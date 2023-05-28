90’ların güzellerine benzeme dönemi

Moda dünyasında tek bir gerçek var 10 ya da 20 yılda bir tüm trendler yeniden popüler olur... O yüzden köklü markalardan satın aldığınız o sezonun trendlerine ait parçalar emin olun 20 yıl sonra yeniden popüler olur. Mağazalardan satın aldığınız birçok şey o yüzden 10 ila 20 yıl sonra yeniden popüler olur. Ve sanki kısa süre önce mağazadan satın alınmış izlenimi verir... "Konumuz güzellik değil miydi İdil?" diye soranlarınız olacaktır eminim... Uzun lafın kısası 20 yıl kadar öncenin kıyafetleri, kombinleri hatta vücut tarzı popüler oluyorken o dönemin güzellik trendlerinin yeniden gündeme gelmesi çok da sürpriz olmasa gerek... Yani şu an nasıl ki moda dünyasında 90'lar ve 2000'ler trendleri ön plandaysa güzellik dünyasında da aynı şekilde o dönemlere ait makyaj tarzı, ürün gamı ve renkler çok ama çok popüler... Aslına bakarsanız pandemi ile yorulan sonra tüm dünyayı saran ekonomik krizle neye uğradığını şaşıran genç nesil, bu dönemlerin naifliğinin ve rahatlığının hayalini kuruyor aslına bakarsanız... Yaptıkları makyajla ve giyim tarzlarıyla o döneme ve o dönemlerin rahatlığına kendilerini yakın hissetmek istiyorlar... Haydi gelin o zaman biraz daha yakından bakalım o dönemin güzellik trendlerine...Son birkaç seneye damga vuran o siprivri, üstü desenli, taşlı, rengarenk tırnakları gözlerinizin önüne getirin... İçimiz bunaldı değil mi bu karma karışık görüntüden... Şimdi yeniden normal uzunluktaki ve şekildeki tırnaklara geri dönme vakti... Kırmızı tonları, parlak pembeler, nar çiçekleri çok ama çok popüler bu sezon... Ama bununla beraber esas geri dönüş yaşayan trend tertemiz ve elegan Fransız manikürü... Tırnağın olabildiğince en sağlıklı görüntüsünden esin alınarak hazırlanan bu zarif tırnaklar bu yaz sezonunda tam bir yükseliş yaşayacak.İşte size 90'lar... Renkli gözleriniz de olsa en koyusunda kahverengi gözleriniz de olsa mavi özellikle de metalik mavi tonlarındaki mavi farlar çok ama çok popüler... 2000'ler başında Beyonce tarafından çok sık kullanılan bu tür göz makyajının yeniden yükselişe geçmesinde deniz kızı trendinin çok popüler olması da etkili...Nude tonları ama özellikle de kahverengi tonları çok ama çok popüler... Saçlarda, dudaklarda, göz kapaklarında ve elmacık kemikleri üzerinde farklı kahverengi tonlarını bolca görmeye hazır olun... Göz kaleminiz de maskaranız da bu sezon kahverengi tonlarında olabilir... Kahveler ve kahverenginin her tonu çok ama çok popüler...Ah o üst üste serumlar, bazlar, kontörler, allıklar, pudralar... Hepimiz perişan olduk... O kadar kat kat makyaj malzemesi kullanıp, ciltlerine yeterince özen göstermeyen 20'li yaşlarındaki genç kızların ciltleri çoktan 40 yaşındaki kadınların cilt kalitesine yaklaştı ne yazık ki... Ve sonuç ne oldu? Üst üste makyaj malzemesi kullanmaktan yorgun düşmüş, cildi hırpalanmış bir genç kız nesli yaratmaktan başka bir işe yaramadı tüm bu trendler... Oysa şimdi yapmanız gereken şey basit... Tertemiz parlak bir cilde sahip olmak ve pembe tonlarında allıkla bu sağlıklı görüntünün daha da altını çizmek...Ah hepimiz sıkılmadık mi o mat dudaklarımızı kurutan o rujlardan... Koyu bordolar, kahverengiler, kırmızılar... O renkler dudaklarımızı küçücük gösterdiği için de kadınlar dudak dolgusu yaptırmaya başladı aralıksız olarak... Ve peki sonuç? Kocaman, kurumuş ve çatlamış bir cilde sahip, çirkin görüntülü dudaklar... Şimdi onun yerine parlak, nemli, dolgun ve sağlıklı dudaklar zamanı...