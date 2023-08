İstanbul izleyicisine dans, gözyaşı ve kahkaha vaat ediyoruz!

İngiltere'de 2015 yılında katıldığı ünlü Britain's Got Talent yarışmasındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken, Dünya'nın takip ettiği DJ/ prodüktör ekibi Lost Frequencies ile birlikte yayınladığı ve bugüne kadar 950 milyondan fazla dinlenmeyle İngiltere'de Top 5'e ve dünya çapında radyo listelerine hükmetmeye devam eden "Where Are You Now "ın ardından, multi-platin satışa ulaşan şarkıcı-söz yazarı Calum Scott, güçlü sesi ve ruhunu ortaya koyan şarkı yazarlığıyla ses getiren yeni albümü "Bridges"in şarkılarını Türk müzikseverler ile söylemek için gün sayıyor.Ünlü müzisyen konser öncesi SABAH Pazar'ın sorularını yanıtladı...- Müzik tarzımı duygusal mermiler olarak tanımlayacağım. Tüm şarkılarımda kaybedilen şeylerin hakkında konuşuyorum, sadece tipik ayrılık ya da kalp kırıkları değil. Başarı, sevgi, beraberlik ve kabullenme ile hepsini içinde bulunduran bir müzik yaptığımı düşünüyorum.- İkinci albümüm "Bridges" muhtemelen şimdiye kadar ki en iyi çalışmam. Hayatımın neresinde olduğumu gerçekten yansıttığını hissediyorum. Muhtemelen ilk albümümden daha dürüst, yüksek sesli bir albüm oldu. Geçmişle ilgili karanlıklar umuda dönüyor. Bu albümü dinlediğimde biraz da büyüdüğümü görüyorum. Bulunduğum yerde haklı olduğumu hissettiriyor ve kendime hiç bu kadar inanmamıştım.- Bir şarkı yazarı olarak ilham kaynağım gerçekten hayatı yaşamak.Müziğim için tüm deneyimlere ihtiyacım var ve bu da hayatı yaşamakla ilgili. Hayatıma o kadar çok şey sığdırdım ki, bunlar bir şekilde müziğime de yansıdı. Hayatı yaşamadan bunların hiçbirini yapabileceğimi sanmıyorum. İnişler ve çıkışlar ve aradaki tüm çılgın ritimler, müziğimi olduğu şey yapan şeydir. Yani evet ilhamım genellikle sadece hayat ve çok fazla kalp kırıklığı oluyor.- Özellikle Lost Frequencies ile olan en son iş birliğimi göz önünde bulundurarak müzisyenlerle iş birliği yapmaya devam etmeyi çok isterim, özellikle şu anda dünyanın her yerinde "Where Are You Now"un gördüğü ilgi çok iyi. Bu kadar derin bir duygudan böyle bir şarkı yapmak inanılmazdı. Eğlenceli şeyleri seviyorum. Şarkıyı söylerken sahnede gençler gibi zıplıyorum. Müziğimle kendi projelerimden ödün vermeden biraz farklı bir yol izleyebilmek güzel.- Müzik zevkim bugüne büyük ölçüde annemden esinlenerek geliyor. Bizi okula götürürken Celine Dion, Meat Loaf, Cher, Michael Jackson, George Michael ve Prince'in albümlerini çalardı. Devasa sesleri vardı ve çok etkileniyordum. Bu yüzden benim müziğime etkileri vardır.Kalbimin attığı müzik, güçlü, devasa yorumlar içeren, derin iletişim kuran işler oldu. Bu isimlerin yanı sıra o dönemde Spice Girls'de heyecanlandırıyordu beni. Ben sadece her yerden alabileceğim etkileri almaya çalışıyorum aslında.- İstanbul'da 8 Ağustos'ta beni canlı ve bol flaşlı bir şekilde görmeyi bekleyebilirsiniz. Bu, İstanbul'a ilk gelişimiz, çok görmek istiyorduk ve heyecanlıyız. 2022'den beri devam eden ve İngiltere'deki en iyi turumuzu İstanbul'a getirmek istiyordum, şimdi grubumla birlikte, üstüne çok çalıştığımız, herkese çok iyi gelecek bir setle geliyoruz. Ve Türkiye'deki izleyicilerimize konserde dans, ter, gözyaşı ve kahkaha vaat ediyoruz.Bizim performanslarımız inişli, çıkışlıdır, rollercoaster gibi bir konser olacak. Harbiye'de görüşmek dileğiyle.