2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak

2012'den beri gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası; teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri, inovasyon alanında lider isimler ve dünyanın önde gelen yazarlarına geçtiğimiz ay Haliç Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yaptı. Ben de iki gün süren bu etkinlikte, birçok teknoloji ve yenilik ustası isimle tanıştım. Bunlardan teknolojiyi günlük hayatın dokusunda eritme misyonuyla yola çıkan ödüllü girişimci, yazar ve MIT Araştırmacısı David Rose ve şirketler için inovasyon danışmanı ve kurumsal girişimlerden yeni işler çıkarma konusunda kitapları olan, CEO, Frank Mattes ile derin bir sohbete daldım. Bir gazeteci olarak, 2023'ün teknoloji trendlerini ve teknolojiye gönül vermiş gençlerin bu alanda hangi işlere yönelmesi gerektiğini hemen öğrendim. Bu yıl, hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler moda oluyor.- Hepimizin yaradılıştan gelenihtiyaçları var. Biriyle konuşmak,iletişimde olmak, yeni şeyleroluşturabilmek gibi... Sihirli birfırça, kanatları olan ayaklar gibihayal ettiğimiz şeyler var. İlhamımarzularımızın oluşturduğu hayalleraslında.- Herhangi bir teknoloji sözkonusu olduğunda bazı kayıplaryaşanıyor maalesef. GPS mesela,nerede olduğumuzu tam olarakkavramamıza gerek kalmıyor. O bizigötürüyor. Şimdilerde okuduğunuzher şeyi transkript eden gözlükler var.Onlar da hayatımızı değiştirecek.Sosyal izolasyon konusu beni çokendişelendiriyor mesela. Düşününhepimizde bir akıllı gözlük var vehepimizinki başka bir manzaragösteriyor. Bu da ortak olarakkonuşacak bir şey bulamamızasebep olur. Ama buna çözüm olarakellerimizi birleştirdiğimizde aynı şeyigörebilme teknolojisini ekleyebiliriz.- Giyilebilir teknoloji trendolacak. Bir sonraki teknolojikdalga ise gözlükler. Arttırılmışgerçeklikle donatılmış bir yüzmegözlüğü, size ne kadar hızlıgittiğinizi, kalp çarpıntınızın nasılolduğunu gösteriyor yüzerken. Dışarıçıkmadan önce hava durumunusöyleyen şemsiye de hayatımızıkolaylaştıracak.- Bir diğeri, activelook. Bisikletsürenler ve koşucular için. Hızınızı,kalbinizin ritmini ve birçok bilgiyisize gösteriyor.- Spor tıbbı, giyinme inşası yanimoda, sanal denemeler, artırılmışgerçeklikle GPRS kullanımı, simülasyonortamı oluşturmak gibi. Bualanlar eski ama yeniliklerle güncellenerekoluşan taze bir alan.- Bugün 8 milyar insanın Metaverse'egirip sanal bir dünyadayaşayacağı sanılıyor. Oysa bizinsanlar sosyal varlıklarız ve buöyle olmayacak. Google Glassiçin de, 'Üç yıl içinde hepimizGoogle Glass takacağız ve öyleyaşayacağız' deniliyordu ama buolmadı. Ancak lojistik alanındafayda getirdi. Metaverse'ün dekarşılığını bulacağı alanlar olacaktırama bunun tüm insanlarıkapsayacağını sanmıyorum. Bugerçekçi bir beklenti değil.- Yüksek enflasyon ve ekonomidekiyavaşlama nedeniyle şirketleraltını doldurabilecekleri, cirolarınayansıyacak teknolojilere yöneleceklerdir.Bu yüzden 2023, çığır açacakbir seneden çok mütevazı bir yılolacak.- Kişisel olarak bu işlerinetik olarak yapılmasını isterim.Yapay zekada da etik tartışmalarıvardı ve etik ilerlemeliyizdüşüncesi ağır bastı. Ancaknörolink kısmı biraz Elon Musküzerinden ilerliyor ve o "Etik olmasada olur, yeter ki olsun. Etiksonradan gelir" gibi bir düşünceyleilerliyor. Zaman gösterecekdurumu.- 18 ayda bir teknolojik özellikleriki katına çıkar. On sene sonrabugünkünün yüz milyon katı işlemgücüne erişeceğiz. O zaman yapayzeka bambaşka yerlere gelecek. Durumunkorktuğumuz yerlere gitmemesiiçin uluslararası kuralların konulmasıgerekiyor.