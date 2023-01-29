2023’ün teknoloji trendleri hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler olacak

2012'den beri gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası; teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri, inovasyon alanında lider isimler ve dünyanın önde gelen yazarlarına geçtiğimiz ay Haliç Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yaptı. Ben de iki gün süren bu etkinlikte, birçok teknoloji ve yenilik ustası isimle tanıştım. Bunlardan teknolojiyi günlük hayatın dokusunda eritme misyonuyla yola çıkan ödüllü girişimci, yazar ve MIT Araştırmacısı David Rose ve şirketler için inovasyon danışmanı ve kurumsal girişimlerden yeni işler çıkarma konusunda kitapları olan, CEO, Frank Mattes ile derin bir sohbete daldım. Bir gazeteci olarak, 2023'ün teknoloji trendlerini ve teknolojiye gönül vermiş gençlerin bu alanda hangi işlere yönelmesi gerektiğini hemen öğrendim. Bu yıl, hava durumunu söyleyen şemsiye ve akıllı gözlükler moda oluyor.
DAVID ROSE
SPOR, MODA VE TIP ALANINDA YENİ İŞ SAHALARI DOĞUYOR
- Günlük hayat için çılgın fikirleriniz var. Bu fikirlerin ilhamı nereden geliyor?
- Hepimizin yaradılıştan gelen
ihtiyaçları var. Biriyle konuşmak,
iletişimde olmak, yeni şeyler
oluşturabilmek gibi... Sihirli bir
fırça, kanatları olan ayaklar gibi
hayal ettiğimiz şeyler var. İlhamım
arzularımızın oluşturduğu hayaller
aslında.
- İnsan hayatının sürekli yeni teknolojilerle kolaylaştırılmasını tehlike buluyor musunuz?
- Herhangi bir teknoloji söz
konusu olduğunda bazı kayıplar
yaşanıyor maalesef. GPS mesela,
nerede olduğumuzu tam olarak
kavramamıza gerek kalmıyor. O bizi
götürüyor. Şimdilerde okuduğunuz
her şeyi transkript eden gözlükler var.
Onlar da hayatımızı değiştirecek.
Sosyal izolasyon konusu beni çok
endişelendiriyor mesela. Düşünün
hepimizde bir akıllı gözlük var ve
hepimizinki başka bir manzara
gösteriyor. Bu da ortak olarak
konuşacak bir şey bulamamıza
sebep olur. Ama buna çözüm olarak
ellerimizi birleştirdiğimizde aynı şeyi
görebilme teknolojisini ekleyebiliriz.
- Hava durumu söyleyen bir şemsiye icat ettiniz. Bizi 2023'te hangi yeni icatlar bekliyor?
- Giyilebilir teknoloji trend
olacak. Bir sonraki teknolojik
dalga ise gözlükler. Arttırılmış
gerçeklikle donatılmış bir yüzme
gözlüğü, size ne kadar hızlı
gittiğinizi, kalp çarpıntınızın nasıl
olduğunu gösteriyor yüzerken. Dışarı
çıkmadan önce hava durumunu
söyleyen şemsiye de hayatımızı
kolaylaştıracak.
- Başka örnekleri de var mı?
- Bir diğeri, activelook. Bisiklet
sürenler ve koşucular için. Hızınızı,
kalbinizin ritmini ve birçok bilgiyi
size gösteriyor.
- Gençler kendilerine nasıl bir kariyer seçmeli?
- Spor tıbbı, giyinme inşası yani
moda, sanal denemeler, artırılmış
gerçeklikle GPRS kullanımı, simülasyon
ortamı oluşturmak gibi. Bu
alanlar eski ama yeniliklerle güncellenerek
oluşan taze bir alan.
FRANK MATTES
METAVERSE'TEN BEKLENTİLER GERÇEKÇİ DEĞİL
- Teknoloji devlerinin geleceği biraz da Metaverse'nin tutup tutmamasına mı bağlı? Metaverse büyük bir balona döner mi?
- Bugün 8 milyar insanın Metaverse'e
girip sanal bir dünyada
yaşayacağı sanılıyor. Oysa biz
insanlar sosyal varlıklarız ve bu
öyle olmayacak. Google Glass
için de, 'Üç yıl içinde hepimiz
Google Glass takacağız ve öyle
yaşayacağız' deniliyordu ama bu
olmadı. Ancak lojistik alanında
fayda getirdi. Metaverse'ün de
karşılığını bulacağı alanlar olacaktır
ama bunun tüm insanları
kapsayacağını sanmıyorum. Bu
gerçekçi bir beklenti değil.
- 2023'de innovasyonun trendleri neler olacak?
- Yüksek enflasyon ve ekonomideki
yavaşlama nedeniyle şirketler
altını doldurabilecekleri, cirolarına
yansıyacak teknolojilere yöneleceklerdir.
Bu yüzden 2023, çığır açacak
bir seneden çok mütevazı bir yıl
olacak.
- Elon Musk maymunlara çip takma çalışmasını başlatacak yakında. Bir süre sonrada insanlara çip takmaÁ çalışmasına başlanacağı söyleniyor. Peki, inovasyonda siz etik durumuna nasıl bakıyorsunuz?
- Kişisel olarak bu işlerin
etik olarak yapılmasını isterim.
Yapay zekada da etik tartışmaları
vardı ve etik ilerlemeliyiz
düşüncesi ağır bastı. Ancak
nörolink kısmı biraz Elon Musk
üzerinden ilerliyor ve o "Etik olmasa
da olur, yeter ki olsun. Etik
sonradan gelir" gibi bir düşünceyle
ilerliyor. Zaman gösterecek
durumu.
- Yapay zekanın insanı yönetme durumunun ütopik mi yoksa mümkün mü?
- 18 ayda bir teknolojik özellikler
iki katına çıkar. On sene sonra
bugünkünün yüz milyon katı işlem
gücüne erişeceğiz. O zaman yapay
zeka bambaşka yerlere gelecek. Durumun
korktuğumuz yerlere gitmemesi
için uluslararası kuralların konulması
gerekiyor.