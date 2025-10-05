Telefonlarımız İsrail’in işgali altında

Hollywood, televizyon kanalları, gazeteler, reklamlar, teknoloji şirketleri, büyük markalar, bilgisayar oyunları, uluslararası organizasyonlar, influencerlar, dizi platformları, uygulamalar ve hatta şarkılar... İsrail, insana ulaşan her şeyi ya kontrol ediyor, ya satın alıyor ya da tehditte boyunduruğu altında tutuyor. Siyonist rejim şimdi de gözünü sosyal medya sitelerinde tam hakimiyete dikti. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hafta içerisinde ABD'deydi. Sadece Gazze Şeridi'ndeki tartışmalı 'ateşkes planını' onaylamadı aynı zamanda dünyaca ünlü sosyal medya sitelerinin İsrail'in kontrolü altına girmesi için son görüşmelerini yaptı. Çin merkezli TikTok'un ABD ayağı artık tamamen İsrail'in konrtolüne giriyor. Netanyahu'ya göre sırada Twitter yani X var...Aslında haberimizin detayında İsrail ve ABD'nin kurduğu kirli ittifakı göreceksiniz. Yıllardır işlerini kapalı kapılar ardında yürütüyorlardı. Ancak İsrail rejimi, Gazze soykırımı nedeniyle muazzam bir uluslararası tepkiyle karşı karşıya. Köşeye sıkıştılar yani. Dolayısıyla kirli işlerini yürütmek için artık fazla vakit bulamıyorlar. Bu nedenle her şeyi açık açık yapmaya başladılar. Haberimizde telefonlarımızda vazgeçemediğimiz uygulamaların nasıl İsrail'e hizmet ettiğini ele alacağız. Ama önce Gazze Kasabı Netanyahu'nun son günlerde sosyal medya siteleri hakkında yaptığı bazı itiraflara bakalım:Sosyal medya en önemli silah. Influencerları ve tüm STK'ları satın almalıyız...Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir. Sosyal medya yeni bir savaş aracı...Şu anda sosyal medyada yaptığımız en önemli alışveriş TikTok. Umarım gerçekleşir. İkinci en önemli olan ise X. X ve TikTok'u alırsak çok şey kazanırız. Elon Musk ile konuşmalıyız, o bir düşman değil. O bir dost.Çin merkezli video paylaşım sitesi TikTok son zamanlarda İsrail'i çok rahatsız ediyordu. Bunun nedeni ABD merkezli diğer sosyal medya sitelerinin aksine TikTok algoritmasının farklı olması ve daha fazla İsrail karşıtı içerik ile Gazze'de yaşananları gösteren videolar yayınlanıyor olmasıydı. İşte bunu engellemek isteyen İsrail, ABD yönetimine klasikleşen baskı ve lobilerini yaptı. Neticesinde ABD'de "Eğer TikTok, ABD'deki faaliyetlerini bizim belirleyeceğimiz kişilere satmazsa, tamamen kapatılacak" şeklinde bir yasa çıkarıldı. Çin yönetimi de TikTok'un sahibi firma da daha fazla dayanamadı ve anlaşma sağlandı. TikTok'un ABD'de büyük bir kısmı gençlerden oluşan 180 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor. TikTok'un ABD'de ayağı artık Trump yönetiminin belirlediği bir konsesyumda. Peki, TikTok'un yeni sahipleri kim biliyor musunuz? Tabii ki de İsrail'in en sıkı destekçileri.CEO'su Safra Catz, İsrail'in en sıkı teknoloji destekçilerinden.Sahibi Rupert Murdoch bir medya devi ve tam bir İsrail destekçisi.Michael Dell, İsrail'e yapay zeka destekleri sağlıyorlar.Abu Dabi merkezli yatırım fonu.Gazze Kasabı Netanyahu, hafta içerisinde New York'ta sosyal medya fenomenleriyle de bir araya geldi. Netanyahu, "Sosyal medya artık en güçlü silah" cümlesini burada kurdu ve internet ortamında İsrail'in yalanlarını anlatabilmek için herkesi satın alabileceklerini belirtti. Devletlerinde paranın çok olduğunu belirten Netanyahu, influencerlara paylaşım başına 7 bin dolar vereceklerini duyurdu.Savaş suçlusu Netanyahu açık bir şekilde Tik Tok'tan sonra hedeflerinin X olduğunu açıkladı. ABD'li milyarder Elon Musk geçtiğimiz yıllarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve adını X olarak değiştirmişti. Musk ilk iş olarak Trump'ın bu sitedeki yasağını kaldırmış ve