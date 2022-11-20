Bu kupa bambaşka olacak

Evet 22. kez düzenlenen 2022 Dünya Kupası bu akşam ev sahibi Katar'ın Ekvador'u ağırlayacağı açılış maçıyla start alıyor. FIFA, 2010 senesinde bir oylamayla 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da oynanmasına karar verirken; ne bu ülkede bugünkü sekiz stadyum vardı, ne de bir kısım ülkelerin 2017 Haziran'ın beri Katar'ı yok sayan ambargoları...Kupanın 23 ülkede dijital pazarlama iletişimini yöneten Inflow Network Kurucu Ortağı Afşin Avcı ile Katar'ın kupaya nasıl hazırlandığını ve önyargıları aşmak için nasıl mücadele ettiğini dinledik."Katar dünyada kişi başına mili gelirde ilk üçte. Suç oranında ise dünyada sonuncu sırada. Ancak sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli şehirlerinden Dubai ile karıştırılıyor. Bu da Katar'ın temel sorunu. İşte futbolu da, önemli bir iletişim aracı olarak görerek kendilerini dünyaya doğru şekilde anlatmak istiyorlar. Elbette sadece futbolla değil, doğaya ve sanata verdikleri önemi Dünya Kupası sayesinde göstermek istiyorlar.""Katar için Dünya Kupası, sınırlarını zorlayacak hatta aşacak bir organizasyondu. Bunu Katar'ın kendisini gerçekleştirme projesini olarak görüyorlar. Bu noktada en önemli konu yeni yapılan statlar. Stadyumların kapasiteleri Dünya Kupası için yüksek tutuldu ama bu kapasiteler daha sonra düşürülecek. Fazla koltuklar Afrika'da futbola ilgi duyan şehirlere gönderilecek. Hatta statların biri tamamen sökülerek Senegal'e nakledilecek.""Parayla maçlara taraftar getirilecek iddiaları gerçek dışı. Bu biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Katar'ın nüfusunda bir milyonu aşkın Hindistan, Bangladeş ve Pakistanlı işçi var. Bunlar altyapı inşaatları için yıllardır Katar'da yaşayan insanlar. Hatta Workers Cup (İşçilerin Kupası) bile düzenleniyor. Bildiğiniz stadyumlarda, hakemlerle, profesyonel ortamlarda oynanıyor. Bu insanlar yaşadıkları yere gelen Dünya Kupası için elbette tribünde olacaklardır.""2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak. Karbon salınımı için hassas olunduğu bir dönemde böyle koca bir organizasyonun üç ülke bile değil koca bir kıtada yapılması ne kadar mantıklı? Buna kıyasla Katar'da yapılan Dünya Kupası belki de çevreye en duyarlı kupa olarak tarihe geçecektir."Stadyum 974, Katar'ın çok önem verdiği sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir stat. Liman bölgesinde inşa edilen 40 bin kişilik stadyum tamamen konteynerden yapıldı. Dünyanın ilk demonte stadyumu, kupanın 1930'daki ilk ev sahibi Uruguay'ın 2030'da da yine bu hakkı alması halinde bu ülkeye bağışlanacak.Gelelim Dünya Kupası'nda favorilerine... 2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü, EURO 2020'nin finalisti İngiltere'nin golcüsü Harry Kane ile artık Dünya Kupası'nı kazanmasının vakti gelmedi mi?Peki 35 yaşındaki Messi... Bir Dünya Kupası'nı çoktan hak etti ama Arjantin'in önemli eksikleri var. Kader, izleyip göreceğiz.Fransa; Mbappe ve Benzema gibi korkunç hücum hattıyla herkesin korkulu rüyası. Son Dünya Kupası'nın sahibi olarak elbette unvanını korumak isteyecekler. Doğal olarak favoriler.Bir başka doğal favori elbette Brezilya. Gruptan çıkacaklarına şüphe yok. Bu demektir ki Neymar'ı izlemenin keyfini doya doya yaşayacağız.Unutmadan Portekiz'den de bahsedelim, 37 yaşındaki Ronaldo'ya, son Dünya Kupası çünkü. Ama grupları kolay değil.Açılış töreninde sahne alacağı açıklanan Shakira, Dünya Kupası'na dördüncü kez katılarak birçok ülkeden daha çok bu organizasyonda yer almayı başardı. 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'nın ardından Kolombiyalı şarkıcı dördüncü kez Katar'da sahne alacak. Shakira dışında hiphop grubu The Black Eyed da açılışa katılacak önemli müzik gruplarından.Katar 2022 maskotu, süper yetenekli oyuncu anlamına gelen La'eeb. İnsanları "Şimdi, her şeydir" sözüne inanmaya teşvik ediyor. Lakin bizim için çocukluk kahramınımız Casper'in ta kendisi La'eeb...18 Aralık'ta finalin oynanacağı Lusail Stadı konumu itibariyle Katar için önemli. Atalarının ilk çadırlarını kurdukları yer, ülkenin en büyük stadyumu için seçilmiş. 80 bin kişilik stat, kupa sonrası 40 bine düşürülecek. Koltuklar, futbolun yaygın olduğu Afrika şehirlerine gönderilecek.