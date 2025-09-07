Haklı olmak değil mutlu olmak önemli

Modern çağda ilişkiler, adeta bir mahkeme salonuna dönüşmüş durumda. İnsanlar birbirlerini dinlemekten çok, kendi tezlerini savunmaya odaklanıyor. Haklı çıkmak, sanki mutluluğun anahtarıymış gibi görülüyor. Oysa hayatın içinde en çok duyduğumuz şikâyetlerden biri şudur: "O kadar tartıştık, ama hâlâ bir çözüme varamadık." Çünkü tartışmaların çoğu, gerçeği bulmak için değil, karşı tarafı susturmak için yapılıyor.

KİM HAKLI?

Psikologların yıllardır üzerinde durduğu bir gerçek var: İlişkilerde asıl mesele kimin haklı olduğu değil, ilişkinin nasıl devam edeceği. Bir çiftin tartışma anında ortaya koyduğu tutum, ilişkinin geleceğini belirleyen en kritik faktörlerden biridir. Haklı olduğunu ispatlamaya çalışan birinin gözünden kaçan şey, karşısındaki insanın kalbidir. Haklılık uğruna söylenen bir cümle, bazen bir ömrün biriktirdiğini silebilir. Bugün birçok evlilik, dostluk ya da sevgililik, taraflardan birinin haklılık takıntısı yüzünden sarsılıyor. Birbirini anlamaya çalışan iki insanın yolculuğu, bir anda 'kimin dediği doğru?' kavgasına dönüşüyor. Oysa bir ilişkide 'kazanan' ya da 'kaybeden' yoktur ya ikiniz birden kazanırsınız ya da ikiniz birden kaybedersiniz.

BAĞIRIŞLAR İLİŞKİDEKİ GÜVENİ KEMİRİR

Ünlü psikoterapist Carl Rogers, insanın en temel ihtiyaçlarından birinin anlaşılmak olduğunu söyler. Anlaşılmadığını hisseden kişi, bağırarak, öfkelenerek, hatta bazen susarak kendini göstermeye çalışır. Yani bağırış çağırış, çoğu zaman "Hâlâ seni önemsiyorum, hâlâ duyulmak istiyorum" mesajını barındırır. Ancak ne yazık ki bu yöntem, köprüleri onarmak yerine yakar. İşte tam bu noktada şu soruyu sormak gerekir: Bir ilişkide gerçekten önemli olan şey nedir? Haklı çıkmak mı, yoksa mutlu kalabilmek mi? Bir tartışmayı düşündüğümüzde genellikle gözümüzün önüne gelen sahne aynıdır: Yükselen sesler, suçlamalar, geçmişin defterlerinin açılması... Oysa bağırarak, karşı tarafı susturarak ya da aşağılayarak çözülmüş tek bir sorun yoktur. Aksine, her bağırış ilişkideki güveni biraz daha kemirir.

SAVUNMAYA GEÇME DUVAR ÖRME

Psikolog John Gottman'ın çiftler üzerinde yaptığı 40 yılı aşkın araştırmalar, ilişkiyi yıpratan en temel dört davranışı tanımlıyor: Eleştiri, savunmaya geçme, küçümseme ve duvar örme. Bu dört tutum ilişkideki zehri yavaş yavaş artırıyor. Gottman, bu davranışların sık tekrarlandığı ilişkilerin bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Bağırmak, aslında insan beyninin biyolojik tepkilerinden biridir. Öfke anında amigdala aktive olur, "savaş ya da kaç" mekanizması devreye girer. Bu sırada mantıklı düşünmeyi sağlayan prefrontal korteks geri planda kalır. Bu yüzden öfkeliyken söylediğimiz sözler çoğu zaman kalbimizin değil, biyolojimizin ürünüdür. Söyleriz ama aslında kastetmeyiz. Fakat karşımızdaki kişi, o sözleri gerçek kabul eder ve kalbine yazar.

SAĞLIKLI İLETİŞİMDE ÖNE ÇIKAN ÜÇ TEMEL BECERİ

1 Sakin kalmak: Öfke anında hemen konuşmamak, bazen birkaç dakika susarak nefes almak.

2A ktif dinlemek: Karşındaki insanı sözünü kesmeden dinlemek ve duygusunu gerçekten anlamaya çalışmak.

3 Zaman tanımak: İlişkilerde her şey anında çözülmez. Bazı cevapların olgunlaşması için zamana ihtiyaç vardır.

Burada en önemli nokta şudur: Bir tartışmanın sonunda bir taraf "haklı" çıkabilir, ama ilişkinin kendisi "yaralı" kalır. Yani sen kazansan da aslında kaybedersin. Çünkü ilişki bir rekabet değil, bir yol arkadaşlığıdır. Hayatın her alanında, özellikle de ilişkilerde sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: "Haklı mı olmak istersin, mutlu mu?" İlk bakışta bu soru basit görünebilir, ama içinde büyük bir bilgelik barındırır. Çünkü çoğu insan, tartışma anında mutluluğunu feda ederek haklılığını ispatlamaya çalışır. Ve işin ironik tarafı şudur:

Kazandığını sandığı haklılık, aslında kaybedilen bir mutluluğun gölgesinde kalır.



SEN HEP BÖYLESİN!

Burada bir paradoks vardır: Bağırmak, hâlâ kalmak istediğini gösterir. Eğer kalmak istemeseydin, çekip giderdin. Ama kalmayı seçiyorsan, sakinlikle kalman gerekir. Bağırarak kurulan cümleler, ilişkiye köprü kurmaz; aksine var olan köprüleri yıkar. Psikolojide "ben dili" kavramı bu noktada çok önemlidir. "Sen hep böylesin" dediğinde suçlama başlar; ama "Ben kendimi değersiz hissediyorum" dediğinde köprü kurulur. Çünkü "sen dili" karşı tarafı savunmaya iter.



UNUTMA

İlişkilerde kazanan ve kaybeden yoktur. Ya birlikte kazanılır ya da birlikte kaybedilir. Bir tarafın haklı çıkması, diğerinin kırılması pahasına oluyorsa, bu zaferin adı aslında mağlubiyettir. Asıl güç, öfke ile hükmetmekte değil; sakinlikle korumaktadır. O yüzden kendine şu soruyu sormayı alışkanlık edin: "Şimdi haklı mı çıkmak istiyorum, yoksa mutlu mu kalmak?" Cevap, senin yolunu belirleyecek...