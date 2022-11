Trikoların yükselişi

Sonbahar benim en çok sevdiğim mevsim olabilir... Bir kere doğanın bin bir renge büründüğü sonbaharda giyinmek çok ama çok zevkli... Botlar, uzun çizmeler, şapkalar, şallar ve üst üste katman katman giyinmek benim en sevdiğim şeyler arasında... Üst üste ve kat kat giyinmek dendiğinde de benim aklıma tür tür trikolar geliyor... Son birkaç senedir hepimiz bir süre gözden düşmüş olan trikolara yeniden sarılmış durumdayız... Farklı ipliklerle artık yaz-kış trikolar hayatımızda... Ve trikoların en rahat kullanıldığı mevsim de kesinlikle artık sonlarına yaklaştığımız sonbahar mevsimi... E hadi o zaman gelin yakından bakalım sezonun iddialı trio trendlerine..."Biliyoruz yer gök çizgili modellerden geçilmiyor zaten" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak enine çizgilerin bu yükselişiyle birlikte aşırı popüler olmalarıyla birlikte hızlı bir düşüşleri de yakındır... Şu an esas popüler olan çizgi modeli de Breton çizgisi olarak da anılan yani yukarıdan aşağıya doğru olan çizgilerdir... Özellikle siyah-beyaz bu tarz çizgilere sahip her ne bulursanız hemen dolabınıza ekleyin derim ben.Geçen sezon turuncular, yanık turuncular, güneş tonları çok ama çok popülerdi. Bu sezon ise mavinin bin bir tonuyla karşılaşıyoruz. Bebek mavileri, çivit maviler, lacivertler yani dediğimiz gibi mavinin her tonu çok ama çok revaçta... Mavi tonlarını triko elbiselerde, eteklerde, kazak ve süveterlerde sıklıkla gördüğümüz bir sonbahar yaşadık. Kış mevsimi bu tonları çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Bu tonların en güzel yanı aynı bej tonları gibi siyahlarla çok rahat bir şekilde kombinlenebilir oluşları.Triko elbise yükselişini uzun yıllardır yavaş yavaş gözlemliyoruz. Özellikle pandemi döneminde alıştığımız aşırı rahat spor giyim kıyafetlerinin ardından elbiselerin en rahatı ama bir o kadar da seksisi olan triko elbiselere geldi. Şu an iyi kaliteli bir iplikten hazırlanmış koyu tonlardaki bir triko elbiseyle gidemeyeceğiniz hiçbir yer yok. Altuzarra, Alaia ve Etro gibi dev modaevleri de bu triko elbisleri farklı şekillerde tasarlayarak yeniden popüler olmalarını sağladı. Son dönemde bu elbiselerin özellikle ayak bileğine kadar uzanan modelleri çok popüler.Sanki yıllar öncesinden kalmış gibi görünen, büyük annenizin sandığından çıkmışa benzeyen örgü modelleri çok ama çok popüler. Özellikle kabartma çiçek motifleri kullanılmış olan kazaklar bu kışı en gözde parçası olabilir. Ayrıca bu trende kalın evde yapılmış gibi görünen örgüleri de ekleyebiliriz...Bu sezon neredeyse bir yün ceket ya da parka yerine giyebileceğiniz dev hırkalar çok ama çok popüler. Çeşitli renk ve desende olan birçok farkı model var. Ama karamel ya da bej tonlarında olanlarından alırsanız emin olun sadece bu sezon değil önümüzdeki yıllar boyunca da yine bu hırkaları keyifle giyeceğiniz garanti.