Şikayetiniz olmasa da kalbinize baktırın

Bu hafta kalp sağlığı haftasıydı... Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda yaklaşık 18 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Türkiye de her yıl 300 binden fazla kalp krizi vakası yaşanırken, bunların yaklaşık 200 bini yaşamını yitiriyor. Son dönemde kalp krizinden ölümler daha da arttı. En çok da gençlerde. Bu da Covid-19 salgınının etkisi olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. İşte kalp doktorlarının söyledikleri:"Koronovirüs salgınından sonra kalp krizi geçirenlerinsayısı çok arttı. Hastalarımdan edindiğimgözlemlerimi paylaşırsam sondönemde genç yaşta olan kişilerinkalp ameliyatlarını daha çok yaptığımısöyleyebilirim. Bu kişiler 20-25 yaşaralığında. Ve onlara ilk sorduğum soru'Korona geçirdin mi?' oluyor. Ve hepsidaha önce Covid-19 geçirmiş.Covid-19 virüsü kandaki pıhtılaşmayıarttırıyor. Daha önce hiçbir kalprahatsızlıkları yok. Ancak acile gelenCovid-19 ile birlikte kalp damarlarınaanjiyoda stent takılarak, kalp damarlarıaçılan genç hastalarımız da çok oldu.Normalde damarlardaki plaklar sorun yaratmayacakolsa da pıhtılaşma ile birlikte kalınlaşmaartarak, krizi tetikleyebiliyor.- Biz henüz Covid-19'un etkilerinibilmiyoruz. 10 yıl sonradaha da iyi anlayacağız. EğerCovid-19 geçirdiyseniz şikayetinizolmasa bile mutlaka kalpmuaynenizi yaptırın.""Covid-19 geçiren hastalar yıllar geçse de kalp krizi vekalp yetmezliği açısından risk altında.Bu risk yaklaşık yüzde 1-2 arasındadır.Bu artan risk, yaş ve cinsiyetten bağımsızdır.Yani Covid-19 geçiren heryaşta gençler dahil, kadın ve erkek riskaltındadır.En yüksek risk bu enfeksiyonu ağırgeçiren ve kalp damar hastalıkları içinrisk grubunda olan hastalardadır. Bunlardiyabet, kilolu, yüksek tansiyonuolan, sigara içen ve kan yağları yüksekolan kişilerdir.Korona virüs geçirenler, hastalıksonrasında da uzun yıllar dikkatli olmalıve sonrasında da kalp yetmezliği ve kalp krizi riskiyönünden yakın takip edilmelidirler. Bu kişilerde kalpyetmezliği gelişme ve kalp krizi geçirme riskinin yüksekolmasının nedeni virüsün kalp hücreleri ve kalp damarlarıüzerinde yaptığı harabiyettir.""Covid-19'un kalp üzerinde üç etkisi var.Birincisi kalp ve damarhastalıkları olanlardahastalık dahaağır seyrediyor. İkinciise Kovid, kalp kası hasarı(miyokard infarktüsü,miyokardit, kalp yetmezliği),ritim bozuklukları damarlardapıhtı oluşması gibiçok sayıda kalp-damar hastalılarınaneden olabiliyor. Üçüncüsüise Covid-19 tedavisindemevcut kullanılan ilaçlar veönlenmesinde kulanılmış aşılarkalp ve damar yolları üzerindeçeşitli yan etkilere neden olabilmektedir.-Virüsün kalp kası üzerindeki olumsuz etkileri nedeniylemiyokardit ve perikardit dediğimiz kalp kası vezarlarının iltihabına neden olmaktadır. Bu hasta gruplarındabatıcı ve yanıcı göğüs ağrısı izlenmektedir. Buhastaların erken teşhiş ile tedavilerine başlanması uzundönemde kalp yetmezliği ritim bozluklukları gibi olasıyan etkilerini de önlemiş olacaktır.""Covid -19 pandemisi sonrası kalp krizi vakalarındabelirgin bir artış saptamaktayız.Özellikle de genç yaştaki ve belirginbir risk faktörü olmayan hastalar kliniklerimizebaşvurmaktadır.- Özellikle de genç hastalardaherhangi bir risk faktörü yokkenkalp krizi vakalarıyla karşılaşıyoruz.- Genç hastalar başta olmak üzerekalp krizi vakalarında erken müdahaleetmek ve bu risk faktörlerinitanımlamak çok önemli. Ancak riskfaktörü olmayan hastalarda bu riskisaptamak için özellikle son yıllardayapay zeka kullanıyoruz. Yapay zekaanalizinde hastadan elektrokardiyografiçeker gibi 4 dakikalık bir kayıt alınır ve seçilerekkaydedilen 30 kalp atımındaki 295 parametre incelenerek3 milyondan fazla hesap yapılır. Hastanın kalphücrelerinin oksijenlenme, yapı ve ritm ile ilgili olasısorunları varsa ortaya çıkarılır.""Covid- 19 özellikle akciğerler olmak üzere vücudun bütün organlarını etkiledi. Kovid'in neden olduğu en yaygınhastalıkların kalple ilgili olduğunu düşünüyoruz. Virüsü geçiren hastalarımızda özellikle virüse bağlı olarak kalpte kalpkasında iltihaplar gözlenmekte. Ayrıca bu hastalığın kalp krizini tetiklediğini görüyoruz."