platformunun "daha özgür" olacağını ilan etmişti. Aslında X, Instagram gibi diğer ABD menşeli sosyal sitelerine göre kısmen daha özgür de kaldı diyebiliriz. Fakat İsrail bu durumdan da hiç memnun değil. Netanyahu'nun açıklamasından sonra ne tesadüf ki Musk'ın ismi bir anda ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in listesinde basına sızdı. Musk, küçük yaştaki kızlarla milyarderleri kayıt altına aldığı ileri sürülen Epstein ile hiçbir bağının olmadığını açıkladı. Bu da yetmedi Musk'ın 79 yaşındaki babası Errol Musk da 1993'ten bu yana 5 çocuğu ve üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Bakalım Elon Musk da boyun eğecek mi yoksa X'i İsrail'e teslim etmeden yoluna devam edecek mi?İsrail hükümeti son zamanlarda VPN sağlayıcılarını tek tek satın alıyor. 'Virtual private network / sanal özel ağ' olan VPN, cihazınız ile bir başka bilgisayar arasında güvenli bağlantı kurarak özel bir ağ oluşturuyor. VPN'i son zamanlarda özellikle gençler çok sık kullanıyor. Arkalarında dijital iz bırakmamak için bu yola başvuruyorlar. İşte İsrail gençleri burada da kaçırmamak için VPN sağlayacı şirketleri bir şekilde satın alıyor ve herkesi VPN üzerinden de takip ediyor.Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 100 bin tondan fazla bomba attı. Bu bombaların gücü, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın neredeyse 7 katı. Bununla yetinmeyen İsrail dediğimiz gibi internet ortamında her bir siteyi ve uygulamayı tamamen kontrol etmenin peşinde. Hâlihazırda 7 Ekim'den bu yana en fazla İsrail yanlısı olan platformların başında Instagram geliyor. Marc Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram en başından beri Instagram'daki Gazze paylaşımlarını kısıtlıyor ve İsrail yanlısı gönderileri ise öne çıkarıyor.İsrailli yayın organları +972 ve Local Call geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın İsrail'e nasıl Filistinlilerin tüm bilgilerini aktardığını ortaya çıkarmıştı. Buna göre İsrail, Gazzelilerin yerinin belirlenmesi için The Gospel, Lavender ve Where's Daddy? gibi yapay zeka sistemlerini kullanılıyor. Bu yapay zekalar da WhatsApp üzerinden veri topluyor.İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yaptığı bir araştırmaya göre, Facebook, İsrail-Gazze savaşı sırasında Filistin haber kaynaklarının kitlelere ulaşma kabiliyetini ciddi şekilde sınırladı. Filistin topraklarında, özellikle Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren haber merkezlerinin etkileşim oranlarının Ekim 2023'ten bu yana büyük ölçüde düşürüldüğü tespit edildi.Alman ve Fransız basının araştırmalarına göre İsrail hükümeti propaganda reklamları için YouTube'a milyonlarca dolarlık reklam parası ödüyor. YouTube'un da sayfası üzerinde İsraille ilgili videoları daha görünür yaptığı biliniyor.Time dergisinde Google ile İsrail hükümeti arasında iş birliği gün yüzüne çıkarılmıştı. Buna göre işgalci İsrail ordusu, Google'ın sağladığı servisler aracılığıyla kendilerine verilen bilgilere dayanarak harekete geçiyor. Bun ek olarak Google ile İsrail arasında 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşması var. Google, Tel Aviv'e verilen gelişmiş yapay zeka teknolojisi veriyor.Associated Press (AP) ajansına göre, İsrail ordusu 66 binden fazla sivili öldürdüğü Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek alıyor. Yapay zeka aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın eski çalışanları da bu iş birliğini doğruluyor. Öte yandan ABD merkezli Clock Tower X şirketi ise İsrail dijital istihbarat birimi Unit8200 arasında milyonlarca dolarlık yeni bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamda ABD'li firma Filistinlilerin daha iyi fişlenmesi için ChatGPT gibi yapay zeka modeli geliştiriyor.