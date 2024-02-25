Vekaleten mezar ziyareti yapılır

Modern insana yeni bir tanımlama yapmak gerekirse bu kesinlikle 'meşgul insan' olur. Meşgul insan şehirdeki yoğun tempolu işinin kendisine bırakmadığı vakitten mustarip yakınlarını bile ziyaret edemez durumda. Buna kaybettiği yakınlarının mezarları da dâhil. Kabir ziyareti bile yapamayacak durumda olan meşgul insanın yerine bu ziyaretleri gerçekleştirip mezarların gerekli bakımlarıyla ilgilenerek içini rahatlatan yepyeni bir organizasyon geliştirildi: Özel mezar bakımı...Modern hayat, sağladığı kolaylıkların yanında pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Modernizmin ortaya çıkardığı kavramlardan biri de şehirleşme. Büyük şehirlerdeki iş hayatının zorluğu, aile kurumunda ortaya çıkan değişiklikler ve sosyal ilişkilerdeki yaşanan dönüşüm insanların hayatını baştan sona yeniden inşa etmiş durumda. Öyle ki bu yeni hayat, aylarca anne ve babasını ya da yakın akrabalarını görmeden yaşayan yeni insan tipini ilmek ilmek ördü. Hayatta olan yakınlarını bile görmeye vakit bulamayan meşgul insan, vefat eden yakınlarının kabirleriyle ilgilenebilir mi sizce? Yeni hayat elbette buna da bir çözüm buldu. Yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen kimseler için oluşturulan bir organizasyon, sizin yerinize yakınlarınızın mezarlarını ziyaret ediyor, düzenli aralıklarla bakımlarını yapıyor hatta içiniz de rahatlasın diye size; gösterilen ilgiyi resmeden fotoğraflar ve raporlar sunuyor.Tekirdağ'da peyzaj mimarı Senem Taşdelen, Tekirdağ'da boşluk gördüğü bir alanda ilginç bir girişimcilik örneğine imza attı. Yakınlarının mezarlarına gidemeyenlere ve bakım yapacak kimseyi bulamayanlara hizmet vermek için yola çıkan Taşdelen, mezar bakım organizasyonu kurarak, yakınlarının mezarlarıyla ilgilenemeyenlerin yerine kabirlerin düzenli bakımlarını yapmaya başladı. Taşdelen, özel gün ve zamanlarda başvuran kişi adına mezarın başında talep edilen dua ya da mesajların okunmasını da sağlıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir taleple karşılaştığını söyleyen Taşdelen, "Her bakım işlemini tamamladıktan sonra müşterilerimize rapor sunuyoruz, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sevdiklerinin mezarları burada olup yurt dışında ya da il dışında yaşayan ailelerden yoğun talep görüyoruz" dedi.Taşdelen yaptıkları işi şöyle anlattı: "İlk önce bakım talep edilen mezarı kontrol ediyoruz. Seçilen bakım paketiyle birlikte uygulamamız başlıyor. Mezar taşının temizliği ve onarımı, kitabenin onarımı, eksilen toprağın takviyesi ve tesviyesi, bitki dikilmesi ve son olarak mezarın çevresinin genel temizliğini yapıyoruz" diye konuştu.Özel mezar bakım hizmeti şu şekilde çalışıyor: Öncelikle gelen talep doğrultusunda başvuran kişinin yakınlarının mezar yeri, peyzaj mimarları ve mezar uzmanları mezarı ziyaret ediliyor. Bu işlemden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ardından mezarın çevresinde oluşan ekili bitkiler, toprak ve otların durumuna göre temizlik yapılıyor ve mezar üst toprağı değiştiriliyor, gübreleme ve sulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir sonraki aşamada, çevre dostu malzemeler ile mezar taşlarını ilk günkü gibi canlı ve temiz bir hale getiriliyor. Mezar taşları yıkanıyor ve cilalama yapılıyor. Son olarak mezarın peyzaj düzenlemesine geliyor. Bu aşamada, başvuran kişi tarafından mevsimine uygun olarak seçilen çiçekler ekiliyor ve bu çiçeklerin dönemsel bakımları gerçekleştirilip haşere kontrolü de yapılıyor.Özel mezar bakım hizmeti bununla da bitmiyor. Bakımı yapılan mezarlar özel gün ve zamanlarda başvuran kişi adına ziyaret de ediliyor. Ziyaret esnasında fotoğraf ve video çekilip gönderiliyor. Elbette kişiselleştirme kavramı burada olmazsa olmaz. Eğer yakınınızın mezarı başında özel olarak okunmasını istediğiniz bir dua ya da mesaj varsa bu da sizin adınıza uzman ekipler tarafından icra ediliyor. Ve görev tamam. Artık içiniz rahat edebilir.