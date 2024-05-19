Gençler ‘Sağlıklıysam, mutluyum’ diyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait Türkiye Gençlik istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini gençler oluşturuyor. 2023'te genç nüfusun yüzde 54'ü mutlu... Gençlerin mutluluk kaynağı olarak ilk sırada yüzde 45 ile sağlık yer alırken bunu yüzde 23 ile başarı, yüzde 12 ile sevgi izledi. Yani gençlerimiz için ağırlıklı olarak sağlık olmak, aşktan ve kariyerindeki başarısından önünde geliyor.Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini genç nüfus oluştururken, nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13, 2060 yılında yüzde 11 ve 2080 yılında yüzde 11'e düşeceği öngörüldü.En yüksek genç nüfusa sahip olan şehir, yüzde 21 ile Hakkâri olurken, en düşük olan il ise yüzde 12 ile Balıkesir oldu. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Genç nüfusun medeni duruma göre incelendiğinde genç erkek nüfusunun yüzde 96'sının hiç evlenmemiş, yüzde 3'ünün evli olduğu, genç kadın nüfusunun ise yüzde 86'sının hiç evlenmemiş, yüzde 12'sinin ise evli olduğu görüldü.Yükseköğretim net okullaşma oranı 2022- 2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 46'ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41, kadınlarda ise yüzde 51'e yükseldi. Gençlerin işgücüne katılma oranı yüzde 45 olurken, bu oran genç erkeklerde yüzde 57, genç kadınlarda ise yüzde 33 oldu.Gençlerde işsizlik oranı 2023'te yüzde 17'ye düştü. Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2022 yılında yüzde 35 iken 2023 yılında yüzde 37'ye yükseldi. Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2023 yılında yüzde 13'ünün tarım sektöründe, yüzde 31'inin sanayi sektöründe, yüzde 55'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 senesinde 18 ve daha yukarı yaşlardaki bireylerin kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54 oldu. Gençlerin mutluluk kaynağı olarak ilk sırada yüzde 45 ile sağlık yer alırken bunu yüzde 23 ile başarı, yüzde 12 ile sevgi izledi.Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4 iken bu oran 2022'de yüzde 5 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2022 yılında yüzde 5'e, genç kadınlarda ise yüzde 4'e çıktı. Son dönemde genç nüfusun daha çok spora merak sarması obeziteyi önleyen en önemli unsur