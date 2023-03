İftarı çocuk ve yaşlılarla yapın

Hüznümüzün devam ettiği bir döneme denk geldi ramazan. Sevdiklerimiz enkaz altında kaldı. Bir gecede varlıktan yokluğa düşenlerimiz oldu. Ruhumuz yaralı, üzüntümüz büyük. Tam da "Bize yardım et Allah'ım. Biz bu yaraları nasıl saracağız?" dediğimiz anda geldi ramazan. Ramazan bu yıl bizlere rehber olacak. Peki, 11 ayın sultanı, bereketi ve affı sınırsız olan bu ayı kendimize nasıl rehber alacağız? Nasıl okuyacağız Allah'ın gönderdiği işaretleri?İşte tüm bu sorularımızı akademisyen, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı. Hatipoğlu, "Kötü olanları ölçü almayın. Kendinizi güçsüz hissetmeyin. Hassas bir dönemdeyiz, lüks yerlerde iftar yapmayın. Orucunuzu çocuk ve yaşlılarla açın" diyor.- Öncelikle Allah ramazanı hakkımızda hayırlı kılsın. Bereketi, affı ve tövbesiyle geliyor ramazan. Kısa süre önce dünya tarihinde az görülen bir deprem felaketi yaşadık. Evini, ailesini kaybeden insan çok. Bu ramazan yaralarımızı sarmak için bir bahane olsun inşallah. İnsanlar ramazanda daha cömertlerdir. Vefat edenlerin acısı bitmez. Ama herkesin gücüne göre elinde geleni yaptığını görüyoruz.- Onları muhacir gibi kabul ediyoruz. Her şeylerini bırakıp bambaşka bir yere göç ettiler. Çoğuyla Ankara'da tanıştım. Bazı ev sahipleri mutedil davranıyor. Ters davrananlar da var ama sayıları az. Onları anlamamız lazım. İç dünyalarında yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardım etmeliyiz. Bu hepimiz için bir imtihan.- İnsanlarımız ilk günden beri büyük bir özveri ile çalıştı. İnsan zor günde belli olur. Bizim insanımızın iman ve vicdan duygusu iyidir. Batı'da böyle bir kaos olduğunda insanlar şehri terk ederler. Ama bizim halkımız depremden hemen sonra şehri doldurdu. Kazma ve küreklerle gelip belki bir canı enkaz altından çıkarabiliriz diye mücadele verdiler. Bu üzüntülü tablo içerisinde tüm bunlar umut veren davranışlardı.- Kötülüğü yaymak, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek hem kullara hem de Allah'a iftiradır. İnsanların vicdanını kanatarak insanların yardım etmelerine de engel oluyorlar. İyiliğim boşa gidecek diye, yardım etmekten vazgeçenler oluyor. Puslu havada münafıklık yapmak isteyen insanlar hep vardı. Bazı insanlar nifak üzerine çalışırlar. Peygamberimiz zamanında da varlardı. Sayıları az olsa da sesleri yüksek çıkıyor. İyiler ise sessiz kalıyor ama iyiler mutlaka kötüleri mağlup edecektir.- Hepsi mi halüsinasyon görüyor? Allah'ın yardım eden melekleri vardır. Yardım edilmeyenler kötüdür değil. Eceli gelmemişse Allah bazı insanlara fiilen yardım ediyor. İnsanların hidayet bulmasına vesile oluyor. Boş ve yalnız olmadığımızı görmemiz için... Peygamberimizin savaşta dişi kırılmıştı. Allah isterse dişi kırılmazdı ama Okçular Tepesi'ni terk etmişti bazı askerler. Buradan çıkarılması gereken bir ders vardı. Bedir Harbi'nde birkaç bin meleğin fiilen savaşa katıldığını biliyoruz. Üstelik görünmüyorlardı. Hızır yetişti deriz. Bunları inkar etmek cehalettir.- "Biraz korku, biraz açlık, sevenlerinizin kaybı ile sizleri imtihan ederim" diye bir ayet var. Her facianın bir sebebi vardır. Binalarımızı zamanında daha iyi yapsaydık böyle yıkıcı olmayabilirdi. Biz işi doğru yapmakla yükümlüyüz. Siz evreni bozarsanız, o da sizi bozar. "Gökte ve yerde olan bozulmalar insanın el emeğiyle olmuştur" diye de ayet vardır. Allah ölçüyü koymuş. Maddi ve manevi kaybımızı işin uzmanları konuşmalı.Kalbi Allah ile meşgul etmek gerekir. Kendimizi güçlü hissetmek zorundayız. Dua edip iyilik yapmaya devam etmeliyiz. Toplumdan soyutlanmak doğru değildir. En büyük teselli hepimizin ölümlü olmasıdır. Allah'ı sevip özleyerek aşılır tüm dertler.- Kötü olanları ölçü almayın. Din ile kavga etmeyin. Mesela bir kadın kedilere çok yardım ediyor ama mahalleli tarafından aşağılanıyor. Kendinizi üstün görmeyin. Allah'ın kimin duasını kabul edeceği belli olmaz. Bu din herkesin dini.- Öncelikle lüks yerlerden, pahalı otel iftarlarından uzak durun. Hassas bir dönemdeyiz. Gönül her şehrimizde aşevlerinin kurulmasını ister. Depremzedelerin yoğunlaştığı yerlerde ise yerel yöneticiler her gün iftar versinler. Bu sene lüks yerlerde iftar yapmayalım. İftarı yaşlılarla, çocuklarla yapın. Çocuk esirgeme kurumu, darülacezeleri ziyaret edin. Buralarda gücü olan iftar yemeği verebilir. Deprem bölgesine kuru gıda gönderebilirsiniz. Bir gece içinde varlıklı olan insan varlığa muhtaç hale gelebiliyor.- Birbirimize tebessüm edelim. Toplu taşımada herkesin yüzü asık. Pollyanacılık yapacak değilim ama seni mutlu edecek bir şey mutlaka vardır. Yürüyebiliyorsun, işitiyorsun en azından. Bu sezon Peygamberimizi iyi tanıyın. Her şey geçici ama Allah ve dini kalıcı. Dinimize karşı toleranslı olalım. Birine kızmışsak, dava açmışsak çok önemli bir şey yoksa vazgeçin. İnsan bununla küçülmez. Misafire yapılan ikram israf sayılmaz. Özellikle de mahallelerde tek yaşayan anne, babalar var. Onları ziyaret edelim. Gelinler kayınvalidelerine yemek götürsünler.- Biz programa besmele ile başladık. Telefona bağlanıp vereceğim dediği yardımı vermeyenler olmuş. Peygamberimiz, "Söz verdiği yardımdan rücu edenler kusmuğunu yutan adam gibidir" diyor. Yaptığın iyiliği başa kakamazsın. Malı veren Allah'tır. Bence yardım etmeyenlerin adını listeleyemeseler bile yardımı yapanlarının listesinin açıklanması gerekiyor. Gönlüm ifşa edilmelerini ister tabii. O gece sırf reklamın olsun diye bağlanıp sözünde durmayanlar da kusmuğunu yutan adam gibidirler.- Bunu bana soran çok insan var. Benim görev sürem doldu. Görevimi hakkı ile yerine getirdim. Rektörlerin görev süresi 67 yaşına kadardır. Ben artık 68 yaşımdayım, süremi doldurdum. atv'de iftar ve sahur programım devam ediyor. Tüm okuyucularımızı ekran başına da bekleriz.