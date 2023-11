Galatasaray maçı varken 64 kareye konsantre olamıyorum

Dokuz yaşındayken kendisinden beş yaş büyüklerin klasmanında mücadele ediyordu Batuhan Daştan... Tıp Fakültesi'nde okurken satranç çok zor kazanılan ve ömür boyu taşınan Büyük Usta (Grand Master) unvanına sahip oldu. Tıbbı bitirip Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) kazanırken yine 64 kareden uzaklaşmadı, çünkü satranç oynamanın tıp eğitimine katkı yaptığını düşünüyor.Daha önce röportaj yaptığımız triatlon sporcumuz İpek Öztosun da, "Spor kariyerimin akademik kariyerimde sınırlarımı geliştirdiğimi düşünüyorum" demişti. İş Bankası'nın desteklediği Satkranç Federasyonu'nun önemli sporcularından olan Batuhan Daştan artık bir doktor ve üst düzey bir satranç sporcusu. Bir koltukta iki karpuz taşıyan ve Galatasaray maçı varken satranç tahtasına konsantre olamadığını söyleyen Dr. Daştan'ın kısa sürede fenomen Icardi ile 64 karede karşılaşmasını umuyoruz.- Dün gibi hem de! İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'ydı. Sekiz yaşındaydım. O zamanlar Bursa'da sürekli dereceler aldığım için yaşıma rağmen özgüvenim yüksekti. Birinci olurum diye düşünüyordum ama işlerin o kadar kolay olmadığını şampiyonada fark ettim. Tabi sonrasında daha sıkı, planlı-programlı bir çalışma ile bir sonraki sene 10 yaş altı kategorisinde dördüncü olup milli takım havuzuna katıldım.- Bunun altında büyük bir özveri ve fedakarlık yatıyor. Büyük Usta olduğum zaman Tıp Fakültesi birinci sınıfı bitirmiştim. O dönemde ciddi bir hedef olduğu için satranca çok fazla vakit ayırıyordum. Tabi bir yandan eğitim hayatım da devam ediyordu ve zorlu sınavlara çalışıyordum. 24 saat yetmiyordu bana. Olabildiğince ikisine de vakit ayırdım. Sosyal hayatımdan dönem dönem tamamen fedakarlıklar yaptım. Gün içinde ders ve satranç çalışma döngüsü içerisindeydim. Başarımdaki en önemli faktör ikisini de sevmemdi. Hem tıp hem de satranç birbirini de destekliyordu. İlkokul-lise hayatımda da bu böyleydi. Büyük Usta olduktan sonra hem o stresin ortadan kalkması hem de başarıların beni daha da güçlendirmesi sebebiyle rahat bir üç sene geçirdim; hem satrançta yükselip hem de eğitim hayatında fire vermeden. Son iki sene TUS sınavının ve pandeminin de etkisi ile satranca pek fazla vakit ayıramadım. Şuanda da yoğun bir bölümdeyim ancak satranca vakit ayırabiliyorum. Bundan sonra da öyle olacağını umuyorum.- 11 yaşındayken Dünya Okullararası Şampiyonası için Singapur'a gitmiştik. Tek şehir ve ülke olması, gelişmişlikleri beni etkilemişti. Tabi iklimi de o zamanlar çok farklı coğrafyalarda bulunmadığımdan zorlamıştı ilk günler. Farklı insanlar tanımıştık ve özellikle uzun süre beraber turnuvalarda oynadığımız arkadaşlıklar kurmuştuk. En beğendiğim yerlerden birisiydi. 2013 senesinde Çin'de 16 yaş altı olimpiyatları olmuştu. Chongqing adında 30 milyon nüfuslu bir şehirdeydi turnuva. Kültürü tabi ki çok farklı bizden, o yüzden ilgimizi çekmişti. Yemekleri çok farklı olsa da biz daha çok bilinen yemekleri tercih etmiştik. Pekin ördeği yemiştik; gayet güzeldi, tavsiye ederim. Tabi şampiyona zamanları boş günümüz olduğu zaman daha çok gezme fırsatımız oluyor. Bu iki turnuvada da fırsat mevcuttu. Ayrıca iki turnuvada da üçüncülük kazanmıştım. Turnuvalardaki başarılar da şehirler hakkında güzel etki bırakabiliyor.- Ben yaşamadım ama turnuvalarda bazen görüyorum. Çok başarı endeksli düşünülüyor küçük yaşlardan itibaren. Ben ailelere öncelikle çocukların zihinsel gelişimleri ve eğitim hayatlarına katkıları sebebiyle satranca başlatmalarını ve oynatmalarını tavsiye ediyorum. Önemli olan bu sporla tanışmaları, başarılı olup olmaları ikinci planda kalmalı.