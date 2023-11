Başarısının sırrı yoksulluğuydu

Asıl adı John Griffith olan Jack London (1876-1916), yirminci yüzyıl başı Amerikan ve dünya edebiyatının en tanınmış isimlerindendir. Yapıtlarının gördüğü yoğun ilgiyle şöhrete kavuşsa da sarsıntılar içinde geçen yoksul çocukluk ve gençlik dönemlerinin izleri hem edebiyatını hem kişiliğini belirlemeyi sürdürmüştür. Edebi yükselişini bu inişli çıkışlı yaşamının getirdiği deneyimlere ve gözlem gücüne borçlu olan London gerçekçilikten spekülatif romana, otobiyografiden gazeteciliğe kadar pek çok alanda yapıtlar vermiştir. Jack London, ABD'nin San Francisco şehrinde dünyaya geldi.Gezgin bir astrolog olan babası tarafından küçük yaşta terk edildi ve spiritüalizme ilgi duyan annesi ile London soyadını aldığı üvey babası tarafından büyütüldü. Henüz on üç yaşındayken fabrikalarda çalışmaya başladı ve eğitimi ilköğretimle sınırlı kaldı. Bazı edebiyat tarihçilerine göre onda başarı hırsı doğuran da henüz küçük yaşta tanıştığı bu "yoksulluk utancı" olmuştur. Nitekim, yoksulluktan kurtulma arayışıyla öğrenimini bırakmış, yok pahasına satın aldığı bir şalopayla San Francisco Körfezi'nde korsan istiridye avcılığına başlamıştı. Daha sonra bir fok avcı gemisine kaydolarak Japonya'ya gitti. Yük trenlerinde işçilik yaptığı dönemde ABD'nin hemen her köşesini gördü.1890'lı yılların ortalarında ABD'de derin ekonomik krizin körüklediği işçi hareketlerine tanık oldu. Jack London öğrenim yaşamından uzak kaldığı dönemde de kendi çabalarıyla okuryazarlığını geliştirdi. Genç yaşta halk kütüphanelerine giderek tanıştığı dünya entelektüel yazınını, ilk gençliğindeki maceralı yıllarda da izlemeyi ihmal etmedi. Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche başta olmak üzere pek çok yazarın popüler okur için hazırlanan baskılarını okuyarak kendine özgü bir dünya görüşü geliştirdi. Marksizm, evrimcilik ve Alman felsefesi sentezinden oluşan bir düşünce dünyası içinde, radikal sosyalist görüşleri benimsedi ve Sosyalist Parti'ye üye oldu. On dokuz yaşında dört yıllık liseyi bir yılda tamamlayıp California Üniversitesi'ni kazansa da bir yıl sonra okulu bırakıp Klondike Altına Hücum hareketine katıldı, burada daha sonra öyküleştireceği gözlemlerde bulundu.Jack London'ın yapıtları istikrarla büyüyen, önce Amerika Birleşik Devletleri'ne, sonra bütün dünyaya uzanan bir okur kitlesi yakaladı. 1900 yılında çıkan ilk kitabı Son of the Wolf (Kurdun Oğlu) üçlü metaforları ve çarpıcı öyküsüyle edebiyat camiasında sağlam bir yer tutmuştu ki 1903 yılında The Call of the Wild (Vahşetin Çağrısı) azarın yaratıcılığının yeni sınırlara uzanacağını müjdeledi. The White Fang (Beyaz Diş) de etkin bir hayvansever olan Jack London'ın, hayvanları çetin toplumsal koşullarla mücadele eden saflığın ve dirayetin alegorisi olarak betimlediği çarpıcı romanlarına 1906 yılında eklendi. 1908 tarihli Iron Heel (Demir Ökçe) ABD sosyalist kitle hareketini ve buna karşı diktatörlüğe yönelen sömürücü sınıfları işlemesiyle Jack London'ın politik edebiyata etkileyici bir katkısı olarak tarihe geçti. İki otobiyografik yapıtı Martin Eden (1909) ile John Barleycorn (1913) Jack London'ın kendi gelişimini ve iç hesaplaşmalarını dürüstlükle tartıştığı önemli yapıtları arasında sayılmaktadır. Martin Eden'da genç bir işçinin kendini yetiştirme mücadelesini en acımasız yönleriyle sergileyen London, yaşamının geç evrelerinde içine düştüğü alkolizm sorununu John Barleycorn'da çeşitli boyutlarıyla irdeledi. Jack London başlangıçta geçinmek için girdiği edebiyat dünyasına o denli bağlandı ki düzenli olarak günde bin sözcük yazmaya varan bir çalışma temposu tutturdu. Ömrünün sonunda, kırk cilde varan bir yapıtlar manzumesi bırakmıştı. Popüler edebiyat türünün en çarpıcı örneklerini veren London, yapıtları sayesinde büyüyen servetine rağmen yoksulların, sıradan insanın, ezilmişlerin duygularını en can alıcı ayrıntılarla cisimleştirmekten geri durmayan evrensel bir edebiyat devi olarak tarihte yerini aldı.