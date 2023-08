Ünlü sporcuların gözdesi Antalya

Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz tam bir turizm cenneti. Tatil deyince akla hemen deniz, kum, güneş gelse de pek çok alanda farklı turizm çeşitleri de var. Ülkemiz de bu konuda her geçen gün yükselen bir ivme ile dünyanın en iyileriyle yarışacak seviyeye ulaştı. Bugün size bahsedeceğim lüks ve spor turizmi konusunda da dünyada akla gelen ilk üç ülke arasındayız. Spor turizmi, nasıl oluyor? diye soranları duyar gibiyim. Bu turizm çeşidinin içinde, ülkelerde düzenlenen uluslararası spor turnuvalarını izlemek için gelenler de var tabii. Hatta akla ilk gelen ünlü kulüplerin futbol maçları oluyor ancak bunun da ötesinden farklı bir hizmet şekli de var. Mesela, olimpiyatlara katılacak sporcuların antrenman yapmak için tercih ettikleri ülke olmak, sporcuların sağlık kontrollerini yaptırabilecekleri tesislere sahip olmak, profesyonel sporcu ve aynı zamanda iş adamı olan gruplarının yılın belli zamanları sadece spor yapıp zihinlerini boşaltmak için tercih ettikleri yerler arasına girmek var. İşte ülkemiz şu an, tüm bu istekleri karşılayan, hepsine en üst seviyede karşılık veren tesislere sahip. Spor turizminde en iyiler liginde yarışıyor.Bu deneyimi yaşamak, tesisleri yerinde görmek için temmuzda Antalya'ya gittim. Dünyanın en iyi sporcularının ilk tercih ettiği yerin Antalya olduğunu da burada öğrendim. Ben Gloria Serenity Resort ve Gloria Golf Clup'ta olimpiyatlara hazırlanan sporcular ile karşılaştım. Dünyaca ünlü sporcuların neden bir otelde yarışlara hazırlandığına önce anlam veremedim ama tesisleri gezdikçe bunun oldukça yerinde bir karar olduğunu anladım. Bu tesislerde olimpik havuzlar, çok amaçlı havuzlar, basketbol sahaları, okçuluk için tesisleri, golf ve daha birçok spor için orijinal boyutlarda alanlar bulunuyor. Burada yarışlara hazırlanan uluslararası sporcular, her gün düzenli antrenmanlarını yaparken beslenme konusunda da özel hizmet alıyor.Tabii, antrenman yaparken sakatlanmalar da söz konusu olabiliyor. Bu tesislerde, sağlık ve fizyoterapi merkezleri de bulunuyor. Hatta altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak için gelen sporcular da varmış. Aynı şekilde spor tutkunu iş adamları da her yıl düzenli tetkiklerini burada yaptırıyormuş. Örneğin bizim de deneyimlediğimiz bir buz odası (İce lab) bile vardı. Üç bölmeden oluşan buz odası, vücudun zinde olmasını, hücrelerin yenilenmesini ve daha genç kalmasını sağlıyor. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi bazı ünlü futbolcuların evine de yaptırdığı bu buz odasına girmek biraz cesaret istiyor. Önce -5 derecede ortama hazırlanıyorsunuz, sonra arada bir odada alışıp, -110 dereceye kadar sıcaklığın düştüğü odada kalarak süreci tamamlıyorsunuz. Buz odasına girerken üzerinizde metal bir eşyanın olmaması gerekiyor. Biz de bone ve eldivenlerimizi taktık. Çünkü ellerin yapışma ihtimali var. Tabii, kaymayan ayakkabı da orada veriliyor. Bir nevi ne kadar soğukta kalacağınızı da test ettiğiniz bu oda, sağlık için de birebir! Çıktığımızda bir süre kendinizi çok zinde ve yenilenmiş hissettik. Tavsiye edeceğim eşsiz bir deneyim oldu.Diğer yandan, dünyanın en büyük ve kapsamlı golf tesisinin bulunduğu tesise golf ekiplerini kuran iş adamlarının talebi oldukça yüksek. Özellikle Rus iş adamları yılda iki kez erkek erkeğe gelip golf oynayarak dinleniyorlar. Üstelik son 10 yıldır yerli ve yabancı sayısız golf turnuvasına da ev sahipliği yapılıyor. Training için de seçeneklerin bulunduğu otelde, pek çok alanda eğitimler de veriliyor. Ben de ilk kez golf oynamayı burada deneyimledim. Ve hocam oldukça yetenekli olduğumu söyledi. Ben de yeni bir yönümü bu vasıta ile keşfetmiş oldum.Antalya'nın en güzel yanı, çocuklu ailelerin konaklaması için sayısız otelin bulunması. Dünyada da çocukları ile tatil yapmayı isteyen ailelerin ilk tercihi Antalya oluyor. Gloria Serenity Resort, bu anlamda gördüğün en kapsamlı tesislerden biri oldu. Çocuklara özel macera parkları, havuzlar, oyun alanları, yemek seçenekleri ve en önemlisi mini club ile bakıcı hizmeti bile var. Geniş arazilerinde kurdukları hayvanat bahçesi görülmeye değer.Dünyaca ünlü sporcuların olimpiyatlara hazırlanmak için tercih ettiği Antalya'da kimler yok ki! Dünya yüzme şampiyonu Sarah Sjöström, burada hazırlanarak rekorları kırdı. Ve elbette milli sporcularımız. 2020 Olimpiyatları'nda klasik yayda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz... 2016 Olimpiyatları'nda 400 metre engelli koşuda bronz kazanan Yasmani Copolle...