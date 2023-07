Tarihi olaylara çizgili bakış

Usta bir çizer kendisi. Çizgi aleminde lakabı Drimchika. Adı Burcu Kızak... Pek çok sergiye katıldı, işleri dergilerde yayınlandı. Ama Kızak öyle bir iş yaptı ki, resmen iğneyle kuyu kazdı. Bir 'Büyük Takvim' hazırladı. Kitabın adı bu. Çizgili, yazılı bir 'deli' işi. Bir yılın her gününe, Türkiye'den ve dünyadan büyük isimlerle ilgili ölüm, doğum tarihleri rehberliğinde ilginç anekdotları araştırdı. Her sayfaya önemli bir detay düştü... Üstelik her sayfanın görselini kendi çizdi ve yazdı..."Ben 15 yıl beyaz yaka web tasarımcısı olarak çalıştım. Son beş yıldır sadece resimle uğraşıyorum. Online veya basılı olarak bağımsız yayınlar yaptım..." diye başlıyor kendini anlatmaya Burcu Kızak.Peki nereden düştü bu kitap aklına? Şöyle anlatıyor: "2018 Ocak ayında, adı '2018 Ocak' olan bir fanzin yapıp dağıttım. Bu 30 sayfalık, tarihte ocak ayında meydana gelmiş acayip bulduğum olaylar veya ilginç bulduğum insanlarla ilgili, maarif takvimi tadında, üstten zımbalı bir takvim-dergiydi aslında. Her sayfasına çizim yaptım ve çoğunlukla İngilizce internet kaynaklarından araştırma yapıp hap gibi bilgiler haline getirip özetlediğim kısa yazılar yazdım. Hoşuma gitti. Şubat ayında da aynısını yaptım. Sonraki altı ay hazirana kadar bu işe devam ettim. Daraldım. Bir yıl ellemedim. Sonra azmettim ve 2020'de 12 ayı tamamladım. 365 sayfalık bir takvim oldu. Mail attığım yayınevlerinden cevap alamadım. Kocaman bir kitapla ne yapacağımı da bilemedim. Bireysel olarak bastırmaya ve sipariş üzerine satmaya başladım. 2023'te de Cinius Yayınları'ndan yayınlattım."Peki, nasıl bir sürecin ürünü Büyük Takvim. Şöyle cevap veriyor Burcu Kızak: "Kitaplar okudum, belgeseller hatta filmler seyrettim, İngilizce çeviriler yaptım. Hayatların bilinmeyen, dışardan bakınca tahmin edilemeyen gerçeklerini, dedikodusunu yaptığımız, hayret ettiğimiz konuları, isimsiz kahramanları, gri kalan bölgeleri, bilim adamlarının, sanatçıların, insanlığa türlü katkısı olmuş aklınıza gelebilecek her olay veya kişiyi didikledim. Yazdım, çizdim. Bir sonraki adımım İngilizce çevirisini bitirip yurtdışında yayınlamak.Kitabı hazırlarken elbette ona da çok ilginç gelen bilgiler, detaylar olmuş. Anlatıyor: "'Büyük Takvim'i yaparken şaşırdığım, güldüğüm, üzüldüğüm, ilham aldığım o kadar çok şey oldu ki... Milyonların hayatını kurtaran buluşlar, milyonları yok eden katliamlar, hakkı yenen kadınlar, kimine göre kahraman, kimine göre katil olanlar, isimli isimsiz kahramanlar, trajikomik absürd olaylar... Fransa'nin 1980'e kadar giyotin infazına devam etmesi, Charlie Chaplin'in tabutunun çalınması, Adile Naşit'in Ermeniliğini saklamak zorunda kalması, Chuck Berry'nin kadınları gizli kameraya alması, Einstein'in Amerikan başkanına mektup yazıp atom bombası yapmalarını tavsiye etmesi, Mozart'ın kız kardeşinin isimsiz bir dahi olması, bunlardan sadece birkaçı."Türk edebiyatında kısa hikayeciliği kuran kişi olan Ömer Seyfettin, Kadıköy'de tek başına yaşıyordu. O dönem diyabet ve insülin bilinmediği için hastaneye gittiği zaman romatizma tedavisi uygulanıyordu. Portakal, mandalina, üzüm hoşafı tavsiye ediliyordu.Bu yüzden hastalığı kötüleşti. 4 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Bilinci yerinde değildi. Yanında kimse yoktu.Öldüğünde kimsesiz olduğu zannedilip cesedinin kadavra olarak kullanılmasına karar verildi. Tıp öğrencileri cesedini açtı. Bu şekilde fotoğraf çekildiler. Ardından hademe kafasını kesti. Fotoğraf ertesi gün gazetelerde yayınlandı. Seyfettin'i gören arkadaşları hastaneye koştu. Cenazesi Mahmut Baba mezarlığına gömüldü. 19 yıl sonra mezarlıktan yol geçeceği söylenerek kemikleri Zincirlikuyu mezarlığına taşındı.Amerikan Posta İdaresi, Ocak 1913'te postayla paket gönderme servisini başlattı. Kurallar net değildi ve insanlar yumurta, buğday, yılan gibi değişik paketlerle bu servisin limitlerini zorlamaya başladı. Jesse ve Mathilda çifti 8 aylık çocuklarını 15 sentlik pul yapıştırıp 50 dolara sigortalayarak birkaç mil ötede oturan anneannesinin yanına gerçek anlamda 'postaladı'. Sonra bu tür başka örnekler de oldu. Posta genel müdürü bu olayı duydu ve çocukların postayla gönderilmesini yasakladı.Aşık Veysel Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk için bir şiir yazmış ve Atatürk'e kendisi götürüp çalıp söylemek istemiş. Kör ve fakir bir adam olan Veysel bir arkadaşıyla Sivas'tan yola çıkarak yürüyerek Ankara'ya gitmiş. O sırada İran Şahı Ankara'daymış ve hırpani görünümlüler şehre alınmıyormuş. Veysel üstü başı dökülen fakir bir adam olduğundan çarşı girişinde polis çevirmiş ve içeri sokmamış.Veysel 45 gün beklemiş ve geri dönmüş. Yıllar sonra İstanbul radyosundan aldığı davetle radyoda çalıp söylemeye gitmiş. Radyoyu dinleyen Atatürk, Veysel'i görmek istemiş. Radyoya haber göndermiş. Fakat birkaç dakika önce Veysel dinleyicilerden davet eden birinin evine gitmek için radyodan ayrılmış. Orada sabaha kadar çalıp söylemiş. Ertesi gün haberi alıp saraya koştuğunda Atatürk çalışmakta olduğu için içeri alınmamış. Yani Aşık Veysel Atatürk'ü hiç görememiş.