Hayvanların içgüdüsü bizden çok daha iyi

Hayatını engelli hayvanlara adamış bir çift ile tanıştım geçtiğimiz ay. Hatay'da yaşayan Eren-Çiğdem Çaylaklı; engelli köpek, kedi, kuzu gibi hayvanlar için yürüteç yapıp talep edenlere yolluyordu. Kamu sektöründe çalışan Eren Bey, yaşadığı apartmanın alt katını tutarak atölye haline getirmiş, yürüteç ihtiyacını olanlara yapıp yolluyordu. Bu işi ücret karşılığı değil hayır olarak yapıyordu. Çünkü bu ürünler yurt dışında da çok pahalıydı ve Eren Bey de tüm hayvanların yürümesini istiyordu.Hep -di'li geçmiş zaman kipi kullandım çünkü deprem her şeyi alt üst etti. Eren ve Çiğdem Çaylaklı çiftiyle hayır işi olarak yaptıkları bu yürüteç sevdalarıyla ilgili bir röportaj yapmıştık ama yayımlayamadan deprem oldu. Ne atölye kaldı ne yürüteç yapacak malzeme... Hepsi enkaz altında ama çok şükür Eren Bey, Çiğdem Hanım ve kızları hayatta. Eren Bey'le o geceyi ve hayvanların muhteşem sağduyularını konuştuk."Hatay'da eşim Çiğdem ve kızımla yaşıyoruz. Evimiz hayvan bakım evi gibidir. Bugüne kadar 700'e yakın yaralı travmalı kedi köpek geçmiştir evimizden. Kaza geçiren, şiddete uğrayan kedi köpeği tedavi eder, bulduğumuz yere geri bırakırız. Onlarla aynı dünyayı paylaşıyorsak, bu onlara borcumuz.Bizimle yaşayan Ateş ve Kara Kız depremden iki gün önce her zamankinden farklı davranmaya başladı. Zaman zaman anlamsız ulumalar, uzun uzun betona ya da boşluğa bakışlar. Her zaman onlarla konuşur anlaşırız. Ancak bu kez onların dikkatini dağıtamadık. Açıkçası deprem hiç aklımıza gelmedi.Deprem anı yaşadıklarımızı anlatmak kolay olmayacak. Sarsıntı başladığı an uyandım ve elimi telefonuma uzattım. Ancak elimin gittiği yerde bir tuğla vardı. Ayağa kalkıp kapıya doğru ilerlerken bir an ıslandığımı hissettim. Dördüncü kattayız ve başımı kaldırdığımda gökyüzünü gördüm. Çatı yoktu. Eşimle evin sıkışan kapısını açtığımızda boşluk gördük. Merdiven falan yoktu, derin bir boşluk. Kabus gibi ama değil ne yazık ki!Merdiven olmadığı için yıkıntıların üstünden dağcılarla gibi iniyorduk. Pijama ve çıplak ayakla sokağa çıktığımızda ayaklarımızda derin kesikler oluştuğunun farkında bile değildik. İnerken düşen bir molozla kolumdan yaralandım. Şu an kaldıramıyorum ama hastaneye gitmiyorum. Benden öncelikli durumda insanlar varken, doktorları meşgul edemem.Evimizde hava soğuk olduğu içeri aldığımız beş kedi ve Ateş ile Kara adını verdiğimiz iki köpekle yaşıyorduk. Ateş geçen yılki Belen ormanlarında yanan bir köpekti. Ağır yaraları vardı. Ağır bir travma geçirmişti. Bizimle iyi yoldaydı. Kara'nın üzerinden cip geçmişti, iyileşme sürecini beraber yaşadık ama tedavi sonrası dört kez yaşadığı yere bıraksak da evin yolunu bulup geri döndü. Biz de evimizde kalmasını kabul etmiştik. Deprem sonrası kediler iyiler, hepsi yıkılan evinin çevresinde hayatını sürdürüyor. Zaten sokaktan geldikleri için başlarının çaresine bakarlar ama travma geçiren köpeklerin durumu farklıydı. Deprem sonrası ilk gün Antakya'da Millet Bahçesinde daha önce kurulan otağlara yerleştik.""İkinci gün biraz toparlanınca hayvanları bulmak için baldızımla yıkılan eve döndüm. Dışardan seslenince Ateş de Kara da ağlamaya başladı. Artık duramazdım ama AFAD görevlisi 'Çok riskli, sakın!' dedi. Ancak ben enkaza girmeye kalkınca bir AFAD gönüllüsü gelip benimle bir konuşma yaptı. 'Ben önden gireceğim. Sadece benim bastığım yerlere basacaksın. Köpeklerin hareketlerine ani tepki verme.' Biz içeri girince önce havlayıp tepki gösterseler de dışarı çıktılar. Ateş bana önce tepki gösterdi ama sonra üzerime atlayıp ağlamaya başladı. O sırada vincin çalışmasıyla panik yaparak kaçtı. Şu an Kara bizimle. Biz de geçici olarak Mersin'de baldızımın yanındayız ama Ateş bu ağır travmalarla yalnız kalamaz, ama onu aramayı sürdürdüm ve iki gün sonra evin yakınlarında buldum. Biz de A4'e basılı geçici kimlik kartlarımızla her şeye sıfırdan başlıyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmeden."Meksika Arama ve Kurtarma ekibinin hassas burunlu köpeği, Maraş'ta iki insanın yerini tespit ettikten sonra üçüncüsü için çaba harcarken can verdi. Depremlerin sık yaşandığı Meksika'da ünlü olan Proteo için Meksika Savunma Bakanlığı bile taziye açıklaması yayınladı: "Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasındaki görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.Malatya'daki arama kurtarma ekibindeki görevli, "Burada olağanüstü olaylara şahitlik ediyoruz. Bir kedinin sürekli enkaza girip çıktığını gördük. Bunu yardım çağrısı gibi yorumladık. Oradan 75 yaşında bir teyzemizi çıkardık. Ancak kedi yine enkaza girip çıkmayı sürdürdü. Ailesini bırakmak istediğini fark ettik. Ardından aynı yerden yedi ve beş yaşında iki kişi daha çıkardık. Üçü de çıkınca hareketleri normalleşti. Bütün canlılar hep birlikte mücadele ediyoruz" diyor.Bu kez Kahramanmaraş'tayız... Antalya'nın ilçesi Konyaaltı'dan gelen kurtarma ekipleri, Maraş'ın en uzak köylerinden olan Göksun ilçesine bağlı Payamburnu'na gitmek için yola çıkarlar. Ancak hava şartları sebebiyle karlı dağ yollarında kaybolurlar. Yolu bulmaya uğraşırken aracın yanına gelen köpek adeta "Beni takip edin" dercesine koşmaya başlar. Kilometrelerce hiç durmadan geriye dönüp bakmadan koşan köpeği izleyen ekipler bir süre sonra kendilerini Payamburnu'nda bulurlar. Depremin yaşandığı günden bu yana köye ilk kez yardım giderken, ekibi köye kadar sürükleyen zeki canlının köyde yaşayan bir sokak köpeği ortaya çıkar.