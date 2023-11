İletişim 360 derece olmalı

Moda dünyası sosyolojinin, ekonominin, psikolojinin ve tabii ki sanatın kesişim noktasıdır adeta... Ve modanın etkileşimde olduğu sayısız sanat dalı içinde sinemanın bir başka yeri vardır...Birçok kez modadan ilham alan ya da moda dünyasını merkeze koyan filmlerle ilgili yazılar kalem aldım... Ama kabul edelim özellikle moda dünyası pandemi ve sonrasında sinemayı bambaşka bir yere koydu... Dediğimiz gibi moda ve sinema aslına bakarsanız sahip oldukları o derin bağı daha da farklı bir noktaya taşımayı başardı bu süreçte..."Uzun uzun anlattın İdil, tam nereye gelmek istiyorsun?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Türkiye'de bu iki alanı başarılı bir şekilde bir araya getiren ve çekilen filmleri bir yandan bir yarışmayla ödüllendirirken bir yandan da moda üzerine düzenlenen oturumlarla her iki sektörden profesyoneli bir araya getiren çok başarılı bir platform var. Fashion Film Festival Istanbul (Moda Filmleri Festivali)... Her sene her iki sektörden profesyonelin heyecanla beklediği bu görkemli etkinlik, bu sene 9'uncu edisyonuyla Soho House Istanbul'un ev sahipliğinde bu hafta düzenlendi... Dünyanın farklı noktalarından bu moda ve sinema üzerine çalışan yabancı profesyonelin de katıldığı etkinlik pazartesi günü bir ödül töreniyle son buldu. Ben de aynı gün düzenlenen oturumlardan birinin moderatörlüğünü üstlendim.Gelecek yıl 10'uncu edisyonunu gerçekleştirecek olan festivalin kurucusu ve kreatif direktörü Tuna Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu moda editörleri, yazarlar, moda tasarımcıları, marka kurucuları, sanatçılar, akademisyenler, oyuncular ve film yapımcılarının takip ettiği oturumda moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu ve F King dergisinin kurucusu, marka danışmanı ve dijital medya pazarlama yönetici Zeynep Soylu ile medyanın yeni çağını ve pazarlama tekniklerini konuştuk. Büyük medya kurumları, yazılı medya, dijital medya ve sosyal medya içerik üreticileri üzerinden şu anki haber ve reklam-pazarlama süreçlerini masaya yatırdık.Erdemoğlu bir tasarımcı olarak tüm bu süreçleri 15 yılı aşkın deneyimiyle şu sözlerle anlattı, "Yazılı medya her zaman değerli ve değerli olmayı sürdürecek. Her zaman için dergi çekimleri ve entellektüel birikimimizi yansıttığımız röportajlar kıymetli olacak. Tüm dünyada da bu şekilde, Türkiye'de de böyle olmayı sürdürecek. Ancak dijital medyanın ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların da çok kıymetli olduğu kanısındayım."Dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinde yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Zeynep Soylu da, "Markalara pazarlama konusunda danışmanlık veriyoruz. Bu danışmanlık sırasında ilk altını çizdiğimiz nokta müşteriyle kurulan iletişimin 360 derece olması gerektiği. Yani sadece sosyal medya üzerinden markanızı konumlandırmanız, oradan paylaşılan içerikle pazarlama ve iletişim sürecini yönetmeniz imkansız. Dergideki çekim, gazetedeki röportaj, televizyondaki reklam ve sosyal medya ile tam bir iletişim stratejisi kurulmalı. Markanın ihtiyaçlarına göre açık hava ilan noktaları da farklı etkinliler de bu sürece dahil olmalı" diye konuştu.