Saç ekimi konforlu bir işlem

Bugün dünyadaki en yaygın estetik operasyonlardan biri olan saç ekiminin uygulama geçmişi 60 yıl öncesine, New Yorklu dermatolog Dr. Norman Orentreich'ın 1952'de bir erkeğin kelliğini bu yöntemle tedavi etmesine dayanıyor. Ancak o günden bugüne kat edilen mesafe inanılmaz. Estetik yaklaşımdaki değişim, işlemin farklı aşamalarında devreye giren ileri teknolojiler, yeni ameliyat aletleriyle beraber saç ekimi son derece dinamik bir uzmanlık alanı. Haliyle de en çok merak edilen branşlardan biri. Bu nedenle bugün sizlere saç ekiminin nasıl konforlu bir işlem olduğunu anlatacağım.Saç ekimi yaptırmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında, bu işlemin ağrılı, acılı olup olmadığı geliyor. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu ilk akşam bile ağrı kesici kullanmıyorlar. Çok hassas bir bünyeniz varsa, yine de ağrı kesici almanızın bir sakıncası yok elbette öneriyoruz. Bu işlem tamamen lokal anestezi ile yapılan bir işlem. Cilt uyuşturulduktan sonra, işlem sırasında başka bir ağrı veya rahatsızlık yaşanmıyor. Sadece bazı hastalarımız çok hassas oluyor, iğneden korkuyor veya çekiniyorlar. Bu hastalarımıza da sedasyon uyguluyoruz. Bu noktada saç ekimi yaptıracağınız klinikte bir anestezi uzmanının olması, hem ameliyat öncesi kullandığınız ilaçlar konusunda doğru yönlendirilmeniz hem ameliyat sırasında güvenliğiniz açısından önemli. Özellikle ameliyat sırasında hastanın kablosuz bir sistemle monitorize edilip ameliyatın başından sonuna kadar hayati bulgularının molalar dahil sürekli takip edilmesi ve hastaya verilen anestezi miktarının yeterli olup olmadığının konrolü bir anestezi uzmanı doktor ve ekibi tarafından yapılmalı. Klinikte anestezi uzmanı olması, saç ekimini gerçekleştiren doktor açısından da büyük bir konfor. Siz işleme odaklanmışken, hastanın vital bulgularını ve anestezi miktarını takip eden bir anestezi ekibiyle çalışmak hem işlemin kalitesini yükseltecek hem de hastanın güvenliğini artıracak kriterlerden biri.Bunun yanısıra operasyon öncesi saç ekimi yaptıracak kişinin kan testlerinin yapılması ve kalp elektrosunun çekilmesi de hastanın genel sağlığını korumak açısından son derece önemli. Bu kontrol genellikle operasyondan bir gün önce gerçekleşiyor. Test sonuçlarını değerlendiren anestezi uzmanı, hastanın yaşı ve fiziksel durumuna, tıbbi geçmişine ve işlemin süresine göre ameliyat öncesi ilaç ve lokal anestezi seçimini yapıyor.Peki saç ekim operasyonu klinikte yatmanızı gerektiren bir tıbbi işlem mi? Aslında klinikte yatmanıza gerek yok. Bu işlem lokal anestezi ile yapılan bir işlem. Ama hassas bünyeli hastalarımıza sedasyon uyguladığımızda hastamızın işlem biter bitmez klinikten ayrılmasını istemiyoruz. En azından bir iki saat dinlenmeleri gerekiyor. Ama tamamen lokal anestezi ile yapılan bir işlemde operasyondan çıktıktan hemen sonra hastalarımız, evlerine dönebilirler. Klinikte yatmalarına gerek yok. Ancak bazı hastalar ertesi gün yapılacak ilk yıkamaya kadar klinikte kalmayı kendi konforları için daha çok tercih edebiliyorlar.FUE saç ekiminde, bir ya da iki gün süren operasyonlarla 5000-5500 gibi büyük sayılarda içeriğinde deri ve saç kökleri bulunan greft çıkarıp, ekerek mega seansları başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Böylece hastalar tek bir operasyonla arzu ettikleri neticeye ulaşabiliyorlar. Ancak bazen baştaki kelleşen bölge çok genişlemiş ya da saç telleri çok incelmiş olabiliyor. Bu durumda tek bir seansla açıklık olan bölümü kapatmak mümkün olmayabiliyor. O zaman da hastanın istediği sonucu alabilmesi için operasyonları ikiye bölerek yapmak durumunda kalıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, birinci seans ile ikinci seans arasında en az bir yıllık sürenin olması.