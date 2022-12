ABD’nin istihbarat trolleri PKK’ya dijital kalkan oldu

Elon Musk'ı artık tüm dünya tanıyor. ABD'li milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. Kişisel serveti 178 milyar dolar. Elektrikli arabalardan uzay yolculuğuna kadar birçok alanda lider durumunda. Medyatik de biri. Ama son zamanlarda kartel medyası kendisini pek bir sevmez oldu. Bundan 8 ay önce Musk ne zaman ki geç"Twitter'ı satın almak istiyorum" dedi ortalık karışmaya başladı. Nitekim dediğini yaptı. Ekim ayında 44 milyar dolara ünlü sosyal ağ sitesinin yeni sahibi oldu. İşte bu satın almadan sonra ana akım medyanın Musk'a karşı tavrı daha da sertleşti ve adeta 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Peki bu savaşın arkasında ne var?Ünlü milyarder, Twitter'ın ifade özgürlüğünü sınırladığını savunuyordu. Sosyal ağ sitesinin "bir takım güçlerin" kontrolünde olduğunu dile getiriyordu. İşte bu yüzden Twitter'ın sahibi olduğu ilk gün elinde bir lavabo ile şirketin merkezine giriş yapmıştı. Bazı yorumlara göre "Burayı temizleyeme geldim" mesajını vermişti. Musk yine dediğini yaptı. Bir süredir Twitter Dosyaları adı altında eski yönetimin sansürlerini ve ABD istihbaratı ile işbirliklerini ifşa ediyor. Belgelere göre Twitter sistemetik şekilde ABD devletinden gelen taleplere göre belli gruplara sansürler uygulamış. İşte bu belgelerin yayınlanmasıyla ana akım medya ile Musk arasında kavga büyüdü. Gelin haberimizde hem Musk'ın yayınlattığı belgelerin detaylarına hem de kavganın arka planına bakalım.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra ilk işlerinden biri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesabını açmak oldu. Zaten yayınladığı belgelerden en önemlilerinden biri de Trump'a uygulanan sansür oldu. Musk, daha önce Demokrat Parti'yi desteklediğini açıklamıştı. Yani mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın partisini. Ama taraf değiştirdi. 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçileri destekleyeceğini duyurdu. Bazı yorumlara göre Musk'ın Biden ile kişisel sorunları var. Ayrıca eski Twitter yönetiminin Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki olumsuz bilgileri nasıl sansürlediğini de ifşa etti. Üstelik bu örtbas Trump ile Biden'ın yarıştığı seçimlere sayılı günler kala olmuştu. Yani seçime direkt etki yapmışlardı. Biden da Musk'ın "yabancı ülkelerle ilişkisinin araştırılması gerektiğini" söyledi.Şimdiye kadar yayınlanan Twitter Dosyaları'ndan Türkiye'yi direkt ilgilendiren detaylar hafta içinde geldi. Buna göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesindeki bazı hesaplar, YPG/PKK terör örgütünün tanıtımını yaptı. Dahası var. 2016 yılında Türkiye, Suriye'deki terör yuvalarına yönelik Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmıştı. O dönemi hatırlayalım. Twitter'da birçok hesap Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyordu. Musk'ın yayınladığı belgelerden şunu anlıyoruz. Bu hesapların arkasında ABD vardı ve Twitter yönetimi de bu paylaşımları koruma altına almıştı. Ayrıca Türkiye aleyhine olan paylaşımların daha fazla görünmesini sağlıyorlardı. Bakalım önümüzdeki günlerde ülkemizi ilgilendiren daha ne gibi detaylar göreceğiz?Aslında bu soru uzun süredir gündemde. Artık birçok uzmana göre cevap kesinleşti: Evet. Son Twitter ifşaatları da ABD devletinin kontrolünde ne kadar kolay şekilde manüpilasyon yapıldığı görüldü. Bu arada bunlar da ilk kanıtlar değil. Twitter'ın daha önce de Filistinlileri her fırsatta sansürleyip İsraillileri ön plana çıkardığı kanıtlanmıştı. Ya da Facebook'un Myanmar'da Müslümanların öldürülmesinde veya Etiyopya'daki içsavaştaki rolü de belgelendi. Bir detay daha var. ABD Senatosu geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. Buna göre hükümet çalışanlarına Çin merkezli video paylaşım ağı olan TikTok yasağı getirildi. Yani ABD'ye göre bir diğer ülkenin sosyal ağı ulusal tehdit. Son olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi Avrupalı devletler Elon Musk'ın kontrolündeki yeni Twitter'a karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.Bir kişi, 44 milyar dolar vererek satın aldığı bir şirketin geçmişteki kirli işlerini ortaya koyar mı? Elon Musk bunu yapıyor aslında. Günün sonunda Twitter kapanabilir. Şimdiden ABD yönetimi ve Avrupalı devletler bir bir Musk'ın Twitter'ına karşı harekete geçiyor. Dedik ya Batı medyası da Musk'a saldırıyor. Tüm bunlara rağmen Musk neden belgeleri yayınlıyor? Şimdilik bunun net bir cevabı yok. Zaman gösterecek.Elon Musk, Twitter'ın eski yönetiminin yaptıklarını bağımsız gazeteciler aracılığıyla yayınlıyor. Şimdiye kadar Twitter Dosyaları adı altında sekiz ayrı ifşaat yayınlandı. İşte detayları: Sekizinci ifşaatta Türkiye'yi de ilgilendiren detaylar var. ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu politikalarını desteklemeleri için hesaplar açtı. Twitter eski yönetimi, bu hesapları koruma altına aldı. Pentagon'un trollerinin terör örgütü YPG/PKK ile paylaşımları da bu korumanın altındaydı.Yıllardır sosyal ağ sitelerinin ifade özgürlüğünün temsil edildiği yer olduğu söylendi. ABD ve Avrupa medyası da hep bu durumu dile getirdi. Ama Musk'ın yayınladığı belgeler bir gerçeği daha ortaya koydu. Aslında kendi çizdikleri alanlarda kalındığı sürece bir 'özgürlük alanı' veriyorlardı. Örneğin Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını desteklemeniz onlara göre özgürlük değildi. Ya da ABD'de Demokrat Parti yönetimini eleştirenlere Twitter ya da Facebook gibi mecralarda çok fazla yer yok. Arka planda kurdukları sistemle istedikleri düşünceleri öne çıkarmışlar, istemediklerini de gizlice sansürlemişler.Musk'ın yayınladığı belgelere dair en çok merak edilen sorulardan birisi de her şeyi haber yapan New York Times, BBC, CNN ve Washington Post gibi yayın organlarının neden Twitter Dosyaları'nı gündeme getirmediği oluyor. Kendileri bu durumu şöyle savunuyor: Yayınlanan belgelerde çok da yeni bir durum yokmuş. Yani ABD istihbaratının Twitter yönetiminden taleplerde bulunması zaten biliniyormuş. Belki de aslında olan şu: Bu durumu siz biliyordunuz ve rahatsız da değildiniz. Birçok kişi ise sizin yıllardır dile getirdiğiniz gibi Twitter ve Facebook gibi sitelerin tarafsız olduğunu düşünüyordu. Bir de ne var biliyor musunuz? Bırakın Twitter Dosyaları'nı haber yapmayı sürekli Musk'ı kötüleyen içerikleri yayınlıyorlar. Yeni Twitter'ı karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar.