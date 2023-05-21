Dersimiz bisiklet haydi bahçeye!

Sizin de çocukken bisikletiniz var mıydı? Yoksa mutlaka "Bi tur versene" dediğiniz arkadaşlarınız olmuştur. Bisikleti olmayan çocuklar, eksik büyür. İleride bisiklet ile yolu kesişen bunu bilir, hisseder. Bu yüzden çocukken bisikleti olmayanlar ileride bunun acısını fena çıkarabiliyor.Bunun bir örneğine tanıklık etmek için Fatih İlköğretim Okulu'nda, sınıf öğretmeni Savaş Öztorun ile buluşuyoruz. İlk dikkatimi çeken elbette bahçeye nizami çizilmiş bisiklet yolları oluyor. Öğrencilerin geliş gidiş yollarına dikkat ettiklerini, birbirlerine yol verdiklerini ve hepsinin istisnasız kask taktığını gözlemliyorum. Derken biri yanıma gelip, "Ben öğretmen Savaş Öztorun. Dersimiz bitince görüşeceğiz, şimdi lütfen bisiklet yolundan çekilin" diyor. Ben mutlu çocukları izlerken, "Ne dersi, ne bisiklet yolu hocam!" diyemiyorum.Ders bitiyor; Savaş Hoca, az sonra bisiklet atölyesi olduğunu öğreneceğim yerin önünde öğrencilerden tek sıra olmalarını istiyor. İçeri girip aracı park eden dışarı çıkıyor. Kimsenin acelesi yok, itiş kakış yok. Yok rüyada değilim, burası bir devlet okulu. Hemen Savaş Hoca'nın yanına gidip bana gördüklerimi, en başından anlatmasını istiyorum:"Her şey Berlin'de bir kırmızı bisikletle başladı. Tatilde yurt dışına gitmiştim bir arkadaşımın yanına. Onun kırmızı bisikletine binince çok hoşuma gitti. 'Neden İstanbul'da da binmiyorum' dedim. Hafta sonu sürüşler yaparken, bu kez 'Neden okula bisikletle gitmiyorum' dedim. Sonra tatillere de bisikletle gitmeye başladım. Gittiğim yerlerde de okullara uğruyorum. Hollanda'da bir okulda bisiklet dersi verildiğini gördüm. 'Neden benim ülkemde de olmasın?' dedim.Görev yaptığım Beşiktaş'taki okulda etkinlikler yaptım ama bugün Fatih'teki kadar zevk almadım. Neden? Çünkü orada çocukların hayatında bisiklet vardı. Aileleri kullanıyor, tatillerde birlikte biniyorlardı. Ama Fatih'e gelince her şey değişti. Çünkü buradaki öğrenciler, bu tür etkinliklere aç! Hemen uyum sağladılar. Büyük ilgi gösterdiler. Meslektaşlarım, veliler herkes memnun. Çocuklarımıza okulda geçerli ehliyet de veriyoruz."Sohbetimiz sırasında Savaş Hoca'nın gözü hep çocuklarda, biri düştüğünde "İyi misin, yaşıyor musun, doktor lazım mı? Tamam devam" diyerek herkesi güldürüyor. Tehlike hissederse, "Herkes olduğu yerde dursun" diye sesleniyor. Bahçedeki bisikletli öğrencilerin aynı anda durduğunu görüyorum. Hemen gidip ilgileniyor ve anlatmaya devam ediyor:"İlk yıl çok haylaz bir öğrencimiz vardı. Yaramazlıkları sonucu ehliyetini aldık. Velisi geldi, 'Verin çocuğumun ehliyetini' dedi. Yaptığı hataları, kuralları anlattık. O çocuk sene bitene kadar hiçbir kuralı çiğnemedi. Mesela okulumuzda ciddi bir geç kalma sorunu vardı. Okul idaresinin kararıyla bisiklet ilk derse alındı. Çocukların geç gelme sorunu büyük oranda çözüldü. Çünkü hiçbiri bisiklet dersini kaçırmak istemiyor. Hep bisiklet dedik ama başka sporlar yok sanmayın. Öğrenciler, okulda birinci sınıftan itibaren paten sürüyor. Badminton ve basketbol oynuyorlar, satranç dersleri var. Haftanın her günü bir sporla iç içeler. İlköğretimde akademik başarı öncelikli değildir. İstenen çocukların bir arada yaşamayı öğrenmesi, sporla ilgili yeteneklerinin keşfi, temel dersleri öğrenmesidir. Bu aşamada öğrencileimizi akademik başarı konusunda sıkboğaz etmek olumlu sonuç vermeyebilir.""Her sene okul dışında yaptığımız üç tane bisiklet turumuz var. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığımız, artık bir klasik haline gelen 'Öğretmenime Pedal' etkinliğimiz bulunuyor. Yedi tane okulu ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımız sokakta bisiklet sürmenin keyfini yaşıyor. Geçtiğimiz 23 Nisan'da bin öğrencinin katıldığı turumuz oldu, çok güzeldi. Bir tehlikesi olmadığı gibi büyük saygı oluştu öğrencilere. Özellikte bu bölgede Fatih İlköğretim Okulu'nun öğrencilerini bilmeyen yok. Fatih Özgür Pedal adını verirken de, bunun okulumuzu aşıp bölgemize yayılmasını istedik.""Buraya geldiğim ilk yılımda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, okulumuza geldi. Öğrencilerle bisiklet sürdürdü, çok etkilendi. Hemen 25 bisiklet yolladı. Bu tip katkılar bizim okulumuzdan ziyade bisiklet kültürünün yayılması için çok önemli. Biz bir devlet okuluyuz. Altı senedir bu safhaya gelmek için çok çalıştık. Son iki senede yerli bisiklet firmamız Shimano da, okulumuza gelip bisiklet ve kask armağan etti. Hem de okulumuza bir tamir atölyesi kurup bisiklet kültürünün çocuklara tam anlamıyla yerleşmesi için katkı sağladı."Bahçede rastladığımız sınıf öğretmeni Tuğba Karaca ile sohbete başlıyoruz. Kendisi de bisiklete bindiğini, hatta çocuklarla da sürdüğünü söylüyor. Okuldaki bisiklet etkisini sorunca şunları anlatıyor: "Sınıfımdaki 40 öğrenciden 38'i bisikleti binmeyi okulda öğrendi. İlk başta hepsi biraz tedirgin oluyor ancak derse katılan herkes mutlaka öğreniyor. İlk başta önyargımız vardı. Nasıl olacak, ya düşerlerse, veliler ne der gibi... Ancak Savaş Öğretmenin hakkını vermek lazım. Şahane koordine etti. Bir de en önemlisi çocuklara güvenmek lazım."