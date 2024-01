Baskıdan ve şımartmaktan kaçının

Çocuk ve anne baba ilişkisi, her devrin en güncel sorunu olarak ilk sıralarda yer alır. Özellikle dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda, kronikleşmiş ebeveyn-evlat sorunlarına başka problemler de eklendi. Sosyal medya kullanımı, gençlerin bilgisayar ekranlarında daha fazla zaman geçirmesi ve ailenin buna müdahale tarzı, son dönemin en çok konuşulan problemleri arasında. Veliler farkına varmadan çocuğu içine kapanık, kendini ifade edemeyen asosyal bireylere de dönüştürebilir. Ya da kontrolsüz bir özgüvenle yetiştirip, çocuğun geleceğini ipotek altına alabilir. Bu yazımızda, uzman isimlere yönelttiğimiz; sağlıklı ve dengeli bir ebeveyn-çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır sorusuna aldığımız cevaplara yer verdik.Uzman Klinik Psikolog Ayhan Altaş, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde altı farklı tutum olduğuna işaret ediyor. Bu tutumları şu şekilde anlatıyor. "Baskıcı Ebeveyn Tutumu: En sık baş vurulan tutum şeklidir. Sorunlar psikolojik ve fizyolojik şiddet şeklinde ortaya çıkar. Fiziksel şiddet; vurma, hırpalama, odaya kapama, özgürlüğü kısıtlama gibi kendini gösterir. Psikolojik şiddet; bağırma, aşağılama, utandırma, korkutma şeklinde yapılır. Örneğin ödevini yapmayan öğrenciye 'senden hiçbir şey olmaz', 'aptalın tekisin' veya yanlış bir davranış yapıldığında aşırı bağırıp korkutma, arkadaşlarının yanında aşağılarak utandırma şeklinde tezahür eder. Bu tutum çocukların ya aşırı içe kapanmasına ya da aşırı saldırganlaşmasına neden olur. Aşırı aşağılanan çocuk sosyal fobi, duygusal ilişkilerde başarısızlık, otoriteye karşı aşırı boyun eğme silik ve pasif bir kişilik olmasının zeminini oluşturur. Çocuklar iletişim şeklini ailede nasıl öğrendiyse ilerde sosyal çevsesiyle benzer şekilde iletişim kurar. Şiddete maruz kalan bir çocuk şiddeti ailesinden çözüm yolu olarak öğrenir ve sorun yaşadığında da şiddeti kullanmaya yönelir.Bu tutum ise baskıcı tutumun tam tersidir. Çocuğun her istediği yapılır. Sınırlar kurallar koyulmaz. Genelde ben çok baskı gördüm çocuğum görmesin ya da ben yaşamadım çocuğum yaşasın tarzı düşünen ailelerde ortaya çıkar. Bu sefer güç çocuktadır ve gücünü aile üzerinde baskıcı bir şekilde kullanır ve aileye şekil verir. Bu tutum tarzında çocuk gücü ebeveyn üzerinde fizyolojik ve psikolojik şiddet şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, oyuncak isteyen çocuğa aile olumsuz yanıt verdiğinde çocuğun ağlaması, ebeveyne vurması gibi bu durumda karşısında ebeveyn çocuğun baskısına dayanamayıp istediğini yapar. Ya da duygu sömürüsü yapar. Bu tutumda anne baba ve çocuk rol değiştirmiştir. Otorite tamamen çocuğa geçmiştir. Çocuk aileyi istediği gibi şekillendirir.Bu tutumda ise ebeveyn çocuğun herhangi bir davranışına karşı tepki göstermez. İlgisiz kalır, önemsemez, çocuğun ihtiyaç ve beklentilerini göz ardı eder. Örneğin çocuk sınavdan iyi bir puan alıyor ebeveyni tarafından onaylanma veya başarısının takdir edilmesini bekliyor fakat ebeveyn konu hakkında bir geri bildirimde bulunmuyor veya çocuk okula gidecek ama okul eşyası almıyor. Çocuk ile alakalı sorumluluklarını yerine getirmiyor.Bu tutumda ebeveynler çocuklarına bir şey olacağı konusunda aşırı kaygılıdırlar. Kötü bir şey olacak ve çocukları zarar görecek kaygısı hayatlarına yön verir. Aslında ebeveyn sadece çocuk konusunda değil hayatın geneliyle alakalı kaygı yaşayan ebeveynlerdir. Çocuk konusunda önemli olduğu için kaygı bu alana aşırı odaklanır. Çocuğa bir şey olmaması adına aşırı önlemler alırlar. Bu önlemler çocukların gelişimini de kısıtlar ve olumsuz etkiler. Örneğin dışarıda çocuğa bir şey olur kaygısı ile çocuğu hiç dışarı bırakmamak, bu çocuğun sosyal gelişimini kısıtlar ve engeller. Bu tutumda ise sorunla karşılaşmamak asıl