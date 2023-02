Türkiye dünyaya ‘ağır metal’ ihraç ediyor!

Müzik türleri içinde bazıları var ki tutkudan da öte bir yaşam tarzına dönüşebiliyor zamanla. Kişi sadece dinleyici olmakla kalmıyor, dinlediği türün kimliğine, ruhuna bürünüyor. Rock ve heavy metal de öyle. Mesela, popüler müziği takip edenler kendilerine 'sıkı byir popçuyum' demez. Pop... Adı üstünde. Bugün öyle, yarın böyle! Ama rocker'dır (rock'çı) rock dinleyen, 'metalhead'dir (metalci) metal dinleyen... Bir alt kültür kimliği oluşur dinleyicide. Gittiği mekandan, giydiği kıyafete, arkadaş çevresine, dünyaya bakışına kadar yayılır bu.İşte Türkiye'de 80'lerin sonundan beri, başını Devil, Whisky Pentagram, Hazy Hill, Metalium, Kronik gibi grupların çektiği öyle bir metal akımı var ki, bugün gruplarımızı dünya dinliyor. Diyeceğimiz o ki, özellikle son 10 yılda Türk metal grupları, bizim popçuların yapamadığı şeyi başardı ve dünyaya açıldı. Avrupa'nın pek çok ülkesinde, Balkanlar'da ve dahi ABD'de albümleri, single'ları yayınlanan, büyük festivallere katılan, konserler veren gruplarımız var. İş bu haber, bu başarıdan özetle bahsetmeye, özetlemeye çalışma girişimidir sadece. Elbette eksikleri çoktur, affola!"Türkiye'de heavy metal aslında dünyaya açılma serüveni biraz köklere de dayanıyor inceleyince. 70'li yıllarda ülkemizin ilk underground rock grubu olan Bunalımlar 'in kurucusu Ayet Aydın Çakuş Türkiye'den ayrılınca yurt dışında Fear Nature isimli bir metal grubu kuruyor. Onun dışında yine 70'li yıllarda ülkemizde Türk hafif müziği sanatçısı olarak tanınan İpek Bilgin ABD'de yıllar sonra bir black metal grubunun solisti olarak karşımıza çıkıyor ve grubuyla bayağı tanınıyor. Ülkemizin ilk grupları Whisky ve Devil 'in yurt dışı deneyimleri var fakat esas olarak 90'lardaki thrash metal akımı bu olayı ateşlendiriyor. Darkphase, Hazy Hill, Metalium gibi gruplar ilk demolarını yayınladı ve bu demolar dönemin önemli dergilerinde ve radyolarında çaldı. Ornegin Darkphase in Londra'da konser vermesi, Hazy Hill'in Avusturya'da konseri vermesi, Pentagram 'in dünyaca bilinen önemli Nuclear Blast firmasından 'Trail Blazer' isimli ikinci albümünü çıkarması ve ardından yurt dışında verdiği konserler bu türün ülkemiz açısından milatları denebilir.""2001 yılında, San Fransisco'dan Sidney'e kadar zincir mağazaların raflarında 'Anatolia' ve 'Unspoken' albümlerimiz bulunabiliyordu. Birçok dilden radyo ve dergilerde gruba yer verildi. Bunları 80'lerde hayal bile edemezdik. Yıllar içinde Danimarka, Almanya, Yunanistan, Avusturya ve Hollanda'da bazı konser ve festivallerde çaldık. Geçmişte ülkemize gelen birçok önemli grup için de açılış yaptık. Bu etkinliklerde; Judas Priest, Whitesnake, Manowar, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Queensryche, Guns N' Roses, Alice in Chains ve Rammstein gibi isimlerle çalma şansı bulduk.""Artık Türk gruplar yurt dışında önemli plak firmalarından albümler çıkarıyor, yurt dışında önemli festivallerde sahne alıyor, konserler veriyor. Daha çok ektrem türler tercih ediliyor. (Death, black, thrash metal) Yurt dışında ilk yıllarda en çok tanınan grubumuz Pentagram idi, müzikal açıdan yurt dışında en geniş kitleye ulaşma şansına sahip Türk grup onlar ama yurt dışına çıkma, konser verme konusunda daha özel bir çaba ve fedakarlık gösterebilirlerse!"Müzik yazarı ve Sis adlı doom metal grubunun solisti, kurucusu Gökhan Toker, son dönem dünyada ses getiren gruplarımızı SABAH Pazar'a anlattı... Liste çok uzun olsa da bu kadarını sayfaya sığdırabildik. Hepsine başarılar dileriz.2004 Yılında Ankara'da kurulan southern/groove metal grubu Black Tooth ülkemizin yurt dışında en çok konser veren ve en sevilen gruplarının en başında geliyor. Şarkıları Avrupa'da 12 ülkede, Amerika'da 20'ye yakın eyalette popüler rock müzik istasyonunda halen çalan grup aynı zamanda Amerika'da türünün en büyük isimlerini bünyesinde barındıran Southern Metal Confederacy ve Southern Rock Society gibi oluşumların üyesi. Grup, Amerika ve Avrupa'da birçok önemli festivalde ve büyük isimlerle aynı sahneyi paylaştı.İstanbul-Kadıköy çıkışlı, 2014 yılında kurulan Hellsodomy black death ve thrash metal türlerini sentezledigi extreme metal tarzında dünyada hatırı sayılır bir kitleye sahip gruplarımızdan. Avrupa'da birçok önemli konser düzenleyen grup Metal Magic Zero Festivali ve Chainsaw Fest Voll II gibi önemli festivallerde sahne almıştırİstanbul 'da 1999 yılında kurulan black metal grubu kurulduğu günden bu yana dünyanın birçok önemli ülkesinde çalmış birçok önemli festival ve etkinlikte sahne almış ve müziğini dünya metal sahnesinde duyurmuştur, Grubun yer aldığı bazı etkinlikler şunlar: Almanya (Kings of Black Metal, Steel Meets Steel Open Air, Hellflame Festival, Morbide Festspiele, Satans Convention, Interregnum Open Air, Teyfl Over Bavaria Fest, Under The Black Sun Open Air, Metal Franconia Fest, Gürcistan (Global East Fest). Türkiye'nin yurt dışında sesini duyuran en önemli gruplardan biri olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.Ankara'nın en köklü brutal death metal gruplarından Cenotaph 1994'te Batu Çetin tarafından kuruldu. Grup dünyada kendi tarzında oldukça tanınan ve birçok ülkede sahne alan en aktif gruplarımızdan. Yıllar boyunca en çok Avrupa'da çalan grup Almanya, Hollanda ve Fransa'da adından oldukça ses getirmiştir. ABD dahil pek çok ülkede çalan grubun Bugüne dek yayınladığı albümler ise kült niteliğinde olup tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştır.Almanya ve Türkiye çıkışlı progresif post metal grubu 2020 yılından beri adından fazlasıyla söz ettirmekte, 2022 yılında yayınladıkları Depressionland ile ise tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. 2022 yılını dolu dolu geçiren grup, ülkemizde gerçekleştirdikleri başarılı konserlerin yanı sıra, Almanya, Yunanistanda konserler vermeye başladı. Adını daha çok duyacağımız isimlerden kendileri.Bu isimler dışında Zifir, Saints'n Sinners, Enfulged, Sarinvomit ve tabii ki Türk metalinin babası PENTAGRAM (En büyük harflerle!) saymamız boynumuzun borcu! Liste çok uzun aslında...