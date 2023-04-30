Genç mucitler icatlarını TEKNOFEST 2023’te sergiliyor

Türkiye'nin mutlu yarınlarının garantisi olan gençlerin elindeki bilim meşalesinin ışıkları, TEKNOFEST'i daha heyecanlı hale getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teknoloji meraklısı gençlerin, icatlarının hikayelerini bizzat kendilerinden dinledik. Onlar büyük bir heyecanla, icatlarını anlatırken, bizler de ülkemizin geleceği adına gurur duyduk.TEKNOFEST 2023, fırsat verildiğinde ve imkan tanındığında ülkemizin gençlerinin neler başarabileceğinin en büyük kanıtı olarak tarihe geçiyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, kendi icatları olan ürünleri, festival kapsamında tanıtma imkanı buluyor.SABAH Pazar olarak, genç mucitlerin icatlarının hikayelerini onların ağızlarından dinledik ve heyecanlarına ortak olduk. Gelin o heyecanlarına ve hikayelerine siz de ortak olun...İstanbul Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi 11. Sınıf Öğrencilerinin tasarladığı "Enkaz Canlı Arama Robotu" TEKNOFEST 2023 alanında sergileniyor. Projenin danışman öğretmeni Burak Boğazkesenli.Ürün; Ali Ekber Sayim, Emin Aydın ve Taha Oğul tarafından geliştirilmiş. Sayim, robotla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Robotumuz ön tarafında bulunan üç adet mesafe sensörü sayesinde enkaz içerisinde boşluklardan giderek yolunu bulmaktadır. Önüne bir canlı çıktığında robotumuzun ön tarafında bulunan IR ısı sensörü sayesinde canlıyı tespit eder, olduğu yerde bekler, içerisindeki buzzer (hoparlör) sayesinde sesli ikazda bulunur. Bu sayede enkazın üzerinde bulunan arama kurtarma ekibine kazazedenin konumu iletilmiş olur. Enkaz arama kurtarma ekibi çıkan sesi dinleyerek kazazedenin yerini bulabilir. Projemiz enkaz içerisindeki hareketini paletleri sayesinde rahat bir şekilde sağlamaktadır. İlk prototipimiz tekerlek ile hareketini sağlamaktaydı. Geliştirdiğimiz haliyle palet ile hareketini sağlamakta."Konya Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gelen ekip ise İHA takımı hazırlamış. İHA takımı dört yıl boyunca, liseler arası yarışmalarda finale kalma başarısı göstermiş. Projenin danışman hocası Mustafa Dinç. İHA takımı, Ramazan Uçar ve İsmail Kavaklı isimli öğrenciler tarafından geliştirilmiş. Uçar, İHA takımıyla ilgili, "Konya Seydişehir Anadolu imam hatip lisesinden geliyoruz, Hezarfenoğulları İHA takımı olarak liseler arası İHA yarışmasında 4 yıl finale kalma başarısı gösterdik. Araçlarımızı bize verilen görevler doğrultusunda geliştiriyoruz. Kendimiz tasarlayıp kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda bu projeler ile Ar-Ge alanında Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdik."Tulpar İnsansız Kara Aracı'nın genç mucitlerinin ismi, Muhammed Tuğrul Eder, Furkan Mürsel, danışman hocaları ise Sedat Adar... Sultanbeyli Sabiha Gökçen Teknik Lisesi'nden TEKNOFEST'e katılmışlar. Eder, proje ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Projemiz 2022 TEKNOFEST Karadeniz insanlık yararına teknoloji yarışması afet yönetimi kategorisi finalisti ve 17'si. Afetlerde lojistik sağlanması konfigürasyonu, orman yangınlarında söndürme çalışmalarına şu monitörü ile destek sağlanması konfigürasyonu, zaktan kumandalı silah sistemi ile silahlı devriye konfigürasyonu mevcut."Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Gülşah Karabulut ve Tubanur Dündar ise roket tasarlamış. Danışman Hoca Fatma Zehra Ellü, "Bu sene ikinci defa roket yarışmasında, Orion Roket Takımı olarak finale kaldık. Geçen sene ise ikinci olduğumuz Tek Yürek isimli roketimiz, 1453 metre irtifaya çıkabilen barut sistemiyle ayrılmayı gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.