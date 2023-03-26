İftarı çocuk ve yaşlılarla yapın

Hüznümüzün devam ettiği bir döneme denk geldi ramazan. Sevdiklerimiz enkaz altında kaldı. Bir gecede varlıktan yokluğa düşenlerimiz oldu. Ruhumuz yaralı, üzüntümüz büyük. Tam da "Bize yardım et Allah'ım. Biz bu yaraları nasıl saracağız?" dediğimiz anda geldi ramazan. Ramazan bu yıl bizlere rehber olacak. Peki, 11 ayın sultanı, bereketi ve affı sınırsız olan bu ayı kendimize nasıl rehber alacağız? Nasıl okuyacağız Allah'ın gönderdiği işaretleri?
İşte tüm bu sorularımızı akademisyen, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı. Hatipoğlu, "Kötü olanları ölçü almayın. Kendinizi güçsüz hissetmeyin. Hassas bir dönemdeyiz, lüks yerlerde iftar yapmayın. Orucunuzu çocuk ve yaşlılarla açın" diyor.
- Ülke olarak büyük felaketler geçirdik. Bu ramazan bu açıdan farklı bir ramazan. Nasıl geçirelim?
- Öncelikle Allah ramazanı hakkımızda hayırlı kılsın. Bereketi, affı ve tövbesiyle geliyor ramazan. Kısa süre önce dünya tarihinde az görülen bir deprem felaketi yaşadık. Evini, ailesini kaybeden insan çok. Bu ramazan yaralarımızı sarmak için bir bahane olsun inşallah. İnsanlar ramazanda daha cömertlerdir. Vefat edenlerin acısı bitmez. Ama herkesin gücüne göre elinde geleni yaptığını görüyoruz.
- Başka illere gitmek zorunda kalan depremzedeler oldu. Bir nevi gurbetteler, acıları var. Orada yaşayanlar nasıl yaklaşmalı depremzedelerimize?
- Onları muhacir gibi kabul ediyoruz. Her şeylerini bırakıp bambaşka bir yere göç ettiler. Çoğuyla Ankara'da tanıştım. Bazı ev sahipleri mutedil davranıyor. Ters davrananlar da var ama sayıları az. Onları anlamamız lazım. İç dünyalarında yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardım etmeliyiz. Bu hepimiz için bir imtihan.
- Halkımız da tüm gücüyle deprem bölgesi için seferber oldu...
- İnsanlarımız ilk günden beri büyük bir özveri ile çalıştı. İnsan zor günde belli olur. Bizim insanımızın iman ve vicdan duygusu iyidir. Batı'da böyle bir kaos olduğunda insanlar şehri terk ederler. Ama bizim halkımız depremden hemen sonra şehri doldurdu. Kazma ve küreklerle gelip belki bir canı enkaz altından çıkarabiliriz diye mücadele verdiler. Bu üzüntülü tablo içerisinde tüm bunlar umut veren davranışlardı.
- Maalesef, bu durum içinde ajitasyon yapan, yalanı yaymaya çalışan, sosyal medya üzerinden gerçek olmayan bilgileri ortaya atan ve yayan insanlar da oldu. Onların dinen cezası ne olacak?
- Kötülüğü yaymak, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek hem kullara hem de Allah'a iftiradır. İnsanların vicdanını kanatarak insanların yardım etmelerine de engel oluyorlar. İyiliğim boşa gidecek diye, yardım etmekten vazgeçenler oluyor. Puslu havada münafıklık yapmak isteyen insanlar hep vardı. Bazı insanlar nifak üzerine çalışırlar. Peygamberimiz zamanında da varlardı. Sayıları az olsa da sesleri yüksek çıkıyor. İyiler ise sessiz kalıyor ama iyiler mutlaka kötüleri mağlup edecektir.
- Deprem bölgesinde yaşanan mucizevi olayların da olduğunu gördük. Çocuklar enkaz altında kendilerini doyuran beyaz giyinmiş bir ablanın olduğunu söylediler. Bunlar yaşadıkları zor durumda gördükleri halüsinasyon muydu yoksa bunun dinen olabilirliği var mıdır?
- Hepsi mi halüsinasyon görüyor? Allah'ın yardım eden melekleri vardır. Yardım edilmeyenler kötüdür değil. Eceli gelmemişse Allah bazı insanlara fiilen yardım ediyor. İnsanların hidayet bulmasına vesile oluyor. Boş ve yalnız olmadığımızı görmemiz için... Peygamberimizin savaşta dişi kırılmıştı. Allah isterse dişi kırılmazdı ama Okçular Tepesi'ni terk etmişti bazı askerler. Buradan çıkarılması gereken bir ders vardı. Bedir Harbi'nde birkaç bin meleğin fiilen savaşa katıldığını biliyoruz. Üstelik görünmüyorlardı. Hızır yetişti deriz. Bunları inkar etmek cehalettir.
