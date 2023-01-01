Türkiye için ilklerin yılı 2022

2022 yılı, dünya tarihinden demir alırken, geriye Türkiye için uluslararası başarılarla dolu bir gurur tablosu bıraktı... Türkiye, bu yıl başarı hanesine pek çok girişim ve hamle ekledi. Dünyaya parmak ısırtan İHA ve SİHA'lardan sonra Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma göklerle buluştu.Türkiye, insanlığın canını yakan Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolüyle dünyayı gıda krizinden kurtardı. Tarafları tahıl anlaşmasına ikna ederek, başta Afrika olmak üzere dünyanın pek çok yerine tahıl ulaştırılmasının önünü açtı.Enerji krizlerinin daha da kızıştığı 2022'de, Türkiye enerji bağımsızlığı konusunda ciddi bir adım daha attı. Geçtiğimiz yıllardaki gaz keşiflerinden sonra Karadeniz'de yeni rezervlere ulaşıldı. Toplam 710 milyar metreküp gaz rezervi müjdesi geldi. Enerjide sevindiren bir haber de Artvin'den yükseldi. Avrupa'nın birinci, dünyanın beşinci dev barajı Yusufeli, su tutmaya başladı. Türkiye'nin enerjideki hamleleri bununla da sınırlı kalmadı TPAO'nun Gabar Dağı'ndaki sondaj çalışmalarında, 85 milyonun geleceği olan 150 milyon varillik petrol rezervine ulaşıldı.Geride bıraktığımız 2022 yılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde, tarihi başarılara imza atıldı. Güçlü ve kararlı liderlik sayesinde ülkemizde her alanda önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde, küresel diplomasiye önderlik eden Türkiye'de; prestijli projeler büyük bir kararlılıkla hayata geçirildi.19 Kasım 2022 tarihinde Yusufeli Barajı, Erdoğan tarafından hizmete alındı. Yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkı sağlayacak. Orta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesisin yapımına 2012'de başlanmıştı. Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada beşinci sırada yer alıyor. Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'ye petrol müjdesi verdi. Erdoğan; Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfiyle Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. 2022 yılında 150 kuyuda da sondaj programı uygulandı.Türkiye'nin, küresel gıda krizinin önüne geçmek amacıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik tahıl koridoru için diplomatik girişimler sonuç verdi. 22 Temmuz 2022'de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde 'Tahıl koridorundan Aralık ayı içerisinde 556 tahıl yüklü gemiyle 14 milyonda tondan fazla tahıl taşındı. Tahıl Koridoru Anlaşması, 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye'nin güçlü liderliği ve akıl dolu diplomasisi sayesinde belirli periyotlarla uzatılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Türkiye'nin kararlılığı sayesinde mümkün olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan'a teşekkür eden Guterres, "Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Baykar'ın kendi imkanlarıyla milli olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Türkiye'nin gururu Kızılelma'nın 35 bin feet operasyonel irtifa, beş saat havada kalış süresi, bin 500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, yüksek manevra kabiliyeti, düşük görünürlük, AESA radar, 0.6 mach seyir hızı ve daha birçok teknik özelliği bulunuyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Kızılelma ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunu da tarihe bir not olarak düşmek istiyorum. Dünyada sadece bir kaç ülke insansız savaş uçağı geliştirme projeleri yürütüyor. Biri ABD, biri Çin bir tanesi de Rusya. Türkiye savunma sanayindeki millileşme vizyonu sayesinde dünyada bu alanda en üst ligde büyük bir oyunca haline gelmiş durumda. Özellikle insansız hava araçları teknolojisinde çok iddialı. Ben bütün geleceğin insansız savaş uçaklarında olduğunu düşünüyorum. Bizim felsefemiz 'Yarının yarışlarına hazırlan ve dünyada bir numara ol!' Bizim genç nüfusumuz, genç beyinlerimiz çok önemli. Gencecik ekipler yapıyor bunları. Kızılelma'ya programa ortak olma noktasında ciddi talepler var."2017 yılında Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde büyük bir kararlılıkla oluşturulan enerji filosu Türkiye'ye tam 1 trilyon dolar tutarında doğal gaz keşifleri kazandırdı. Engellemelere ve yargılama tehditlerine rağmen kurulan filo Türkiye için dönüm noktası niteliği taşıdı. 2017 yılında Norveç'ten satın alınan ve yeni bir dönemi sembol etmesi için 'Fatih' ismi verilen gemi ile yapılan sondaj çalışmalarında Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından müjdeler peşi sıra geldi. Son müjdeyi 26 Aralık'ta veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma-1 sondaj sahasında 58 milyar metreküplük yeni keşif yapıldığını duyurmuştu. Söz konusu keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın uluslararası piyasadaki karşılığı ise 1 trilyon doları buluyor.Türkiye'nin Devrim otomobilinin engellenmesi neticesinde yarım kalan rüyası da 2022 yılında gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan yerli otomobil TOGG'un, Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. TOGG'un ilk aracı Gemlik Kampüsü'nde banttan indirildi. Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.Türkiye'nin göz kamaştırıcı ulaşım projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, törenle hizmete alındı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edecek. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıkla sahip olan köprünün toplam uzunluğu 3 bin 563 metre. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 34 değişken mesaj işaretleri, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve bir acil çağrı sistemi gibi önemli akıllı ulaşım sistemleri ile yollar donatıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zeka ile izleniyor.