Estetikte yeni trend kuğu boyunlar

Eylül ayında okulların açılmasıyla şehirler yeniden canlanmaya başlayacak... O zamana kadarki sürede herkes çoğunlukla tatil beldelerinde olacak ya da şehirde bulunanlar da şehrin sakinliğinin tadını çıkartacak. Yaz aylarının en yoğun yaşandığı bu süreçte estetikle ilgili bazı işlemler yapılmayacak ama kimilerimiz kendimizi yeniden forma sokacak işlemler için doktorların muayenelerinin kapılarını çalacağız.İngiliz Guardian gazetesi yayımladığı bir makalede, yaz sürecinde ve önümüzdeki günlerde iddialı şekilde uygulanan bir trendden bahsetti. Buna göre önümüzdeki süreçte çene hattıyla ilgili birçok yeni işlem yapıldığını göreceğiz, bununla beraber kadınlar boyun bölgelerine hatta dekolte bölgelerine yoğunlaşmaya başlayacak. Gazete, "Son birkaç yıldır çene hattının belirginleştirilmesiyle ilgili işlemler revaçta. Ancak dolgunun ağırlıklı kullanılması nedeniyle ortaya irileşmiş suratlar, yığınla dolgudan ifadesizleşmiş bir yüz ve maskülen görüntüler çıkmış durumda.Yeni süreçte bu hat üzerine yeniden iyileştirme çalışmaları olacak. Ama daha fazla liposuction ile önce yüzün yağlı dokudan kurtarılması ve küçük dolgu dokunuşlarını gözlemleyeceğiz. Kadınlar o küçük, yuvarlak ve daha kadınsı çene formlarına yeniden kavuşacak. Yüz hattının çerçevelenip iyileştirilmesi sonrasında boyun ve dekolte hattına yoğunlaşılacak" yorumunda bulundu. Biz de bu durumu ve bu kısa süreçte artarak çoğalan estetik trendlerini işin uzmanlarıyla konuştuk.Erkeklerin tüm bu uygulamaların dışında kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saçlarını boyatan, kaşlarına dövme yaptıran, sakallarına düzenli olarak özel salonlarda şekil verdiren erkekler biliyorsunuz ki uzun zamandır estetik operasyonların peşinde. Burunlarını estetikle düzeltirten ve düzenli olarak botoks uygulamalarından yararlanan erkekler, yaşlarının kırış kırış olmuş olan boyunlarından, sarkan gıdılarından ve küçücük kalan çenelerinden çok net bir şekilde ortay çıktığının farkında. Bu yüzden kadınlar kadar olmasa da erkekler de çene hattı ve boyunlarının düzeltilmesi için doktorların kapısını çalışıyor. Hindi boyun denen ve kırış kırış ve aşağıya sarkmış elastikiyetini kaybetmiş derilerden oluşan o görüntüden erkekler de rahatsız oluyor. Bu görüntüyü değiştirmek için boyun gerdirme operasyonları yaptıran erkekler ardından dolgularla çene hattını belirginleştiriyor.Bir dönem birbirine benzer olmak modayken, şu anda dünyanın her yerinde farklılıklara özen ve saygı gösteriliyor öncelikli olarak... Çene hattına vurgu yapmak her daim önemli olacak. Çünkü nasıl bir resmi çerçeveye koyduğunuzda onun güzelliği daha net bir şekilde ortaya çıkıyorsa, çene bölgesine yapılan bir dokunuş da tüm yüzün güzelliğini çerçeveye alarak belirginleştiriyor. Çene ayrıca duygu algımız üzerinde de etkili. Çok keskin ve sert çizgilere sahip çeneler ne yazık ki karşımızdaki kişileri de öyle algılamamıza neden oluyor. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda yanlış ve yoğun dolgu kullanımlarıyla yüzlerde irileşme ve erkeksi bir görüntü oluştu. Tabii ki bu istenen bir durum değildi. Şu anda ise bu uygulamaların ötesine geçilerek o kadınsı görünümün sağlanması için yüzdeki durum daha net bir şekilde tespit ediliyor. Yüzde yağ oranında bir fazlalık varsa o fazlalıktan kurtulmak gerekiyor öncelikli olarak. Ondan sonra kemik bölgesinde eksiklik varsa dolguyla o bölgeye takviye yapılıyor. Böylece yüzde o irileşme ve erkeksi bir görüntüyle karşılaşılmıyor. Zaten artık yapay zeka da estetik cerrahi alanında etkili bir şekilde kullanılıyor. Teknolojiyi, mezoterapileri ve gerektiği takdirde dolguyu harmanlayarak kişiye özel bir tedavi geliştiriyoruz. Çene bölgesindeki sorunu net bir şekilde görüyoruz. Kaslar az mı çalışıyor yoksa çok mu, hangi bölgede hangi oranda çalışıyor? Doku