Türk mutfağının hak ettiği değer bu değil!

Dünyadaki yemek trendlerini ve eğilimlerini takip eden Taste Atlas, geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi mutfakları listesini yayımladı. Listede Türkiye yedinci sırada olurken, Yunanistan ikinci sırada yer aldı.Türk mutfağının lezzetlerini kendi mutfağına uyarlayan Yunanistan'ın Türkiye'nin üstünde yer almasına sosyal medyada kullanıcılar tepki gösterdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Kurucu Üyesi Adnan Öztürk: "Bunun net nedeni genç ve yeni nesil aşçılar erken zehirlendi" dedi. Yazar Asuman Kerkez, "Şampiyon ülkeler sorgulanabilir ve her deneyim noktasının neden tercih edildiği konusu detaylı bir şekilde açıklanabilir" ifadesini kullandı.İşin uzmanları açıklanan listenin sıralamasını SABAH'a değerlendirdi.Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Şef Gürkan Topçu şunları söyledi: "Türk Mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarının başında geliyor. Ama bu tür listeler oluşturulurken maalesef siyasi, pazarlama vs. gibi dış etkenler de göz önünde bulunduruluyor. Türk Mutfağı'nın hakkının yendiğini düşünmekle beraber, daha önceki yıllara göre üst sıralarda yer almamızı değerli buluyorum. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda Türk Mutfağı hak ettiği yerde yani bu listenin zirvesinde yer alacak. Dünyanın birçok ülkesinde Türk Mutfağı'nı ve bayrağını gururla temsil eden bir şef olarak bu noktada ben ve diğer şeflerin de durmadan yorulmadan çalışması gerekiyor."Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun kurucu üyelerinden Adnan Öztürk, Türk Mutfağı'nın tanıtımında menülerin önemini vurguladı. Öztürk: "Bu sırada yer almamızın nedeni genç ve yeni nesil aşçıların erken zehirlenmesi. Bugün Türkiye'yi dolaşın, restoran bazında menüde Türk lezzeti göremezsiniz. İtalya'yı gezin başka ülkenin mutfağından bir şey görebilecek misiniz? İtalyan mutfağı tabii ki birinci sırada olacaktır" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk mutfağının bugün burada olmasının ana nedenlerinden biri net popülist şefler ve onları takdir eden yeni jenerasyon... Mekanların menülerine bakın Türkiye mutfağına özgü bir lezzet görebilecek misiniz? Lafta herkes 'Türk Mutfağı' der ama ne yazık bazı grupların şefleri Türk mutfağının bir tane ürününü menüye koymaz ya da yapmaz. Kendi ülkenizde yapmadığınızı gelen turiste kabul ettirmediğiniz zaman sıralama nasıl değişecek? Önce menüye yazmalısınız onu turist görmeli ardından beğenmeli ve dostlarına anlatmalı. Tatmadan ve görmeden kimse savunma yapmaz."Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl: "Yunanistan'ın bizden üst sıralamada olması akıl alacak bir şey değil. Hiç kimsenin ciddiye alacağını düşünmüyorum. Türkiye mutfağının yurt dışında tanıtımı ve bilinmesi çok az. Temel sebep yurt dışında mutfağımızı temsil edecek restoran az ve bu çok etkiliyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın neresine giderseniz gidin İtalya, Yunanistan, Çin ve Japonya'nın mutfağını bulabiliyorsunuz. Bizim mutfağımız yurt dışında çok yer almıyor, neredeyse yok gibi. Türk Mutfağı'nın temsil sorunu var."Araştırmacı-Yazar Asuman Kerkez, Türk mutfağının yedinci sırada olması hakkında şunları söyledi: "Turistlerin deneyimine odaklanan Taste Atlas yemeğin kaynağını, kalitesini, kime ait olduğunu belirtme noktasında bir söz sahibi değil. Bir web portalı ve ayda 3.7 milyon, Günde 100-150 bin civarında ziyaretçisi var. Elbette az değil iyi bir rakam ama global anlamda değerlendirirsek devede kulak gibi kalıyor. Baktığımızda Türkiye'ye 2021 yılında 30 milyonun üzerinde turist geldi. Yunanistan fiyat performans karşılaştırması yaptığımızda şu anda Türkiye'den önde... Bodrum'da bir lahmacuna servet öderken orada makul fiyatlara karnınızı doyuruyorsunuz. Özetle bu liste uzayabilir şampiyon ülkeler sorgulanabilir ve her deneyim noktasının neden tercih edildiği konusu detaylı bir şekilde açıklanabilir. Ama Türkiye'ye gelecek olursak bu konu sadece Türk mutfağını yurt dışında tanıtma konusu değil. Turistlerin oylarıyla belirlenen sıralamada yukarıda yer alabilmek adına kaliteyi yükseltmek gerekiyor."