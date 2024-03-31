Ankara’ya bahar müzikle geliyor

Ankara'nın eski yoğun geçen kışlarından, müzikle uyanışın ve konser salonlarında çoğunluğu Türkiye'ye ilk kez gelen sanatçı ve grupların, festival seyircileriyle buluşmasının ifadesiydi "Ankara baharı müzikle daha güzel" cümlesi... Ana medya sponsorluğunu SABAH Gazetesi'nin üstlendiği 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali; bu yıl programı kadar görsel iletişim tasarımcısı Doç. Dr. Fatoş Çakıroğlu'nun imzasını taşıyan afişiyle de dikkat çekiyor. 12 ülkeden 300'ü aşkın var Başta ülkemizin yetiştirdiği sanatçılar olmak üzere Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya'dan senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz kategorilerinde klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk programda yer alacak. Festivalin kapanış konseri 30 Nisan Salı akşamı efsanevi Rus şef Vladmir Fedoseyev yönetimindeki Rusya'nın ve dünyanın en bilinen senfoni orkestralarından biri olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası ile gerçekleşecek. Gecenin solisti ise klasik müziğin en yetenekli sanatçılarından biri olan piyanist Andreï Korobeinikov...İskandinavya'nın dünyaca ünlü Norveçli caz topluluğu Tord Gustavsen Trio caz sahnesini yakından takip edenlerin tanıdığı aralarında Ferit Odman'ın olduğu altı müzisyenden oluşan Spin Caz Altılısı, 27 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda olacak. Tarihte bilinen ilk yazılı destan üzerine Onur Türkmen'in bestelediği opera ve tiyatroyu yenilikçi bir anlayışla bir araya getiren bir çağdaş müzik tiyatrosu Gılgamış, parlando operanın konser versiyonunun dünya prömiyeri ve hazırlık sürecine ilişkin söyleşiler, festival kapsamında olacak.