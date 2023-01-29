Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Pazar Sabah Haberleri 2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak
Giriş Tarihi: 29.1.2023

2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL
2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak

Dünyada teknoloji trendlerini belirleyen, günlük hayatta kullanacağımız teknoloji ürünlerini tasarlayan iki isim David Rose ve Frank Mattes ile bir araya geldik. Alanının iki dev ismi, bu yıl hava durumunu söyleyen şemsiyeler ve akıllı gözlüklerin trend olacağını, Metaverse’ten beklentilerin ise gerçekçi olmadığını söylüyor

2012'den beri gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası; teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri, inovasyon alanında lider isimler ve dünyanın önde gelen yazarlarına geçtiğimiz ay Haliç Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yaptı. Ben de iki gün süren bu etkinlikte, birçok teknoloji ve yenilik ustası isimle tanıştım. Bunlardan teknolojiyi günlük hayatın dokusunda eritme misyonuyla yola çıkan ödüllü girişimci, yazar ve MIT Araştırmacısı David Rose ve şirketler için inovasyon danışmanı ve kurumsal girişimlerden yeni işler çıkarma konusunda kitapları olan, CEO, Frank Mattes ile derin bir sohbete daldım. Bir gazeteci olarak, 2023'ün teknoloji trendlerini ve teknolojiye gönül vermiş gençlerin bu alanda hangi işlere yönelmesi gerektiğini hemen öğrendim. Bu yıl, hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler moda oluyor.

DAVID ROSE
SPOR, MODA VE TIP ALANINDA YENİ İŞ SAHALARI DOĞUYOR
- Günlük hayat için çılgın fikirleriniz var. Bu fikirlerin ilhamı nereden geliyor?
- Hepimizin yaradılıştan gelen ihtiyaçları var. Biriyle konuşmak, iletişimde olmak, yeni şeyler oluşturabilmek gibi... Sihirli bir fırça, kanatları olan ayaklar gibi hayal ettiğimiz şeyler var. İlhamım arzularımızın oluşturduğu hayaller aslında.



- İnsan hayatının sürekli yeni teknolojilerle kolaylaştırılmasını tehlike buluyor musunuz?
- Herhangi bir teknoloji söz konusu olduğunda bazı kayıplar yaşanıyor maalesef. GPS mesela, nerede olduğumuzu tam olarak kavramamıza gerek kalmıyor. O bizi götürüyor. Şimdilerde okuduğunuz her şeyi transkript eden gözlükler var. Onlar da hayatımızı değiştirecek. Sosyal izolasyon konusu beni çok endişelendiriyor mesela. Düşünün hepimizde bir akıllı gözlük var ve hepimizinki başka bir manzara gösteriyor. Bu da ortak olarak konuşacak bir şey bulamamıza sebep olur. Ama buna çözüm olarak ellerimizi birleştirdiğimizde aynı şeyi görebilme teknolojisini ekleyebiliriz.
- Hava durumu söyleyen bir şemsiye icat ettiniz. Bizi 2023'te hangi yeni icatlar bekliyor?
- Giyilebilir teknoloji trend olacak. Bir sonraki teknolojik dalga ise gözlükler. Arttırılmış gerçeklikle donatılmış bir yüzme gözlüğü, size ne kadar hızlı gittiğinizi, kalp çarpıntınızın nasıl olduğunu gösteriyor yüzerken. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu söyleyen şemsiye de hayatımızı kolaylaştıracak.
- Başka örnekleri de var mı?
- Bir diğeri, activelook. Bisiklet sürenler ve koşucular için. Hızınızı, kalbinizin ritmini ve birçok bilgiyi size gösteriyor.
- Gençler kendilerine nasıl bir kariyer seçmeli?
- Spor tıbbı, giyinme inşası yani moda, sanal denemeler, artırılmış gerçeklikle GPRS kullanımı, simülasyon ortamı oluşturmak gibi. Bu alanlar eski ama yeniliklerle güncellenerek oluşan taze bir alan.



FRANK MATTES
METAVERSE'TEN BEKLENTİLER GERÇEKÇİ DEĞİL
- Teknoloji devlerinin geleceği biraz da Metaverse'nin tutup tutmamasına mı bağlı? Metaverse büyük bir balona döner mi?
- Bugün 8 milyar insanın Metaverse'e girip sanal bir dünyada yaşayacağı sanılıyor. Oysa biz insanlar sosyal varlıklarız ve bu öyle olmayacak. Google Glass için de, 'Üç yıl içinde hepimiz Google Glass takacağız ve öyle yaşayacağız' deniliyordu ama bu olmadı. Ancak lojistik alanında fayda getirdi. Metaverse'ün de karşılığını bulacağı alanlar olacaktır ama bunun tüm insanları kapsayacağını sanmıyorum. Bu gerçekçi bir beklenti değil.
- 2023'de innovasyonun trendleri neler olacak?
- Yüksek enflasyon ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle şirketler altını doldurabilecekleri, cirolarına yansıyacak teknolojilere yöneleceklerdir. Bu yüzden 2023, çığır açacak bir seneden çok mütevazı bir yıl olacak.
- Elon Musk maymunlara çip takma çalışmasını başlatacak yakında. Bir süre sonrada insanlara çip takmaÁ çalışmasına başlanacağı söyleniyor. Peki, inovasyonda siz etik durumuna nasıl bakıyorsunuz?
- Kişisel olarak bu işlerin etik olarak yapılmasını isterim. Yapay zekada da etik tartışmaları vardı ve etik ilerlemeliyiz düşüncesi ağır bastı. Ancak nörolink kısmı biraz Elon Musk üzerinden ilerliyor ve o "Etik olmasa da olur, yeter ki olsun. Etik sonradan gelir" gibi bir düşünceyle ilerliyor. Zaman gösterecek durumu.
- Yapay zekanın insanı yönetme durumunun ütopik mi yoksa mümkün mü?
- 18 ayda bir teknolojik özellikler iki katına çıkar. On sene sonra bugünkünün yüz milyon katı işlem gücüne erişeceğiz. O zaman yapay zeka bambaşka yerlere gelecek. Durumun korktuğumuz yerlere gitmemesi için uluslararası kuralların konulması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA