmuş. Ama bugün izleri yok. Facebook'ta bir grupları var. 'Maksat muhabbet olsun'dan yola çıkarak hem Erzurum hem de çay sevgisi, tabii ki kıtlama şekerle olanı, derneğin çıkış noktası....Biraz hayvan sevgisi, bir de şoför kardeşliği! Maksat buluşup, görüşmek değil mi! Faal değiller artık...Madem yedi kişi bir araya gelince dernek kurulabiliyor, alın size dernek! Sevmekten sevilmekten kime zarar gelmiş ki bugüne kadar! Onların da izi yok artık, faaliyetlerine son vermişler.Samsun'da kurulan dernek, bu mesleğin ilk sivil toplum kuruluşu... Devam ediyorlar... Bir meslek derneği. Mevzu gayet net: Mesleğini icra etmeye devam eden sünnetçilerin derneği... Konu kapanmıştır!Öyle hemen tebessüm etmeyin. Bu işin meraklıları çok. Vaktiyle horoz dövüşü de gırlaydı ama artık yasak! Artık sadece koruyor ve yaşatıyorlar!Dernek mobbing mağdurlarını hukuki ve psikolojik hizmet almasına yardımcı oluyor. Yetkilileri Mobbingle Mücadele Derneği'nin kuruluş amacını ve felsefesini şöyle anlatıyor:"Bütün dünyada insan canına kıymakla aynı kapsamda bir suç olarak değerlendirilen ve cezalandırılan psikolojik taciz (mobbing) kanunlarla yasaklanmıştır. Okulda öğrenciler, ailede çocuklar ve kadınlar, işyerinde çalışanlar, mahallede veya köyde insanlar psikolojik tacizin kurbanları olabilmektedirler.Psikolojik tacizde kurban seçilen insan ile mobbing uygulayan kişi arasında güç dengesizliği vardır. Psikolojik tacizde mağdur genelde tek kişi, mobbing uygulayan ise birden fazla olmaktadır.Aktif olarak mobbing uygulayan insanlar az sayıda olsa da seyirci pozisyonunda bulunan insanlar seslerini çıkarmayarak, farkında olmadan psikolojik taciz uygulayan kişinin yaptıklarına ortak durumuna düşmektedirler.Her türlü bilgilendirme ve hukuki yardımı yapıyoruz. Toplumun her kesimini eğitim yoluyla bilgilendiriyoruz. Sizlerin yaşadığı psikolojik tacizi kamuoyu ile paylaşarak bu konuda duyarlılığı arttırmaya çalışacağız. Bu nedenle diyoruz ki okulda, iş yerinde, ailede sosyal ortamlarda yaşadığınız psikolojik tacizi veya şahit olduklarınızı üşenmeden bize yazın."Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği, ilk olarak panik atak üzerinde 1996 yılında çalışmalarına başlamış 1998 yılında da tüzel kişilik kazanmış. Kuruluşunun İlk yıllarında birçok kişi tarafından maruz kalınan ama yeterince tanınmayan bu sendromun tanınması için çaba göstermiş.Dernek ilerleyen yıllarda çalışma alanını panik ataktan 'anksiyete bozukluklarına' doğru genişletmiş, fobiler ve kaçınmalar üzerinde de çalışmalar başlatmış. Örneğin, 1998 yılında dernek kurucu başkanı Psikiyatrist Dr. Muzaffer Uyar tarafından Türkiye'de ilk kez simülatörle uçak fobisi tedavi programı başlatılmış. Bu çalışma uzun süre Türk Havayolları ile birlikte sürdürülmüş.2014 yılından beri hem fobi tedavisinde hem de panik atak tedavisinde kullanılmak üzere sanal gerçeklik (VR) çalışmaları başlatılmış. Bu çalışma sürecinde Türkiye'de ilk kez VR videoları, özel VR eşlikli terapi uygulamaları, ve simülatörler geliştirilmiş ve tedavide kullanılmaya başlamış. Bunların yanı sıra anksiyete ve panik atak konusunda en doğru bilgilerin verilmesi, hastaların yanlış ya da sahte tedavilerden korunmaları adına birçok media programı ve seminerler düzenlemiş.Sağlık sorunları ya da başka sebeplerden anne-baba olamayan ailelere katkı sunan bir dernek. Toplumdaki 'çocuksuz aile' baskısına karşı da bir duruşları var. Ama bu durum onları kimsesiz çocuklara yardım eli uzatmaya götürmüş.Derneğin kurucusu Ayşe Pehlivan geçirdiği bir rahatsızlık sonucu anne olamadığı için bu dernek var aslında. Pehlivan amaçlarını şöyle özetliyor:"Çocuk özlemi-çocuksuzluk sorunu kolay konuşulan bir mesele olmadığı için; anlamak, anlaşılmak ve tecrübelerden