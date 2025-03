Bu heyecanı anlatmak mümkün değil

Sultanahmet Camisi'nin ana kapısından girer girmez meraklıları İslam Bilgilendirme Merkezi karşılıyor. Çalışan ve gönüllülerden oluşan 82 kişi ise görev dağılımına göre haftanın her günü merkezi boş bırakmıyor. Sabahtan yatsı namazına kadar gelen her turiste İslam'ın temel kaidelerini anlatmak için çabalıyor. Güler yüzlerini, sıcakkanlılıklarını turistlere yansıtan bu gönüllüler, yabancı turistlerin İslam'a dair merak ettikleri sorulara büyük bir dikkatle cevap veriyor. Gönüllülerin çalışmalarını, neler yaptıklarını, turistlerin ilgisini yerinde gözlemledik, araştırdık.Sultanahmet Camisi Koruma ve İhya Derneği'ne bağlı çalışan gönüllülerin koordinatörü Tuğçe Yılmaz (28) İslam Bilgilendirme Merkezi'nde bizi karşılıyor. Yılmaz, Marmara Üniversitesi İngilizce İlahiyat Fakültesi mezunu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Turizm Rehberliğinde yüksek lisans yaptığından söz ediyor. 2018 yılından beri İslam'ı anlatma hizmetini sürdürüyor. 14 dilde tebliğ yapan gönüllüler, bilmedikleri dille karşılaştıklarında hemen o dili bilen biri ile irtibat kuruyorlar.Tuğçe Yılmaz, "Hem burada hem de Yeni Cami'de gönüllülerimiz hizmet veriyor. Gönüllülerimizin yüzde 85'i kadınlardan yüzde 15'i erkeklerden oluşuyor. Üniversite mezunu ya da öğrenciler bulunuyor. Farklı üniversitelerden okuyan yabancı öğrencilerimiz de var. Stantta 24 dilde Kur'an-ı Kerim mevcut. İngilizce, Almanca, Fransızca, Korece, Çince, Çekçe, Macarca, Romance, Hintçe gibi dillerde var. Büyük bir dağıtım oluyor. Örneğin İtalyanların yoğun olduğu dönem elimizde İtalyanca Kur'an-ı Kerim kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'e ilgi çok fazla" diyor.Peki stantı ziyaret eden turistler, ne gibi sorular yöneltiyor: "Daha önce turistlerin İslam'a ön yargılı olduğunu düşünüyordum. Fakat çalışmaya başladıktan sonra insanların gerçekten bilmediğini anladım. Konuştuğumuz kişilerin yüzde 90 ila 95'i İslam'ı öğrenmeye aç. Arkadaşları Müslüman olanlar ise biraz biliyor. 'Kadın ve erkek neden ayrı namaz kılıyor?', 'Neden başörtüsü kullanılıyor?', 'Dinlediğimiz ezan nedir?', 'Namaz nedir?', 'Neden halı var?' gibi sorular yöneltiyorlar. Özellikle 'Hz. İsa'ya ve bütün peygamberlere inandığımızı söylediğimizde şaşırıyorlar.Cami ziyaretine gelen her turistin çok uzun vakti olmuyor. O nedenle en önemli konulardan söz etmeye çalışıyoruz. Kısacası Allah'a iman, Meleklere iman. Kutsal Kitaplara iman, Peygamberlere imân. Ahirete iman, kader ve kazaya imanı anlatıyoruz. Öğle ve ikindi sunumlarımız daha kalabalık geçiyor. Sunumda caminin kısa bir tarihinden ve genel özelliklerinden söz ediyoruz.Anlatımlarınızdan sonra İslam'dan etkilenip Müslüman olan çok oldu mu?" diye sorduğumda Yılmaz, "Geçen sene 300'e yakın kişi İslam ile şereflendi. Farklı ülkelerden gelen kişilerdi. Müslüman olanlardan bazıları önceden araştıranlardan ya da İslam'ı hiç bilmeden gelip burada öğrenince