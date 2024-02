Deprem yıktı geçti! Onlar umut oldu

Bundan bir sene önce 'can'ımızı yakan bir sarsıntı oldu, hatta iki... 7.7 ve hemen ardından 7.6 büyüklüğündeki depremler 12 şehrimizi etkilerken, 53 bin kişinin canına mal oldu. Geride 85 milyon yaralı. Hepimiz ağladık ve yardım yolladık, bölgeye koşanlar da oldu. Ama bazılarımız daha fazlasını yapmak için özel eğitim almış, her gece yatarken "İnşallah çağrı gelmez ama gelirse hazırım" diyerek telefonu başucunda yatıyordu. Onlar, insan hayvan demeden her can için kendinden vazgeçmeye hazır sivil vatanseverlerdi. Biz de depremden bir yıl sonra onlarla yine konuştuk. Çünkü onlar, AFAD'dan çok özel bir unvan almaya hak kazandı. Eski Türkçe'de 'kan kardeş' anlamına gelen Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nin sadece kadınlardan oluşan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD'dan akreditasyon alan ilk kadın arama-kurtarma ekibi oldu. Biz de onlardan altı vatanseverle konuştuk. Hepsinin ilk söylediği şuydu: "Bizi öne çıkarmanızı anlıyoruz ama bizimle canla başla çalışan erkek arkadaşlarımız da var, onları sakın unutmayın."İnsanların yardımına koşmayı küçüklüğümden beri severdim ve ülkem bu haldeyken evde yatmaya vicdanım elvermezdi. Ben bir arama kurtarma gönüllüsüyüm ve bütün eğitimlerime rağmen evde yatmam benim için binlerce insanın ölümüne göz yummaktı. Hatay'a gittiğim ilk gün teyzeyi kurtarmak için enkazın içine girmiştim. Teyzeden ses alabiliyorduk ama yerini tespit edemiyorduk, yerini tespit ettikten sonra dehliz açmaya başladık. Teyze ile konuşmaya devam ediyorduk ve üstünün müsait olmadığını söylemişti. Bu durum kadınların da arama kurtarma faaliyetinde olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yaralı ile enkaz altında sık sık iletişim kurmamız gerektiğinden epeyce sohbet etti, çıkınca yapacağı şeyleri anlatıyordu. Dehlizi açtıktan sonra teyzenin yanına indim ve üstümdeki montu ona verdim. Ekip arkadaşlarım ile teyzeyi oradan çıkardık ve eşini çağırdık. Yüzlerindeki o tebessüm ve teşekkürleri her şeyi unutmamı sağladı.Üniversite yıllarımda insanlara yardım etme motivasyonumla arkadaşım aracılığı ile Anda'ya katıldım. Mesleğim gereği psikososyal çalışmalarda faaliyet göstermeyi düşünüyordum ama sahada olmanın beni daha çok tatmin edeceğini fark ettim. Deprem haberini aldıktan sonra nasıl yerimde duramadığımı hatırlıyorum. Yolda ise bir an önce oraya varmak istemiştim. Bir cana dokunmak her şeyden daha önemliydi. Kamp alanına vardığımda arkamda bir hareketlilik hissettim ve bir köpek olduğunu gördüm. Daha sonra enkazda yine aynı köpeği gördüm ve sahibinin o enkazda olduğunu öğrendim. Bir hafta boyunca bizimle beraber enkaza geldi ve kamp alanında kaldı. Vefayı ve sadakati orada anladım. Çalıştığımız 10'uncu saatti ve düdük çalınarak enkazdan bir ses gelmesi umudu ile tekrar arama yapıldı. Hepimiz bir ses gelsin diye dikkatle dinlerken o ses geldi. Ses duyunca alkışlanmıştı ve ekibin gözündeki umudu gördüm. Yeni çalışmaya başlamış gibi herkes o yorgunluğunu çoktan unutmuştu.Mezun olduktan sonra Anda ile tanıştım ve arama kurtarma eğitimlerini almaya başladım. Gerek insani yardım gerek arama kurtarma alanında ihtiyaç duyulan her anda yardım edeceğime, aldığım eğitimin hakkını vereceğime dair kendime bir söz verdim. 6 Şubat günü bu sözü yerine getirme zamanım gelmişti. Devletin, milletin bizlere ihtiyacı vardı. Gidip bu sözü yerine getirme ve birçok canlıya ulaşma fırsatına sahip oldum. Başımıza gelebilecek her şeye hazırlıklı bir şekilde canımız pahasına da olsa ekibimizle yola çıktık. Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir sözüne dayanarak görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım, bundan sonra da inşallah aynı şekilde devam edeceğim. Operasyonlar sırasında 108'inci saatte bir mucize yaşadık. Bir canlıya ulaşmıştık fakat işler garip ilerlemiş, ses çıkarmıyor, hareket etmiyordu. İsminin Kazım olduğunu öğrendiğimiz kişinin bedensel ve zihinsel olarak engelli olduğunu öğrendik. Sağındaki ve solundaki tüm binalar yıkılımış olmasına rağmen bizi duymaması ve bize ses verememesine rağmen 108 saat sonra canlı bir şekilde çıkarmıştık Kazım abiyi. Umut her zaman vardır.Memleketim Kastamonu'da yaşanan selde Anda'nın çalışmalarına şahit oldum. İnandığım değerler ile örtüşen faaliyetler yapmaları dolayısıyla Ankara'ya döndüğümde aralarına katılarak eğitimler alıp kendimi geliştirdim. Bu işi gönüllü ama en profesyonel şekilde yapmanın gerek diğer afetlerde gerek depremde ne kadar önemli olduğunu gördüğüm ve bildiğim için bu işe gönül verdim. Haberi saat 6'da AFAD'dan gelen mesaj ile öğrendim. Kastamonu'daydım ve bir saat içinde çıkıp Ankara'ya dernek binamıza geçtim. Hemen ardından da Hatay'a intikal ettik. Karar vermek için düşüneceğim bir olay bile değildi. Bizler milletin bize ihtiyacı varsa düşünmeden gideriz. Hatay bölgesinde çalışıyordum. Bu zamana kadar hayatımda sırayı markette, bankada, pidecide görmüştüm. Ama benim orada ilk defa gördüğüm başka bir sıra vardı. Çıkardığımız her cansız beden için yakınlarını teşhis etmek zorunda olup dışarıda bekleyen ve aşağı birini her indirdiğimizde sakince gelip belki de hayatlarının en büyük acısını yaşamak, ona bakmak için oluşturulan sıraydı. Allah bir daha milletimizi bu sırada beklemek zorunda bırakmasın.Deprem haberini alır almaz dernek binamıza gittim. Tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde aksiyon alıp deprem bölgelerinde ekiplere bölünerek harekete geçtik. Ben ve diğer ekip arkadaşlarım Hatay'a doğru yola çıktık. Bizi bekleyen manzara belliydi. Ve o yüzden de yola çıkarken düşündüğümüz şey kendimizden ziyade bir insana umut olabilmekti. Bana en çok umut veren olay, 260'ıncı saatte, 12'nci gün olması gerekiyor, çalıştığımız enkazdan Osman'ın sapasağlam çıkartılmasıydı. Yaşanan onca şeyden sonra Osman'ın oradan sapasağlam çıkması hepimiz için bir umut olmuştu. O umuda tutunarak daha azimli hareket edip oradaki çalışmalarımıza devam etmiştik.Ben aslen Adıyamanlıyım ancak ailem Malatya'da yaşıyor yani her iki şehirde de birçok tanıdığım, akrabam ve arkadaşlarım var ama en önemlisi ailem var. Depremde onların ne kadar zorlandıklarını biliyorum o yüzden bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ailemin iyi olduğunu öğrendikten sonra hiçbir şey yapmadan duramazdım. Çağrı gelir gelmez hazırlığımı yapıp çıktım. Eğer gitmeseydim büyük bir pişmanlık yaşardım ve vicdan azabı çekerdim. Hatay görevinde kamp alanı lojistik biriminde görevliydim. Sahada kullanılacak malzemeleri ayarlıyor ve onları ekiplere iletiyorduk. Sahadaki olaylara hakim değildim ama enkazdan gelen ekip arkadaşlarımı gördükçe ne durumda olduklarını anlayabiliyordum. Yüzü düşük bir şekilde gelen ya da güçlü durmaya çalışan birçok arkadaşımı gördüm. Bizim yapmamız gereken sadece onlara malzemeleri göndermek değil aynı zamanda onlara güç vermek, onları yükseltmek de bizim yapmamız gereken bir şeydi. Biz psikolojik olarak daha iyi durumda olduğumuz için onların moralini yükseltmek, psikolojilerini düzeltmek de bizim üzerimize düşüyordu. Sarılmamız bile onlar için terapi gibiydi.