Sevgi maskesi altındaki tehlike flört şiddeti

Dijital dünyanın yaygınlaşmasıyla ilişkilerin dinamikleri de değişti. Manipülasyon ve duygusal şiddet, artık her yaştan insanın karşılaşabileceği bir tehdit haline geldi. Flört şiddeti sadece fiziksel temasla sınırlı değil. Özellikle gençler arasında yaygın olan dijital flört şiddeti, çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor. Flört şiddeti, "sevgililik" adı altında fiziksel temas gerektirmeden de yaşanabiliyor. Özellikle 16-24 yaş arasındaki genç kızlarda yaygın olarak görülüyor.Flört şiddeti genellikle belirli aşamalarla ilerliyor ve her adımda mağdurun ilişkide daha fazla kontrol altına alınmasına neden oluyor. Peki, son dönemde sinsice yaygınlaşan bu şiddet nasıl kendini gösteriyor?Partnerine aşırı ilgi ve sevgi gösteren (love bombing) kişi, karşı tarafın güvenini kazanarak zaaflarını öğreniyor. Ona jestler yaparak "mükemmel ilişki" algısı sunuyor.Flörtünün arkadaşlarıyla ve ailesiyle ilişkisini sınırlandırmaya başlayan kişi, kıyafete karışma, yapılan görüşme ve iletişim kurulan isimler hakkında söz sahibi olmaya başlar. Gösterdiği bu kıskançlığı ise sevginin bir göstergesi gibi sunuyor.Küçük düşürücü sözler, hakaretler, tehditler, duygusal ve ekonomik şiddet, fiziksel ya da cinsel zorbalık şeklinde görülür.Şiddet uygulayan kişi bu aşamada pişmanlık ifadeleri göstererek, "Bir daha asla yapmayacağım" gibi vaatlerle partneri ilişkide tutmaya çalışır. Hediyeler alarak özür diler. Bu döngü tekrarlandıkça, mağdurun ilişkiyi terk etmesi giderek zorlaşır.Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçı, flört şiddetinin genellikle ilk aşamada fark edilmediğini söylüyor. Flört şiddetinde en yaygın olanın duygusal ve psikolojik baskı olduğuna dikkat çeken Başçı, "Şiddet denildiğinde akla önce fiziksel şiddet gelse de, aslında en yaygın olanı duygusal manipülasyon. Sürekli eleştirilme, aşağılanma ve suçluluk duygusuna sürüklenme gibi davranışlar, özellikle gençler arasında sıkça görülüyor." diyor.Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçı, flört şiddetiyle başa çıkmanın yollarını şöyle sıralıyor:Rahatsız olduğunuz durumları açıkça ifade edin, sınır ihlallerini görmezden gelmeyin."Beni çok sevdiği için kıskanıyor" gibi düşünceler, flört şiddetini meşrulaştırır.Şiddet uygulayan birinin değişeceğini düşünmek, sizi olası tehlikelere açık hale getirebilir.Maruz kaldığınız şiddeti güvendiğiniz biriyle paylaşın.ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri), Alo 183 ve KADES uygulaması, acil durumlar için başvurulabilecek güvenilir kaynaklardır.