Müslüman olanlardan oluşuyor. Müslüman olmak isteyenlere 'İsterseniz kendi kendinize de Kelime-i Şehâdet getirebilirsiniz ya da bizi de şahit kılabilirsiniz' diyoruz. Genelde bizi şahit kılmayı seçiyorlar. Bir de kendi dillerinde ne söylediklerini açıklıyoruz.Müslüman oldukları zaman bazı hediyelerimiz de oluyor; Kur'an-ı Kerim ve meali, Yeni Müslüman Rehberi, namaz kıyafetleri, seccade ve tesbih gibi... Ülkelerine döndüklerinde nüfus olarak Müslümanlar az olduğu için biz arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Gittikleri ülkelerdeki kurumlarla da iletişime geçiyoruz. Çünkü ülkelerine döndükleri zaman Müslüman bir toplumun içine girebilsinler istiyoruz... Yüzde 90'ı ile iletişimdeyiz. Bir insanın Müslüman olduğuna şahit olunması insanın en özel anlarından birisi. O esnada kalbinizde bir huzur ve mutluluk oluşuyor ve 'Bir Müslüman kardeşim daha oldu' hissi beliriyor. Kelimelerle anlatılmaz bir his."İki senedir gönüllüyüm. Medyadaki İslamofobi'den bir ön yargısı oluyor. Biz gerçeği anlatınca ön yargıları kırılıyor. Başlangıç olarak imanın altı şartını anlatıyoruz. Ona bu yeterli gelirse İslam'ı kabul edenler oluyor. Birinin Müslüman olduğunu şahit olduğum o an duygusallık oluşuyor. Karşımdaki kişi ağlıyorsa ben de ağlıyorum ve o bereketi hissediyoruz. Müslüman olan kadınsa sarılıyoruz 'Hoş geldin ailemize' diyoruz. Yok erkekse erkek arkadaşlarımız ilgileniyor. Gönüllüler olarak İslam'a karşı dünyada yayılan ön yargıları kırıyoruz.İstanbul'a üniversite okumaya geldim. Dört yıldır buradayım. 2022'den itibaren ise tebliğ faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışıyorum. İlk başlarda bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Tebliğ ve sunum yaptıkça imanım da güçleniyor. Çok emek sarf ediyoruz. ABD, İngiltere, Rusya, İspanya, İtalya, Çin, Avusturalya, Meksika ve Asya ülkelerinden çok geliyorlar. Sunum sonrası Müslüman olmaya karar verenler oluyor. Aramıza yeni bir kişi geldi gibi hissediyoruz. Biri Müslüman olunca İslam'daki kardeşlik duygusunu hissediyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel ekip.Çok güzel deneyimler yaşıyoruz. İslam ile ilgili hiç bilgisi olmayan insanlara İslam'ı anlatma şansımız oluyor. Bazen anlatımlarım sonrasında iş Kelime-i Şehâdet'e kadar gidebiliyor ve çok çok özel bir an o. Onlar için büyük bir adım ve yeni bir dünya. Devamında ülkelerine gittiklerinden sonra da onlardan sorumluyuz. Onlarla ilgilenmeyi sürdürüyorum ve arkadaş oluyoruz.Burada Kelime-i Şehâdet getiren çok kişiye şahit olduk. O insanların hayat öyküleri çok farklı olabiliyor. Kimi arayış içinde kimi araştırıp hazır geliyor. Kimi sadece gezmek için gelmiş oluyor. Orada senden duyduğu bir kelime ile etkilenmesi mutluluk veriyor. Tebliğ ve temsil faaliyeti büyük bir sorumluluk hissi veriyor. Bu tebliğ sorumluluğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Buraya gelip Müslüman olan insanın yolculuğuna vesile oluyorsun. Onun ileride yaptığı bütün iyiliklerden sende pay alıyorsun. Biri müslüman olunca dünyalar bizim oluyor.