amaçtır. Sorun çıkmaması için uğraşılır kendi kontrolünde olmayan konuları da kontrol etmeye çalışırlar. Kontrol edemeyince de paniklerler. Agora fobi, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu sık ortaya çıkan sorunlardır.Bu tutumda aileler her şeyin mükemmel olmasını ister. En ufak bir hataya ya da yanlışa karşı aşırı duyarlıdır ve çok sert tepki verirler. Çocuklar sürekli daha iyisi ile ve başkaları ile kıyaslanır. Örneğin sınavda 90 alan çocuğa neden 100 alamadın diye eleştirir. Bu ebeveynler çocuklarının çocuk olduğunu unutur bir yetişkin gibi hareket etmesini bekler. Kendilerinin kolaylıkla yapabildiği şeyleri çocuklarının da yapması gerektiğine inanır. Bu tutumla büyüyen çocuklar da obsesif kompulsif bozukluk, performans kaygısı gibi sorunlar görülür.Bu tutum tarzında anne babalar çocuklarını bir birey olarak görür. Çocuk ayrı bir bireydir ve kendi istek, ihtiyaç ve beklentileri vardır. Aileler bunları bilerek hareket eder. Ailede bir karar alınacaksa çocukta dinlenilir. Çocuğa da söz verilir. Çocuğun dinlenmesi her dediğinin yapılacağı anlamına gelmez fakat otorite ortamında fikirlerini ifade etmesi geliştirilir. Kararlar alındıktan sonra aile bireylerine neden bu karar alındığı açıklanır. Çocuğun başarısı desteklenir, hataları beraber konuşulup daha iyi şartlar nasıl oluşturulur araştırılır. Çocukla alakalı konularda çocuğa ailenin uygun gördüğü çocuğun yaşına uygun olan seçenekler sunulur.Dijital ekran kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Altaş, "Dijital konular içinde yasaklama değil fakat çocuğun yaşına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. 0-2 yaş çocuğu için dijital ekran önermiyoruz. 2-5 yaş arası çocuk ne kadar az kullanırsa o kadar iyi ama illa kullanacaksa günlük en fazla bir saat kullanmalıdır. 5-9 yaş arası çocuk için 1-1.5 saat günlük eğer okul ve ders için gerekiyorsa daha uzun süre verilebilir. 9-17 yaş arası en fazla 2-2.5 saat arası kullanmalıdır" diyor."Mizaç ve genetik özelliklerimizin yanı sıra ebeveynimiz de kişiliğimizi nakış gibi işler. Ana babada özel bir psikolojik rahatsızlık yoksa yapılan hatalar genellikle iyi niyetlidir. Mesela çocuk şımarık olmasın diye katı bir disiplin uygulanır veya üzülüp incinmesin diye ebeveyn çocuğun her istediğini yapmaya çalışabilir. Özellikle çocuk eğitimine özen göstermek isteyen ebeveynlerde bu ikinci tutumu daha fazla görüyoruz. Maalesef 'ne istediyse yaptık', 'bir dediğini iki etmedik' diyen ebeveynler, ancak sosyal hayatta, okulda sorunlar yaşanmaya başlayınca 'acaba yanlış mı yaptık?' sorusunu sorabiliyor. Bir çocuğun her istediğini yapmak, ona kötülük olarak yeterlidir. Çünkü ilk altı yılda anne baba, çocuk için dünyayı temsil eder. Çocuğun dünya algısını ebeveynin davranışları belirler. Sınır konmadan büyüyen (şımartılan) çocuklar yanlış bir dünya algısıyla büyüyorlar."Baskının da problemli bir tavır olduğunu söyleyen Karaköse, "Bir başka uçta da aşırı sıkı kurallar ve eleştirel bir yapıyla çocuğu baskılama eğilimini görmekteyiz. Otoriter, dediğim dedik, esnek olmayan, takdir etmeyen ama sıkça eleştiren bu tutum da çocuğun özgüvenini zedeler. Değersizlik ve yetersizlik duygularına sebep olur. Sağlıklı olan ise dengeli, demokratik bir ebeveyn tutumudur. Sevgi ve şefkatini gösteren, koruyan, kollayan, takdir eden ama çocuğun yararı için gerçekçi sınırlar koyan ve bazı mahrumiyetlerin onun yararına olduğunu bilen ebeveyn sağlıklı ebeveyndir. Özellikle günümüzde bireyselliğin gitgide güçlendiği, geleneksel değerlerin hor görüldüğü dünyada bu dengeye ciddi şekilde ihtiyacımız var. Günümüzde ebeveyn olmak geçmişe göre daha fazla teyakkuzda olmayı gerektiriyor. Bunun farkında olarak dünyanın belki de en önemli işi olan insan yetiştirmeyi ciddiye almalı ve nesillerin eğitimi için birey, toplum ve devlet düzeyinde ciddi bir seferberlik içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.