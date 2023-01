9 yaşımdan beri evime ekmek götürüyorum!

Fena halde 'tırssa' da icabında 'kutsal su' yardımıyla şeytan da çıkarır, eğer yakalarsa en fiyakalı kurt adama 'Sakalımızı keselim güzel güzel, efendi takılalım, tamam mı'! diye babacan bir fırça da atar, envai çeşit yaratığa, canavara ve hatta Dracula'ya bile posta koyar... Ama özünde ekmeğindedir kendisi, ama kolay yolu seçer hep! Yırtma peşindedir! Eski şehir argosuna başvurmak gerekir kendisini anlatmak için: Kolpacı, dümenci, haybeci diye sıralayabiliriz sıfatlarını. İşte Şafak Sezer'in efsane serisi 'Kutsal Damaca'nın 'Papaz Fikret'i, böyle sevimli bir üçkağıtçı. Her ne kadar filmin sonunda hep 'taklaya' gelse de özünde iyi bir herif! 'Vitaminsiz Asım' ise, Sancho Panza hesabı hep onun peşinde, emrine amade! Ama tartışma kapıları her zaman açık!Serinin beklenen dördüncü filmi 'Kutsal Damacana 4' nihayet vizyona girdi. Bu arada filmin müdavimleri öyle böyle değil. İlk günden bugüne tıpkı 'Kolpaçino' serisi gibi, fanatik hayranları var 'Kutsal Damacana'nın da.Fantastik ve korku öğelerinin içine yedirilmiş mavra dozu yüksek bol mizah... Tabii ki, halis muhlis Şafak Sezer'in, nevi şahsına münhasır bir mizah bu... Sırrı sadece kendisinde olan bir muhteva!'Kutsal Damacana: Dracoola'nın devam filmi olan Kutsal Damanaca 4'te, yanlışlıkla papaz okuluna giren Fikret'in kahkaha dolu hikayesi anlatılıyor. Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda olaylardan uzak duramayan Fikret, kendisini hiç beklemediği bir konumda buluyor. Serüveni, Vatikan'a kadar uzanan Fikret, artık yurduna dönmeye karar veriyor. Asıl macera ise böylece başlıyor...Filmin yapımcısı ise Polat Yağcı... Biz de, serinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün başrolü ve senaristlerinden biri -nam-ı diğer 'Papaz Fikret'- Şafak Sezer'le, film hakkında konuştuk.Uzun bir ara vermiştik. 'Vitaminsiz Asım' ve 'Yeteneksiz Fikret'le maceralar kaldığı yerden devam ediyor ama bu filmde bir sürpriz var. Bana da şeytan giriyor. Bu sayede ilk kez makyajın tadına vardım. Beni tanıyanlar bilir, setlerde makyaj yaptırmam. Makyajla pek aram yok. Gözlerim küçük olduğu için lens takmak çok zor oluyordu, bu filmde onu bile taktık.- Zaten senaryoya hayranların da desteği oldu. Mesela filmde zombilerin olmasını, onlar önerdi. Yapımcımız Polat Yağcı'ya ve tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Film için gereken her şeyi bize sağladılar ve çok güzel bir set kurdular. Seyirci, sevdiği devam filmlerini hem sinemada, hem televizyonda, hem de dijital platformda izleyince alışkanlık ediniyor. Ben de sevdiğim eski filmleri başa sarıp sarıp izliyorum. Kemal Sunal ve Şevket Altuğ'un 'Tokatçı' filminin hayranıyım. Belki 500 kere izlemişimdir.- Yadigar Ejder'den tutun, Münir Özkul'a, Sadri Alışık'tan, Şener Şen'e kadar hepsinin hayranıyım. Bu isimlerin hepsi, Türk sinemasındaki taçsız krallardır.Mesela Tiktok, mizah için çok önemli bir platform. Asla küçümsememek lazım. Filmin öyle bir yerinden sahneyi alıp, öyle komik kurgular yapıyorlar ki, ben bile izlerken kahkaha atıyorum. Bu filmin de sosyal medyada çok paylaşılacağını ve ilgi göreceğini düşünüyorum. 15 senelik efsane devam edecek.- Komedide seri filmlerin devamlarını yapmak artık alışkanlık haline geldi. Biz de yeni bir 'Kolpaçino' senaryosu yazıyoruz ve Nisan'da bitirmeyi planlıyoruz. Kutsal'ı da havada bıraktığımız için, seneye iki devam filmi gelebilir. Hem Kolpaçino, hem de Kutsal Damacana. Kutsal Damacana 4'ü, devam filmine pas atmak için havada bıraktık."Şimdiye kadar çok aç kaldım, korkunç şeyler yaşadım. Poll Film de yeni bir film şirketi. Filmleri yeniden sinema salonunda izletmek istiyor. Bu mesleğe başladığımda 18 yaşımdaydım, şimdi 53 yaşımdayım. Ziftli salonlarda başladım. Sonra kaloriferli salonlarda oynamaya başladık. Sobaların kurulduğu yerlerde, masaların üstünde oynadım. Ben, yüce Allah'ın, emekleri karşılıksız bırakmadığına inanıyorum. Çünkü bu, maddi-manevi ve psikolojik açıdan da çok yıpratan bir meslek. Bu sabrı veren Allah'ın, iyi kalpli insanların yanında olacağına inanıyorum.""Ben bu işe rahmetli babamın aracılığıyla, 'Çok güzel taklit yapar, sesi de güzel.' diye girdim.9 yaşımdan beri anneme hep para götürdüm. İlkokul birinci sınıfa giderken kömür taşıyıp para kazanırdım ve kazandığım parayı da anneme götürürdüm. Ben yuvanın para getiren adamıyım. Kazandığım parayı insanlarla paylaşırım. Bu mesleğe başlamadan önce iyi konumdaydım hatta tiyatrocu ağabeylere kendi sattığım montlardan götürürdüm. İşportacılık yapardım, hatta hiç unutmam, simit tezgahım da vardı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sahnesinde, Ankara Ekin Tiyatrosu ile 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı oynuyorduk. İzmir Caddesi'nde kiraya verdiğim simit tezgahı, bana daha çok para kazandırıyordu. Tiyatrodan haftalık ödeme verirlerdi, ben de vermedikleri zaman bir şey demeden çıkıp, simit tezgahından, eve gitmek için para alırdım. İki üç tane tezgah kurup pantolon, etek, simit satardım. Daha sonra tamamen oyunculuğa yöneldim ve sanat aşkının tadını aldım. Bu işi yaparken, fakirliğin en ağırını da yaşıyorsun ama çok mutlu oluyorsun. Biri yanına gelip, 'Abi beni o kadar güldürdün ki, seninle beraber annemin ölümünü unuttum; ya da, babamın kanserini atlattık.' gibi sözler söylüyor. İşte karnımızın doyduğu replik de bu oluyor. Mizah çok güçlü bir ilaç."