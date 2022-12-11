112 Acil Sağlık ekibiyle 24 saat

Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlarda 7 gün 24 saat durmaksızın hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta ve yaralıların yardımına yetişebilmek için çalışan kahramanlar. Onlar, acil bir vaka olduğunda en hızlı hareket eden ve nerede, ne için olursa olsun acil sağlık ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardım etmek için görevinin başında. SABAH Pazar, Gaziosmanpaşa 4 ve Gaziosmanpaşa 7 Nolu Acil Yardım İstasyonu'nda, 112 Acil Sağlık ekipleriyle 24 saat geçirdi.İstasyona gittiğimizde Gaziosmanpaşa 4 ve Gaziosmanpaşa 7 Nolu Acil Sağlık ekipleriyle birlikte bir gün geçireceğimizi öğrendik. Önceki günün nöbetini bitiren ve son işlerini halleden arkadaşları yolcu edip ev rahatlığındaki istasyonumuza geçip konuşmaya başladık. İstasyona girer girmez GOP 4 Nolu ekibe ilk vaka geldi ve ekipten acil tıp teknisyeni Emine Tunçel, Paramedik Nurcan Dural ve ambulans sürücüsü Bilal Akçay ile birlikte yola çıktık. Vaka bilgileri komuta merkezinden geldikten sonra toparlanıp çıkmamız 90 saniye, vakaya ulaşmamız ise dört dakika sürdü.Tabii bunun için öncelikle vatandaşların trafikte ambulanslara yol vermeleri gerekiyor. En büyük zorluk da bu noktada başlıyor. Çünkü trafiğin olmadığı saatlerde ara sokaklarda bile aracımıza yol vermediklerini gördük. İlk vakamız bir nakil vakasıydı. 40 yaşındaki kadın hasta, Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat için bekliyordu. Özel bir branşta muayene olması için başka bir hastaneye gitmesi gerekliydi. Hastayı alıp muayenesini yaptırdıktan sonra tekrar yattığı hastaneye teslim ettik.İlk vakadan döndükten sonra geç bir saatte kahvaltımızı edebildik. Kahvaltı sonrası istasyonun bahçesinde oturup gün içerisinde neler yaptıklarını konuştuk. Sabah 08.00'de nöbetlerini teslim alan ekipler, ertesi gün sabah 08.00'e kadar hiç durmadan çalışıyor. 24 saat çalışıp 72 saat dinleniyorlar ve bu süre zarfında da diğer ekipler nöbeti devralıyor. Bizim bulunduğumuz istasyonda her gün üçer kişiden oluşan iki ekip hazır bulunuyor. Çocuklarını, ailelerini evde bırakıp 24 saat kesintisiz görevlerinin başında duran kahramanlar var karşımızda. Vaka aralarında ise öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın sistemine vaka bilgilerini giriyorlar ve anında hastaların bilgileri sisteme kaydediliyor. Geriye kalan zamanlarda da kendi emekleriyle kurdukları bahçelerinde çay, kahve içip sohbet ediyorlar, geç saatlerde de dinlenme odalarını kullanarak başka bir vakanın gelmesini bekliyorlar.Onları en çok zorlayan konu vakaya giderken trafikte kendilerine yol vermeyen araçlar. Hep birlikte masanın etrafına oturup yaşadıkları zorlukları konuştuğumuzda bize ilk söyledikleri şey bu oldu. Burada durumun ciddiyetini ekipten Emine Tunçel şöyle anlatıyor: "Ambulansın sireni çalıyorsa bilsinler ki o ambulans ya bir vakaya gidiyor ya da gerçekten hasta taşıyordur." Hasta yakınlarından gördükleri tepki ve şiddetin ise çok fazla olduğunu ifade eden ekip, en büyük beklentilerinin ise saygı olduğunu söylüyor.Bir diğer sorun ise asılsız ihbarlar. Bu asılsız ihbarlar yüzünden gerçekten aciliyeti olan vakalara geç müdahale ediliyor, fakat bu ihbarların önüne hiçbir zaman geçilemiyor. Acil bir vaka olduğunda hasta ve yakınlarıyla ilk muhatap olan kişi Acil Sağlık Ekipleri. Dolayısıyla şiddetin de ilk muhatapları onlar oluyor. Çeşitli bahanelerle üstlerine yürüyen, saldıran ve zarar veren insanlara karşı da kendilerini korumaya çalışıyorlar.Vaka aralarında yine fırsat buldukça öğle ve akşam yemeklerini yemeye çalıştık. Akşam yemeğinde Emine Tunçel tam yemek yerken vaka gelirse hemen bırakıp gitmek zorunda olduklarını anlatırken telefon çaldı ve bir vaka geldi. Şemsipaşa Mahallesi'nde 40 yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı yaşıyordu. Yemeklerimizi bırakıp hemen harekete geçtik. Şiddetli yağmur yağmasına rağmen beş dakikada hastayı aldık ve hemen en yakın hastane olan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdık. Son olarak ise gecenin ilerleyen saatlerinde dinlenme odamıza geçtik. Fakat gece 02.00'den sonra birden fazla vaka gelince günü hiç dinlenemeden tamamladık. Sabah 08.00'de ise diğer ekipler gelmeye başladı ve biz de görevimizi onlara teslim edip istasyondan ayrıldık.Türkiye'de, Acil Sağlık Hizmetleri Acil Yardım İstasyonları sayısı 3 bin 265. Bu istasyonlarda ise toplam 42 bin çalışan Türkiye'nin dört bir yanında 7 gün 24 saat görevinin başında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre kara ambulansları bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayısı ise 5 bin 792.