ya da elastikiyet kaybı var mı? Bunların hepsini gördükten sonra uygun uygulama seçiliyor. Yüzle ilgili yapılabilecekler tamamlandıktan sonraysa kadınlar boyun ve dekolte bölgesine yönelmeye başlıyor.Son yıllarda daha belirgin bir çene hattı oluşturarak yüze 'V' şeklini kazandırmak ve daha net ve keskin çene hatlarına sahip olmak kadınlar arasında en çok istenen görünümlerin başında geliyor. Jawline (çene dolgusu) dediğimiz bu uygulama son yıllarda adından en çok söz edilen uygulamalardan oldu. Ancak çene hattında yapılması istenilenler dönemsel olarak değişiklikler gösteriyor. 2023'ün ikinci yarısına girdiğimiz şu dönemde kadınlar çene hatlarında yine daha feminen bir görüntü elde etmek için biz hekimlere gelmeye başladılar. Ben eskiden beri kadında çok sert, maskülen ifadeye, erkeksi hatlara karşıyım. Ancak trendler doğrultusunda istekler son yıllarda keskinliğe, maskülenliğe çok kaymıştı. Kadınlar ve erkeklerde ideal çene yapıları farklıdır. Ben hekim olarak kadınlarda daha yuvarlak, üçgen ve daha küçük bir çeneyi tercih ederim. Yüz ovali veya çenenin mevcut yapısı bazen kadını daha maskülen, erkeği de daha feminen gösterir. Kadınların daha küçük bir bir çene görüntüsü ile daha zarif ve güzel görüneceklerini düşünüyorum. Benim güzellik algım hep kişinin yüzüne uygun olan kişiyi daha hoş gösterecek uygulamalar yapmak. Bence en önemlisi kişinin kendi yüzüne yakışanın uygulanması, size has, sizin genetik yapınıza, sizin yaşam şeklinize bağlı kalınarak bir yüz şekillendirme yapılması en doğrusu. Doğal güzellik, kişiyi başkalaştırmayan bir güzellik; yaşamıyla, kişiliği ile, tarzı ile, statüsü ile, duruşu ile örtüşen bir güzellik olmalı. Taklit değil, kişiye özel bir güzellik olmalı. Güzellik bir bütündür zaten. Modada olduğu gibi, sadece trend olmuş, moda bir parçayı giymek değil, onu kendimize uyarlamamızla bir anlam bir güzellik ortaya çıkar.Estetik dünyasında modası geçmeyen bir trend varsa o da kesinlikle çene hattının keskin olması... 2018-2019 yıllarında çene hattının keskin görünmesi modası ilk ortaya çıkmaya başladığı zaman bu keskinliği sağlamak için yağ enjeksiyonları yapıldı, dolgular uygulandı... Ne yazık ki trendin ilk çıktığı anda yapılan bu uygulamalarda yüzün şekli, oranları, orantısı pek de göz önüne alınmadı. Maskülen yüzler ortaya çıktı o dönemde işin uzmanı olmayan kişilerce yapılan operasyonlar nedeniyle. Ortaya çıkan görüntülerin pek de hoş olamaması nedeniyle bu trendin bir yana atılacağı düşünüldü.Ancak durum hiç de öyle olmadı. Bu maskülen görüntü olmadan ne yapılabilir, nasıl işlemler uygulanmalı üzerine yoğunlaşıldı. Kemiğin inceltilmesi eğer yağ dokusu fazlaysa önce yüze yapılabilecek liposuction yöntemlerine odaklanılması gibi konular popülerleşmeye başladı. Çene hattı üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra bir yandan da boyun bölgesinde çeşitli sorunlar gözlemlenmeye başlanıldı. Kadınlar ya da hepimiz yüz güzelliğiyle ve bunun çene hattıyla daha da ön plana çıkarılmasıyla ilgilenirken ortaya çok daha önemli bir konuyla hiç ilgilenmediğimiz gerçeği çıktı. Ne yazık ki boynun ve dekolte bölgesinin ihmal edilmesi önemli bir gerçek.Ayrıca yüze yapılan iyileştirici uygulamaların ardından o bölgedeki defolar daha belirgin bir şekilde görünür oluyor. O bölgede sarkma, lekelenme ve kırışıklıklar net şekilde görülüyor. Bir yandan da mesaj boynu dediğimiz ve sürekli telefonlara bakılması nedeniyle boyun bölgesindeki sarkmalar da dikkat çekici boyutlara ulaştı.Artık boyun ve dekolte bölgesini iyileştirmek için gelenlerin sayısı daha fazla. Mezoterapiler, lazer, ultrasonik ve radyofrekans sistemleriyle oradaki cildi tamir etmeye çalışıyoruz. Özellikle son bir senedir. boyun, dekolte ve eller ön plana çıktı. 35'lerden sonra özellikle 40'larda sonra bu bölgelerdeki sorunları net bir şekilde görüyoruz.