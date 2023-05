Ne içindesin çemberin ne büsbütün dışında

Üzerinden çok zaman geçmeyen 6 Şubat depremleri 11 şehri tarumar etmekle kalmadı, yıllardır büyük bir deprem olacağı gerçeğiyle yaşayan İstanbul'un ayarlarını allak bullak ettik. Kimi yaşadığı apartmanın depreme dayanıklılığını araştırmaya başladı, kimi semt değiştirdi, kimisi İstanbul'da göçtü ya da göçmek için harekete geçti. Deprem gerçeğini gözardı etmeyenlerin en basit internet araştırmalarında bile karşılarına çıkan ilk yerleşim yerlerinden biri oldu Şile... Oysa Şile, bizim için havaların ısınması sonrası en tatsız haberlerin merkeziydi. Yüzme bilen bilmeyen, dip dalgaların çekim gücüne karşı koyamayıp boğulma sonucu can verirlerdi. Ama bu kez Şile'nin gündem gelişi, hayat kurtarmak için oluyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, 'Büyük İstanbul Depremi'ni bekleyen kadim şehrin, güvenli yakın yerleşim yerlerini ortaya çıkardı. Bunlardan en çok konuşulan, en çok ilgi gören, en çok kaçılan yeri oldu Şile...Ölümsüz şairlerimizden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında / Yekpare, geniş bir anın Parçalanmaz akışında" satırlarından yola çıkarsak; Şile ne İstanbul'un içinde, ne de büsbütün dışında; yekpare, geniş bir anında... Mesela Şile'nin posta kodu 34000... Sanki merkezin posta kodu gibi değil mi? Değil, namaz vakitleri İstanbul'dan 2-3 dakika önce. Yani oruçlarını İstanbul'dan önce açıyorlar. Ama Üsküdar'dan kalkan 139 nolu İETT otobüsüyle gidilebiliyor. (Son yıllarda İETT'nin ne yazık ki sefer saatleri pek tutarlı değil. Mobil uygulama ile şoförler pek aynı telden çalmıyor.) Evet demiştik; ne İstanbul'un içinde ne de büsbütün dışında. Bu sayede de deprem endişesi yaşayan İstanbulluların tercih ettikleri bir kaçış rotası değil, kaçış noktası oldu. Bu sebeple de Şile'de ev yapımı ve elbette ev fiyatları yükseldi. Peki nedir, Şile'yi cazip kılan?Elbette ilk sebep deprem anlamında güvenli bir yerleşim yeri olması. Fay hattında olmasına rağmen ilçedeki binaların tamamına yakınının dört kattan yüksek olmaması en temel güvence... Kandili Rasathanesi'nin dahil olduğu bir araştırmada Şile'de 7.5 şiddetinde bir deprem olması halinde halinde binaların yüzde 83.2'sinin hasar görmeyeceği öngörülüyor. Sadece yüzde 0.2'sinin de çok ağır hasar görmesi bekleniyor. Sıkı durun, şimdi en bomba veri geliyor: 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde Şile'de can kaybı, ağır yaralanma meydana gelmeyebileceği öngörülüyor. Şile'ye ilginin büyük olmasına şaşırmamak lazım.Şile, 72 kilometre sahil hattı ve her daim deniz manzarasıyla yazlık bir mekan. Tarihi anlamda çok önemli bir değer taşıyan İstanbul'un en eski ilçesi. 787 kilometrekarelik arazi bütünlüğüyle Anadolu Yakası'nın en büyük arazisine sahip. Şile aynı zamanda büyük bir ormanlık alana sahip. Bölge nüfusu 41 bin gözükse de burada yaşayan 250 bine nüfus ikamet ediyor. Mayıs ve eylül aylarında bu sayı 1-2 milyona çıkıyor.Savaşların kazananı, iyi ya da güzel sonuçları olmaz ama bazen insanları buluşlara, icatlara mecbur bırakır. İşte Şile Feneri de böyle bir yapı. Kırım Harbi sırasında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemilere yol göstermek için Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılır ve bugün halen dünyanın aktif olarak görev yapan en büyük ikinci, Türkiye'nin ise aktif en büyük feneridir. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki kayalıklar üzerinde, 110 santimetre kalınlığında kesme taştan 19 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. 140 metre taban alanı olan fener tam 163 yıldır denizcilere yol gösteriyor. Açık havada ışığını 21 mil uzağa ulaştırabilen fener, hava şartları izin verdiği zaman İstanbul'dan bile görülebiliyor. Fenerin restorasyonu 2020 senesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış.Şile kadar hatta belki onun kadar şöhretli bir yer Ağva... Hititler; Frigler, Romalılar ve nihayet Osmanlı gibi birçok medeniyetin geçiş yeri bu belde; Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında yeşilin her tonuyla oksijen depolayacağınız bir yer. Kano, deniz bisikleti ve motorlu teknelerle geziler mümkün. Bunun dışında 11 Göller Vadisi'nde bulunan Hacıllı Şelaleri, mağaralar, şelaleler ve rüzgarın şekillendirdiği falezler ile Kilimli ve Kadırga Koyları hem önemli yürüyüş rotası hem kamp meraklıları için önemli bir fırsat.