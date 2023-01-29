Şov dünyasının torpilli bebekleri

Son dönemde Hollywood'da sürekli olarak gündeme gelen ve dünyanın bir ucundan bizim buralara kadar gelen yeni bir kavramımız var nepotizm... Ya da nepo baby... Nepotizm kavramını birebir tanımlamamız gerekirse akraba, adam kayırma ya da kısaca torpil anlamına geliyor... Nepo baby de kayırılan çocuklar anlamında kullanılıyor. Yani Hollywood'da annesi, babası, eşi ünlü olduğu için aslında 'hak etmediği' bir üne, popülariteye ve bununla gelen servete, kariyere sahip olanlara verilen isim... Tüm dünyada çok takip edilen Vulture isimli popüler kültür platformu bu durumu aralık ayında yayınlanan bir makaleyle masaya yatırınca tabir-i caizse yer yerinden oynadı... Çünkü aslında gözler önünde yaşanan bu torpil ve kayırılma olayı CNN'den New York Times'a kadar sayısız 'ciddi' gazete ve televizyon kanalına da konu oldu.Annesi babasının ününden ve gücünden yararlanarak yaptığı işte öne çıkan çocuklar konusu tabii ki herkesin dikkatini çekti. Bu kavramın özellikle gösteri dünyasındaki ünlü çocukları için kullanıldığını belirtmemize gerek yoktur herhalde. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu tanımlama hafif de olsa negatif bir ton taşıyor. Ayrıca baby yani bebek kelimesi kullanılıyor olsa da bu başlık altına girenler ille de yeni doğmuş ünlü çocukları değil.Mesela 64 yaşındaki oyuncu Jamie Lee Curtis ve 50 yaşındaki oyuncu/yaşam tarzı gurusu Gwyneth Paltrow da, anne babalarının yıldız oyuncu, yönetmen olması sebebiyle bu gruba giriyor... "İnsanlara ne canım... Babası ünlüyse ünlü, çocukta da yetenek varsa neden aynı işi yapmasın ya da aynı sektörde benzer bir alana kaymasın ki?" diye soranlarınız vardır muhakkak... Bir yandan evet haklısınız. Ama bir yandan da sadece ailenizden biri ünlü diye size kapılar açıyor ve siz aslında kazanmadığınız, uğrunda çabalamadığınız, tırnağınızla kazımadığınız, zorluklara göğüs germediğiniz bu ünü ne kadar hak ediyorsunuz bu da ayrı bir konu başlığı olsa gerek... Konu çok boyutlu ve karmaşık aslına bakarsanız...Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızının, Johhny Depp ve Vanessa Paradis'nin kızının, Kate Moss ve moda dergiciliğinin efsanelerinden Jefferson Hack'in kızlarının ünlü olmaması imkansız olsa gerek... Ancak konu bu ün sayesinde kendilerine bir meslek uydurup, o meslekte hak etmedikleri bir şöhrete, maddiyata ve ilgiye sahip olduklarında çıkıyor sanırım... Beckham çiftinin bir gün fotoğrafçı, bir gün aşçı olmaya meyleden oğulları Brooklyn'i düşünün mesela... Futbol doğrudan yetenek gerektirdiği ve o yeteneğe sahip olmadığı için sadece aile popülaritesini kullanarak kendisine bir iş uydurmaya çalışıyor... Moss'un kızı Lila Grace ise fiziksel olarak podyumlara uygun olduğu için, anne ve babasının çevresinin de tüm desteğiyle moda dünyasına pat diye adım atabiliyor... Büyük ihtimalle podyumlarda yaşanan tüm o zorluğu, mobbing'i, tacizi yaşamadan, para kazanma derdi olmadan rahat rahat kendi istediği defilelere çıkarak, istediği kampanyalarda yer alarak bu mesleği keyfi istediği sürece yapacak...Aynı Lily Rose Depp gibi... Daha podyuma çıkma hevesi gelir gelmez Chanel defilesiyle moda dünyasına adım atabilen kaç tane manken vardır ki tüm dünyada? Dediğimiz gibi konu çok açılı... Bu üne rağmen bir başarıya sahip olamayan ve alay konusu olan Brooklyn Beckham da var konuya ilham verenler arasında amcası Alec Baldwin ve son olarak eşi Justin Bieber sayesinde bir anda hepimizin ilham kaynağı olan Hailey Bieber da var... Tabii dergi tüm nepo baby'leri belirli başlıklar altında toplayınca olay esas orada tabir-i caizse krize dönüştü... Hailey Bieber günlerce üzerinde Nepo Baby yazan bir tişörtle dolaştı mesela ya da Lily Rose Depp, "Bizim de çabaladığımız, uğraştığımız, emek verdiğimiz, bir şeyler üretmeye çalıştığımız neden görülmüyor? Başarılı bir doktorun oğlu da doktor olunca gurur duyulan bir konu oluyor mesela... Bizim ailelerimizin şov dünyasında olması nedeniyle bizlerin de benzer meslekler seçmemiz neden bu kadar garipseniyor cidden anlamıyorum" diye röportajlar verdi."Bir süredir konuşuluyor bu konu İdil. Nerden aklına geldi bunun üzerine yazmak?" diye soranlara hemen cevap vereyim. Bu hafta sona eren Paris Haute Couture Week bana ilham verdi diyebilirim. Gwyneth Paltrow ve Coldplay'in solisti Chris Martin'in 18 yaşındaki kızları Apple, basının karşısına yıllar sonra Chanel'in defilesiyle çıktı. Defilesi moda editörleri, ünlü isimler, sosyal medya içerik üreticileriyle birlikte en ön sırada izleyen Apple'ın kısa süre içinde şov dünyası içinde bir şeyler yapmaya başlayacağı üzerine sayısız makale okudum şu birkaç gün içinde... Sonuçta anne ve babası çok ünlü olduğuna göre başarılı olmasına kesin gözüyle bakılıyor Apple Martin'in... Ya da hemen geçen haftaya dönelim... Beyonce'nin milyonlarca dolar karşılığında Dubai'de verdiği performansı düşünün... O performans sırasında en çok konuşulan konulardan biri 11 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin de kendisiyle sahneye çıkıp şarkı söylediği andı... Blue Ivy'nin ileriki dönemde sahne sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapacağına kesin gözüyle baklıyor.