faydalanmak meselesiyle başlıyoruz işe. Biz çocuksuz ailelerin özellikle sosyal baskıyla baş edebilmeleri işin en zor yanlarından biri. Aslında konuşulan birçok konu doğal olarak çocuk merkezli oluyor, siz bu sohbetin uzağında, çocuk özleminin beşiğindesiniz. Olsaydı ne olurdu bilemiyoruz lakin olmadığında ne olduğunu ezbere bilenleriz. Nice canlar Peygamberimize atılan bir iftira diye kabul ettiğimiz 'kısır kadın yerdeki hasır gibidir' ifadesine tutunularak durumu içinden çıkılmaz hale getirmekte, bir diğeri 'meyvesiz ağacın altında oturulmaz' diyerek evlatsızlığı suç tanımıyla tarif edebilmektedir. Dolayısıyla bizim yapabildiğimiz en verimli etkinlik, durumumuzu doğru anlamak, gerekirse acımıza-yaramıza sahip çıkarak onların kanatmalarını engelleyebilmektir. Biz dernek olarak hedef kitlemizi belirlerken birkaç pencere açtık; tek ebeveynli çocuklar, iki kültür arasında kalan çocuklar, suça itilmiş çocuklar, Ebeveynli öksüz ve yetimler, kurumlarda yaşayan çocuklar... Bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlayacak, hayatlarını kolaylaştırmalarına, gelişmelerine ve fırsat eşitliği yakalamalarına zemin hazırlayacak çalışmalar yapmaktayız."Sercan Raşa derneğin kurucularından. Bursa'yı bir rock ve metal kültürü şehri yapmaya kararlı! Kendisi anlatıyor:"2014 yılının kasım ayında kuruldu derneğimiz. Açkçası bir İskenderunlu olarak 2007'de taşındığım Bursa'da kopuk ve dağılmış olarak gördüğüm birçok rock ve metal müzik severi bir araya toplamak ve birlikten kuvvet doğar misali güzel ve sağlam iletişim ağı oluşturarak Bursa'yı eski rock city günlerine taşımak isteğiyle kurdum.Rock müzik temelinde müzik dinleyicilerini bir araya getirme amacıyla kurulmuş bir topluluğuz, bu bağlamda bilgilendirme, fikir alışverişi, tanışma, kaynaşma amacı ile buluşmalar gerçekleştiriyor. Derneğimiz bünyesinde daha genç kesime hitap etmek için gençlik komitemiz mevcut, onlar bazen kendi aralarında toplaşıp konuşuyorlar, Üniversite yaşları geldiğinde gittikleri şehirlerde birbirlerine destek oluyorlar, nerede kalınır, ne yapılır, nerede gezilir şeklinde... Enstrüman çalan arkadaşlarımız çalmaya meraklı arkadaşlarımıza yardım ediyor, aylık buluşmalarımızda zaman zaman canlı müzik eşliğinde paylaşım sunuyoruz. Konserler düzenliyoruz..."Şu anda, bir sosyal medya grubu olarak binlerce üyeleri var. Mihriban Olcay yetkilisi... Dernek olmak için başvurmuşlar. Narsisizm mağduru bireylerin hakkını aramak amaçları. Gerekli hukuki ve psikolojik yardım süreçlerinde yardımcı olmak... Olcay şöyle anlatıyor derneğin felsefesini ve hikayesini:"İki kadın arkadaş yola çıktık. Sorunları konuşurken aslında gündelik hayatta dile getirmekte, adını koymakta zorlanılan problemlerin narsisizm ile ilgili olabileceği ortaya çıktı. Ortak problemler; suçlanma, aşağılanma, algı bozukluğu, şiddet, mobing, ekonomik yetersizlikler ve en önemlisi uzman yardımı alınamaması sonucunda yalnızlaşmanın, mağdurların çaresizliğini pekiştirdiğini gördük.Buradan yola çıkarak sosyal medya ayağında mağdurlarla biraya gelerek paylaşımlar yapmak, yaşanılanların kişiye özel olmadığını en önemlisi kader olmadığını anlatarak destek vererek hayatı kolaylaştırmak adına kurulmuş facebook sayfayız. Burada bireylerin kendilerini kolaylıkla ifade edebilmelerini kolaylaştıran etken ise kimlik bilgilerini kapalı tutabildikleri için çevresel baskı olmadan paylaşımlarını kolaylaştırıyor, verilen yanıtlar ise karşılıklı deneyimi artırıyor diyebiliriz.Kuruluş tarihimiz yeni olmakla birlikte psikolog, avukat, kolluk kuvvetleri vb. uzmanlarla röportaj yapmak, kitaplar yayınlamak gibi planlarınız var. 2 binin üzerinde üyemiz var. Mağdurlar sayfamızda isim vermeden kendi hikayelerini paylaşıyor."