- Profosyonel düzeydeki hemen hemen tüm maçların kayıtlı olduğu bir database sistemi var. Ancak hızlı satranç maçlarının da yaygınlaşması ve ilk zamanlarımızdaki bölgesel turnuvaların kayıtlı olmaması sebebiyle tam bir istatistik elde edilemiyor. Maçların büyük bir kısmını kazanmışımdır. Bazı turnuvaları namağlup bitirmişliğim var, tabi bazı turnuvalarda da mağlubiyet sayım galibiyet sayısına denk olabiliyor.- Aslında tüm taşlarla oynamayı seviyorum. Satrançta fil mi at mı tartışması vardır çünkü diğer taşların hepsi değer olarak sıralanabilir. Fil ve at birbirine denk taşlardır. Ben de fillerle oynamayı at ile oynamaya kıyasla daha çok seviyorum. Bu yüzden en sevdiğim taş fil olabilir.- Hayatımda büyük bir eksiklik hissederdim.- Tıbbi seçtiğim ilk günden itibaren akademisyen olmak istiyorum. Hem öğrencilere ve asistanlara eğitim verip hem de araştırma yapmak istiyorum. Radyolojinin birkaç alt branşı var kafamda, tabi daha üç senem var asistanlığımın bitmesine. Bu süreçte alacağım rotasyonlarla da hedeflediğim bölüm değişebilir. Satranç da hayatımın tamamında benim bir parçam olacak. İlerleyebildiğim kadar ilerlemek; fırsat buldukça üst düzeyde oynamak istiyorum.- Herkesin satranç oynamasını isterim, hangi yaştan olursa olsun. Ama önceliğim çocuklar. Küçük yaşlardan (3-4 yaş) itibaren satranca başlamalarını öneririm. Satrancın çocukların daha olgunlaşmamış zihinsel gelişimine ve hayata bakışlarına katkı sağlayacağından eminim ve satranca da küçük yaşlarda çok istek oluyor.- İnsanların hayata bakış açıları ve düşünceleri satranç geçmişi olup olmadığını bazen belli edebiliyor. Bazı arkadaşlarım "Ben de satranç oynuyordum zamanında" dediklerinde hiç şaşırmıyorum. Bir olay karşısındaki bakış açısı, sabırlı ve doğru plan kuran insanlar satranç geçmişi olduklarının ipucunu veriyor. Icardi'nin futbola doğuştan yetenekli olduğunu düşünüyorum. Kendisi ile karşılaşmak isterim, görürsem sorarım muhakkak satranç oynayıp oynamadığını.- Tiyatro kültürüm maalaesef yok. Sinemada macera ve komedi filmlerini seviyorum. En son yabancı bir komedi filmine gitmiştim. Kitap okumaya fazla vakit ayıramıyorum ne yazık ki. En son bu yaz İngilizce bir roman okumuştum. Galatasaray maçlarını ise kaçırmıyorum ne olursa olsun.- Çok iyi bir fikir değil. Birkaç kez internetten oynayıp hem de maç izlediğim olmuştu. Tabi önemi olmayan, hazırlık niyetine oynadığım karşılaşmalardı. Pek fazla konsantre olduğum söylenemez.- Dünyaca ünlü satranç oyuncusu Kasparov, dünya şampiyonluk maçında yanlış hatırlamıyorsam 10 kilo vermişti. Gerçekten maç esnasında ciddi efor harcanıyor. Hatta maç dışında, turnuva boyunca rakibe hazırlık sürecinde de ciddi bir emek var.Bazen bir rakip için saatlerce çalışmak gerekiyor; oynadığı açılış repertuarının çeşitliliğinden dolayı. Bu sebepten maça daha girmeden yorgun olduğum zamanları hatırlıyorum. Maçlardan sonra tabii ki zihinsel olarak yorgun düşüyoruz ama satranç ciddi kondisyon isteyen bir spor. Hem turnuva esnasında hem de günlük hayatımızda bizi fiziksel olarak güçlendirecek sporlar ile uğraşmamız gerekiyor. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.'- Ne yazık ki son zamanlarda hekimlik mesleğine karşı saygısızlık söz konusu. Neden oldu bilmiyorum ama eskiden bu kadar fazla olmadığını duyuyorum. Üzücü bir durum ancak bizim ne şartlarda çalıştığımızı ve ne fedakarlıklar yaptığımızı bilen azımsanmayacak bir kesim de var. Hem de sayıları hiç de az değil. Ben insanların zamanla daha da bilinçleneceğini düşünüyorum.