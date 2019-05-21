Ramazanda maden suyu tüketmek doğru mu?

Sağlıklı yaşam için önemli bir içecek olan maden suyunu günün her saatinde tüketmek mümkün. Özellikle yaz aylarında vücudun kaybettiği mineralleri yerine koymak için maden suyu içmek önemli. Bu farkındalıkla ramazan ayının bu yıl mayıs ayına denk gelmesiyle oluşabilecek fazla mineral kaybına karşı maden suyu içilmesi sağlık için oldukça önemli. Maden suyunun içerdiği zengin mineraller, tok tutma ve sindirime yardımcı olma özellikleriyle maden suyunun ramazan ayı için ideal bir içecek...

SAĞLIK DOSTU MADEN SUYU…

Ramazan ayında vücudun en çok mineral ve vitamin kaybettiğinin altını çizen Demirel, maden suyu tüketimin özellikle bu ayda önemli olduğunu söyledi. İftardan sonra ve sahurda maden suyu tüketmenin hem mideyi rahatlattığını hem de besin değerleri açısından vücuda iyi geldiğini aktaran Demirel, "Maden suyu, uzun saatler boyunca oruç tutanların sindirim sistemlerini destekler. Çünkü oruç tutanlara, bol sıvı tüketmelerinin yanı sıra maden suyu tüketmeleri de önerilir. Maden suyu; terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı olur. Bu nedenle ramazan ayında maden suyu tüketmek önemlidir" dedi.