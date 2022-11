Aralık ayına şık girme rehberi

İki yılı aşkın bir zaman hayatlarımız, Covid-19 ile zorlu bir dönemin içinden geçti. Ve 2022 yılı bahar aylarından itibaren hayatlarımız yavaş yavaş bildiğimiz eski normalimize dönmeye başladı. Tüm yazı gezerek, sevdiklerimizle ve eğlenerek geçirdik. Sonbaharda şehre döner dönmez kendimizi yoğun bir sosyal hayatın içinde bulduk hem de yıllar sonra ilk defa... Uzun lafın kısası tüm bu yoğun süreç bir yandan ruhsal yorgunluğumuz bir yandan kaybettiğimizi düşündüğümüz iki yılı aşkın süreç bizleri bu sezon belki de hayatlarımızda hiç olmadığımız kadar çok yoğun bir şekilde gösterişe, süslenmeye, seksi bir görünüme itiyor. Tam da bu nedenle yeni yıl heyecanının bizleri sarmaya başladığı şu günlerde bu sezonun en iddialı parçalarını bir araya getirelim istedik.İddialı parçaları seviyor ve fiziğinize güveniyorsanız işte rahatlıkla bu iki rengi kullanabilirsiniz bu sezon... Abartabildiğiniz kadar abartın. Ama bunu yaparken aksesuvar uyumuna da dikkat ederek yapın. Gold detaylı hatta tamamen gold bir elbise giymek demek üzerinizdeki vurucu parçanın bu elbise olması anlamına geliyor. Yani geri kalan her şeyi minimal tutmanız gerekiyor. En küçük bir detayı abartırsanız bile ortaya rüküş bir görünüm çıkar. Tabii ki aynı şey silver bir elbise ya da tulum seçtiğinizde de söz konusu... Ayakkabınızdan elinizdeki clutch'a kadar her detaya dikkat ederek böyle bir rengi tercih etmeye özen gösterin.İpek diyorum ama büyük ihtimalle polyester içerikli saten görünümlü bir elbiseye ulaşma şansınız daha fazla... Eğer ipek bir parçaya rast gelirseniz dolabınıza ekleyin. Asla demode olmayacak bu tarz bir parça için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın emin olun doğru yatırım oluyor. Ve ipek elbise eğer vücut hatlarınız da müsaitse emin olun sizi çok seksi ve kadınsı görünmenizi sağlayacak."Ne güzel yazmışsın iddialı şatafatlı giysileri... Ama benim bütçem böyle baştan ayağa böyle kıyafetler için uygun değil" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... Çünkü bu sezon aksesuvarların da tamamen yükselişte olduğu iddialı bir sezon. Tüm bu trenleri dolabınıza bütçenize uygun aksesuvarları ekleyerek de takip edebilirsiniz. Böylece senelerdir dolabınızda duran en sade siyah elbiseniz de bir anda bambaşka bir havaya bürünür bundan emin olabilirsiniz. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür. Eli Peacock, Gaios, Sibi oldukça iddialı taç ve saç aksesuvar modelleriyle hepimizin kalbini çalmış durumda...Tüm dünyanın bu kadar zorlandığı bir dönemin ardından şatafatlı her şeyin popüler olması çok normal... Saint Laurent gibi dev modaevleri de, küçük butikler de bu sezon çok yoğun bir şekilde payetli modellere eğilmiş durumda. Gelelim payet konusuna... İddialı, şık ve seksi görünmenizi sağlayacağı gibi basit, özensiz ve kilolu görünmenize de neden olur payetler... Siyah küçük pullu düz bir elbise herkese yakışabilir ve en risksiz pullu modeldir. Ama özellikle pantolon giyiyorsanız pullu her şeyin sizi daha kilolu göstereceğini de göz önüne alın. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun..."Daha önce hiç otriş denilen tüylerle süslenmiş parçalar giymedim" diyorsanız bile bu sezon kesinlikle bu parçalara yönelme zamanı. Tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını tercih ederim. Bu yüzden siyah renkli olanlarını satın almakta fayda var. Ve bu iddialı parçaları bir de kristal taşlarla süslü aksesuvarlarla kombinleyin derim.Yumuşacık kadife bir elbisenin yerini hiçbir şey tutamaz. Kadifenin masum, iddialı ve büyülü hali bence tam olarak yılın eğlence ve davetlerle geçecek bu son ayına uygun... Kadife uygun aksesuvarlarla bir araya geldiği zaman ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Bu sezon zaten bu kumaşın oldukça popüler olması nedeniyle her fiyatta sayısız seçenek mevcut mağazalarda...