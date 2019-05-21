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’da halka tatlısına rağbet arttı

ayının vazgeçilmezleri arasında yerini alan halka tatlısı ’nın Ceylanpınar ilçesinde yok satıyor.

İHA Ramazan Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 10:30
Ramazan’da halka tatlısına rağbet arttı

Ramazan ayında çiğ köfte kadar halka tatlının da ilgi gördüğü Ceylanpınar'da, tatlı imalatçılarının yüzü gülüyor. İlçede halka tatlısının yanı sıra şekerpare, revani, kalbur ve tulumba tatlısı da en yoğun dönemlerini yaşıyor.

İlçe esnaflarından Halil Asraf, "Kilosunu 10 TL'den satın aldığımız halka ve tulumba tatlısı adeta yok satıyor. Müşterinin gözü önünde tezgahta hazırlanan tatlı iftar saati öncesi bitiyor" dedi. Ramazan ayında ilçede kurulan tezgahlarda sıkça görülen çiğ köfte de tatlılar kadar yoğun talep görüyor.

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Ramazan’da halka tatlısına rağbet arttı
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