KÖTÜ OLANI ÖLÇÜ ALMAYIN
- Arka arkaya yaşadığımız felaketler sonucu, insanlarımızın ruhu yaralı. Heyecan sönük, boşlukta hissedenler var. Hüzün ruhu sarmış. Dinen bu durumlarda toparlanmak için ne yapmak gerekir?
- "Biraz korku, biraz açlık, sevenlerinizin kaybı ile sizleri imtihan ederim" diye bir ayet var. Her facianın bir sebebi vardır. Binalarımızı zamanında daha iyi yapsaydık böyle yıkıcı olmayabilirdi. Biz işi doğru yapmakla yükümlüyüz. Siz evreni bozarsanız, o da sizi bozar. "Gökte ve yerde olan bozulmalar insanın el emeğiyle olmuştur" diye de ayet vardır. Allah ölçüyü koymuş. Maddi ve manevi kaybımızı işin uzmanları konuşmalı.
Kalbi Allah ile meşgul etmek gerekir. Kendimizi güçlü hissetmek zorundayız. Dua edip iyilik yapmaya devam etmeliyiz. Toplumdan soyutlanmak doğru değildir. En büyük teselli hepimizin ölümlü olmasıdır. Allah'ı sevip özleyerek aşılır tüm dertler.
- Oruç tutamayıp namaz kılamasa da gönlü Allah'a yakın olanlar var. Allah'la irtibatın kopmaması nasıl sağlanır?
- Kötü olanları ölçü almayın. Din ile kavga etmeyin. Mesela bir kadın kedilere çok yardım ediyor ama mahalleli tarafından aşağılanıyor. Kendinizi üstün görmeyin. Allah'ın kimin duasını kabul edeceği belli olmaz. Bu din herkesin dini.
- Bizim çok güzel ramazan geleneklerimiz var. Birbirimizi iftara çağırmak, pide alırken komşumuz için de almak gibi. Pandemide tüm bunlara ara vermiştik. Bu sene yeniden başlayacağız inşallah. Tüm bunların önemi nedir? Sevabı var mıdır?
- Öncelikle lüks yerlerden, pahalı otel iftarlarından uzak durun. Hassas bir dönemdeyiz. Gönül her şehrimizde aşevlerinin kurulmasını ister. Depremzedelerin yoğunlaştığı yerlerde ise yerel yöneticiler her gün iftar versinler. Bu sene lüks yerlerde iftar yapmayalım. İftarı yaşlılarla, çocuklarla yapın. Çocuk esirgeme kurumu, darülacezeleri ziyaret edin. Buralarda gücü olan iftar yemeği verebilir. Deprem bölgesine kuru gıda gönderebilirsiniz. Bir gece içinde varlıklı olan insan varlığa muhtaç hale gelebiliyor.
TEBESSÜM ETMEYİ UNUTMAYALIM
- Başka neler önerirsiniz ramazan için?
- Birbirimize tebessüm edelim. Toplu taşımada herkesin yüzü asık. Pollyanacılık yapacak değilim ama seni mutlu edecek bir şey mutlaka vardır. Yürüyebiliyorsun, işitiyorsun en azından. Bu sezon Peygamberimizi iyi tanıyın. Her şey geçici ama Allah ve dini kalıcı. Dinimize karşı toleranslı olalım. Birine kızmışsak, dava açmışsak çok önemli bir şey yoksa vazgeçin. İnsan bununla küçülmez. Misafire yapılan ikram israf sayılmaz. Özellikle de mahallelerde tek yaşayan anne, babalar var. Onları ziyaret edelim. Gelinler kayınvalidelerine yemek götürsünler.
GÖNLÜM, SÖZ VERDİĞİ YARDIMI YAPMAYANLARIN İFŞA EDİLMESİNİ İSTER
- Depremzedeler için düzenlenen yardım gecesinde, telefonla bağlanıp söz verdikleri yardımı yapmayanlar çok olmuş. Bunların dinen karşılığı nedir?
- Biz programa besmele ile başladık. Telefona bağlanıp vereceğim dediği yardımı vermeyenler olmuş. Peygamberimiz, "Söz verdiği yardımdan rücu edenler kusmuğunu yutan adam gibidir" diyor. Yaptığın iyiliği başa kakamazsın. Malı veren Allah'tır. Bence yardım etmeyenlerin adını listeleyemeseler bile yardımı yapanlarının listesinin açıklanması gerekiyor. Gönlüm ifşa edilmelerini ister tabii. O gece sırf reklamın olsun diye bağlanıp sözünde durmayanlar da kusmuğunu yutan adam gibidirler.
REKTÖRLÜK GÖREV SÜREM DOLDU
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü'ydünüz. Görev süreniz bitti mi?
- Bunu bana soran çok insan var. Benim görev sürem doldu. Görevimi hakkı ile yerine getirdim. Rektörlerin görev süresi 67 yaşına kadardır. Ben artık 68 yaşımdayım, süremi doldurdum. atv'de iftar ve sahur programım devam ediyor. Tüm okuyucularımızı ekran başına da bekleriz.