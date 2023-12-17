Hasta çocuğu okula getiren ders

Mayıs ayında Fatih'te bir devlet okulunda bir öğretmenin, tüm okulu nasıl bisiklet sevdasıyla buluşturduğunun haberini yapmıştık. Aylar sonra Florya'da bu kez özel bir okulda aynı bir bisiklet salgınının (!) olduğunu öğrendik. Okulun bisikletle nasıl buluştuğunu öğrenmek, olayı yerinde gözlemlemek için Florya'nın yolunu tuttuk. Öğrencilerin bahçede bisiklete binerken nasıl mutlu olduklarını görmek, daha yeni öğrendikleri trafik kurallarına harfiyen uyduklarına şahitlik etmek harikaydı. Ayrıca teneffüslerde zaman zaman çocukları zapt etmekte zorlanan öğretmenlerin, bisiklet sayesinde işlerinin kolaylaştığını görmek de büyük keyifti. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, olayın baş aktörü desek, öğretmenlerimizin kırılmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bisiklet kültürünün yayılması için elini taşın altına koyanlar, genelde spor ve çocuk sevdalıları oluyor. Suyabatmaz, milli bir bisiklet sporcusu. Türkiye şampiyonlukları olan, 120 kez ulusal yarışmalarda kürsüye çıkan bir isim. Okul müdürü Pınar Hoşgör ise, bisiklet dersinin öğrencilerle buluşmasını şöyle anlatıyor:"Biz yıllarca kulüp dersi olarak yaptığımız saate, bisiklet dersini ekledik. Çocukların ilgisini ve taleplerini görmek istedik. O zaman öğrencilerle bu derse kendi bisikletleriyle geliyordu. İlgi hoşumuza gitti ve dördüncü sınıftaki zorunlu olan trafik dersine bisikleti entegre ederek, hocamız Murat Suyabatmaz'ın katkısıyla yolumuza devam ettik. Burada yerli bisiklet üreticisi firma ile beraber bisiklet bileşenleri üreticisi bir firma da bize bisiklet, yedek parça ve tamir atölyesi konusunda katkı sağladı. Burası da öğrencilerin çok ilgisini çekti. Kulüp dersine 15-20 öğrenci gelirken, şu an bisiklet dersini yüzü aşkın öğrencimiz takip ediyor. Atölyede patlayan lastiği değiştirmekten frenleri yağlamaya kadar burada çok farklı bir alanda tecrübe kazanıyorlar. Açıkçası bisiklet dersinin bu kadar ilgi görmesi, biz öğretmenleri kıskandırıyor. Ama bu tatlı bir kıskançlık, öğrencilerimizin farklı bir alanda gelişmelerini bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca bisiklet dersi sonrası çocuklarımızın farkındalığının arttığını da söylemeliyim. Okul girişine yapılan bisiklet park yerinin de teşvik edici bir yanı oldu. Yakın çevrede oturan orta okul ve liseli öğrencilerimiz de bisikletle gelip bu park yerini kullanmaya başladı."Okulda bisiklet derslerini veren Murat Suyabatmaz, her şeyin nasıl başladığını şöyle anlattı: "Şu anda gelen talepler doğrultusunda bisiklet derslerine girerek, öğrencilerin içlerindeki bisiklet aşkını ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyorum. Geçtiğimiz günlerde hava biraz kapalıydı. Derse girerken 'Yağmur yağacak gibi, bugün sınıfta ders yapalım' dedim. Bir kızımızın gözleri doldu, 'Ama hocam ben hastaydım, bisiklet dersi var diye okula geldim' dedi. Ben de duygulandım, hemen 'Haydi çocuklar herkes bahçeye' dedim. Hasta çocuğu okula getiren, bisiklet dersidir. Bazen hocalarımız 'Gıcık oluyoruz sana, haftada bir saat geliyorsun, okulun kralısın' diyor. Bisiklet dersinin bir faydası da çocukların bisikletin tamiriyle uğraşırken ince motor becerilerinin gelişmesi oluyor. Telefon ve tablet bağımlılığı ile bu beceriler gelişmeyi bırakın yok oluyor. Bisiklet çocukları dışarı çıkardığı, dikkatlerini geliştirdiğini için ayrıca kıymetlidir."Bisiklete binersek daha sağlıklı oluruz.Arabalar yerine bisiklete binersek trafik sorunu biter.Kask olmadan bisiklete binilmez.Arabaları çocuklar süremez ama bisiklete binebiliyoruz.Bisiklete binerken doğayı kirletmiyoruz.Bisikletle kaza yapsak da az yaralanırız.