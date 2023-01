Havada ve denizde ‘Türk istikbali’nin peşinde

Yer Kuruçeşme... Tarih, 21 Ağustos 2022... Türkiye'nin dünya çapındaki kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı bitiyor; Hilal Zeyneb Saraç, Asya kıtasından Avrupa'ya 52 dakika 20 saniyede yüzerek kadınlarda altın madalya alıyor. Hikayesini dinlemek için yanına gidiyorum. "Annem babamla geldim, otobüse yetişmemiz lazım. Yarın iş var" diyerek müsaade istiyor. Spor kariyerinini, mesleğiyle bir arada sürdürdüğü için buluşmaya fırsat bulamıyoruz.Marmara Denizi'ni geçen ilk Türk kadını ve Boğaziçi Yüzme Yarışlarında beş kez kürsüye çıkan 25 yaşındaki Hilal Zeyneb Saraç'ın 2023'te bir kez daha peşine düşüyorum. Vatan savunması için mesleğini icra ederken spor kariyerine de devam edip kendi hayatından fedakarlık yapan Saraç ile keyifli sohbetimizin Türk gençliğine ilham olacağını düşünüyorum.- 1998 Ankara doğumluyum. 2011 yılında 200 metre kelebek yarışında dünya dokuzuncusu olduğum için Liseye Geçiş Sınavı'nda (SBS) beş ek puan ile ödüllendirildim, 500 üzerinden 502 puan alarak SBS rekorunu kırdım. Yüzmeye devam edebilmek için Ankara Fen Lisesi yerine Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Yine yüzmeye devam edebilmek için üniversite tercihimi TED Üniversitesi'nden yana kullandım. Yüzde 100 ÖSYM bursuyla Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni birincilikle kazandım. Aynı zamanda hukuk ek dalı yaptım. 2021 yılında TED Üniversitesi'nden 'Onur Öğrencisi' unvanıyla mezun oldum.- Yüzmeye 2003 yılında Ankara'da başladım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaz okullarında hayatıma yön verecek bu sporla yollarım kesişti.- 2022 senesinin şubat ayından bu yana Türk Havacılık Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) mühendis olarak görev almaktayım.- Ben her zaman ülkeme faydalı olmayı amaç edindim. Ama mesleki olarak spesifik bir amacım yoktu. Mezuniyetimden sonra bile ne yapacağıma karar vermis değildim. Sonunda havacılık ile uğraşmak istediğime karar verdim.- Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak her alanda en büyük amacım. Yaptığım her şey bu amaca yönelik. Düşündüğünüz zaman 20 senedir bir yüzücü olarak ay-yıldızı ileriye taşıma gayemi mesleki hayatıma da yansıtmaya çalışıyorum. Ülkemizde ilkleri hayata geçiren Türk Havacılık Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) çalışmak bana ay-yıldızlı bone ile yarışmak gibi hissettiriyor. Haftanın altı günü antrenmanlarımı aksatmadan yapmaya çalışıyorum. Yorucu ve zorlayıcı olsa bile yaptığım işlerin yaşattığı milli gurur bana devam etmem için güç veriyor. Yüzme kariyeri özelinde hâlâ başarmak istediğim hedeflerim var. Bu hedefler gerçekleşmese bile yüzmeyi seviyorum. Antrenman yapmayı, kendimi zorlamayı seviyorum. Ülkemi temsil etmek büyük bir gurur.- Şefim bu konuda en büyük destekçim. Yaptığım sporun ne kadar zor olduğunun, harcadığım emeğin büyüklüğünün ve zorluğunun bilincinde. Her fırsatta bunu dile getirip beni motive ediyor. Ekip arkadaşlarımın da desteği büyük. TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayii) içerisinde çeşitli noktalarda "Marmara Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu" yazılı görseller dönüyor. Bu gurur verici.- Profesyonel sporcu olarak 30'lu yaşlarımıgörmek istiyorum. Ama bu çok zor. Yüzmedeyüksek performansı ancak genç yaşlarda koruyabilirsiniz.15-16 yaş yüzmeanlamında kadınlar içinverimli bir yaş. Sonrasındaişler hızla zorlaşmaya başlıyor.Üstelik ben uzun mesafedeyarışıyorum. Uzunmesafenin performans yaşıkısa mesafeye göre daha dagenç. 25 yaşımda olduğumabakmayın, uzun mesafecibir kadın yüzücü için ileribir yaş. Zaten Türkiye'deyaşı en büyük de benim. Şuan rakiplerim benden 10yaş genç. Bu yaşıma kadardayandığım için mutluyum.Bunu daha da ileriye götürmekgenç nesiller için güzelbir örnek olacaktır.- Yüzme sporunda ülkemiz her geçen günbaşarısını ileri taşıyor. Ben kendi gözlemlediğimve içinde bulunduğum noktadan bahsetmekisterim. 2015'ten bu yana Ankara'dabulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeArnavut asıllı İtalyan antrenör GjonShyti ile çalışıyorum. Gjon aynı zamandaMerve Tuncel'in de antrenörü. Gjon, olimpiyatlaraaltı Türk sporcu gönderdi. Büyükuluslararası organizasyonlarda madalya alınmasınısağladı. Gjon'un Türkyüzmesine katkısı çokbüyük.- İstanbul Boğazı'nın yeri bende ayrı. Coğrafi konum olarak İstanbul Boğazı'nın dünyada eşi yok. Haliyle akıntı profili de eşsiz. Kıtalararası dünyadaki tek yarış olması dikkatleri iyice üzerine çekiyor. Dünya Açık Su Yüzme Birliği tarafından "En iyi açık su organizasyonu" seçilmiş olan bu yarış, her sene 50'den fazla ülkeden başvuru alıyor. Ancak elemeleri geçerseniz Boğaz'da yarışmaya hak kazanıyorsunuz. Ben ilk kez 2018 yılında bu yarışmaya katıldım. Kadınlar genel klasman şampiyonu oldum. 2019 yılında erkekler genel klasman şampiyonundan hızlı yüzerek Boğaz tarihinde bir ilki gerçekleştirdim. Bu benim Boğaz'da ilk rekorumdu. 2020 ve 2021 yıllarında yine genel klasman kürsüsündeydim. 2021'de dördüncü kez genel klasman madalyası kazandım. Boğaz tarihinde kadınlar genel klasmanında en çok sayıda madalya kazanan kadın olarak ikinci rekorumu kırdım. Açık suda üst üste podyuma çıkmak çok nadir görülüyor.Yeni hedefim İstanbul Boğazı'nda üçüncü şampiyonluk. Tarihte bunu başarmış kadın yüzücü yok. Marmara Denizi ise daha önce yüzerek hiç geçilmemişti. Çok değerli bir parkur çünkü kıta değiştiriliyor. Uluslararası platformda tanınırlığının artması gerek. Biz bir takım geçişi yaptık. Altı erkek iki kadından oluşuyordu. Diğer kadın sporcu ise Rus yüzücü Viktoria idi. Bu parkurda solo ve takım geçişlerinin yapılmasını, uluslararası popülerliğe erişmesi, dünyanın her yerinden yüzücülerin Marmara Denizi'ne gelmesini isterim.