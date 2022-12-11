Futbol asla sadece futbol değildir

Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Messi ve Ronaldo'nun tahtına aday olup kupaya damga vurmaya aday Kylian Mbappe, diğer yandan İsviçre formasıyla Sırbistan'ı kupa dışına iten Xhaka ve Shaqiri'nin tartışmalı gol sevinçleri... Almanya ve İspanya'nın hayal kırıklığına sebep olan performansları derken Fas'ın tarih yazması...Yeni kuşakların artık ilgilenmediği iddia edilerek geleceği tartışılan futbolun yeni çağa, Katar'da direnişini izliyoruz. Şanlı bir duruş futbolun ki, çünkü filmlerde bile böyle hikayelere çok rastlanmıyor. Ne 24'ündeki Mbappe'nin, dünyanın en şöhretli isimlerine kafa tutması, ne de aileleri başka bir ülkeye göçe zorlanan Shaqiri ve Xhaka'nın zorbalara meydan okuması... Futbol, Katar'da yine kendi hikayesini yazıyor.Arjantin'in göz bebeği Lionel Messi (35) ve Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo (37), Dünya Kupası heyecanını belki de son kez yaşıyor. Kariyerlerinde sayısız unvan ve kupa bulunan iki ismin, tek eksiği olan kupayı Katar'da kaldırmaları hayranlarının tek dileği belki. Gruptan çıksa da turnuvadaki ilk maçında S.Arabistan'a kaybeden Messi ve arkadaşları, sonrasında toparlasalar da, sarsıldı. Ronaldo ise Portekiz'in grup maçlarında hiç 90 dakika sahada kalamadığı gibi teknik direktörü ile sürtüşünce çeyrek final öncesindeki İsviçre maçında kendini kulübede buldu. Son 17 dakikada oynadı. Maç sonu sevinç karelerinde belki de ilk kez Cristiano yoktu! Bu iki ismin ilk etapta şimdilik bekleneni veremediği kupada adından çokça söz ettiren başka bir isim var. Henüz 24 yaşındaki Kylian Mbappe, doğduğu şehrin kulübü Paris Saint Germain'in yıldızı. Baba, Kamerunlu eski bir futbolcu Wilfried, annesi Cezayirli eski hentbolcu Fayza Lamari... Büyüdüğü yer, Paris'in kuzeyinde çetelerin hakim olduğu Bondy... Anne babasının kendisindeki cevheri keşfetmesiyle özel bir şekilde büyütülür, zamanını idmana ve maç izlemeye ayırır. Monaco'daki üç sezon sonrası PSG'ye geçer. Bu sırada 20'sinde 2018 Dünya Kupası'nda neler yapabileceğini herkese gösterir. Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda Messi ve Ronaldo'ya "Artık benim zamanım" diyor.Farklı milliyetlerden insanların yaşadığı Balkan coğrafyası tarihin her döneminde patlayacak durumdadır. Katar'da da farklı olmadı. Balkanları yakından takip edenler, Sırbistan ve İsviçre'nin aynı grupta yer aldığını görünce neler olacağını az çok tahmin etti. Çok sayıda mültecinin göç ettiği İsviçre'nin milli takımının Arnavut yıldızları Xhaka ve Shaqiri'nin aileleri, 90'larda Sırp zulmünden kaçarak İsviçre'ye göçmüşlerdi. Bu da iki ülkenin son 16'ya kalmak için oynayacakları son maçı başka bir boyuta taşıdı.Sırbistan'ı kupa dışına iten İsviçre'nin yıldızları Shaqiri ve Xhaka'nın sevinçlerini Arnavut bayrağındaki çift başlı kartal işaretleri yaparak yaşaması Sırp futbolcuları çileden çıkardı. İsviçre'nin gruptan çıkışının Kosova'da halkı sokaklara dökmesi, futbolun asla sadece futbol olmadığının tipik bir örneği oldu.Dünya Kupası'nın elbette en büyük başarısına daha bitmeden Fas imza atıyor. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nda onlara şans verilmiyordu, hem de hiç! Ancak onlar sadece üç ay önce göreve gelen Walid Regragui yönetiminde gruptan yenilgisiz çıkmayı başardı. Bunu nasıl başardıkları ise başka bir hikaye. Kadrodaki 26 ismin 14'ü Fas dışında kariyerini sürdürüyor. Federasyon bir proje başlatarak ülke dışında doğan, yaşayanlarını bir 'eve dönüş' projesiyle ülkeye değil, sadece Fas Milli Takımı'nda oynamaya ikna ediyor ve tarihi başarı geliyor.Her Dünya Kupası'nın sürprizleri, şampiyonları olduğu gibi elbette hayal kırıklığına sebep olan ülkeleri vardır. Dünya Kupası'nda son haftaya girilirken burada ilk sıaraya elbette Brezilya'yı yazıyoruz. Kupa finalinin mutlak favorisi Sambacılar, çeyrek final maçında Hırvatistan'a penaltılar sonucu 4-2 mağlup olarak elendi. Brezilya'da penaltıları kaçıran Rodrygo ve Marquinhos ülkelerinde hedef tahtasına konacak ne yazık ki... Almanya ve İspanya da, Bundesliga ve La Liga gibi dünyanın en iyi üç liginden ikisine sahip olsa da, Katar'da bekleneni veremeyerek bavullarını erken toplayanlar kervanına katıldı. Bu ülkenin teknik direktörlerinin de elenmelerinin hemen arkasından görevlerinden ayrıldıklarını not düşmekte fayda var.2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sonrası kış aylarında oynanması söz konusu değildi. Ancak daha sonra tüm liglere ara verilerek kasım ve aralık ayında Dünya Kupası'nın oynanacağı açıklandı. İlk düşünülen Katar'daki kupaya ilginin beklenen düzeyde olmayacağı idi. Tamamı İzmir'in büyüklüğü kadar olan ülkedeki stadyum sayısı bir iken sekize çıkarıldı. Stadyumlar metro ağıyla birbirine bağlandı. Daha önceki organizasyonların aksine ücretsiz ulaşım ağıyla futbolseverlere daha çok maç izleme olanağı sağlandı. Bu sayede maçların ortalama seyircisi sayısı son hafta öncesi 51 binin üzerine çıktı. Katar ülke olarak Dünya Kupası'na iyi hazırlanmış ama Katar Milli Takımı beklenenin çok altında kaldı. Ekvador, Senegal ve Hollanda'nın olduğu grupta, puan bile alamadı.