Bağışıklığı zayıflatmadan oruç nasıl tutulur?

"Suyun yaşamsal fonksiyonlarımızdaki önemi kaçınılmaz" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Terzioğlu Arslan, "Ramazanın bu yıl da uzun günlere denk gelmesi sıvı kaybını artırıyor. Bu nedenle iftar ve sahur arası süreyi doğru değerlendirmeli ve yeteri kadar su alımını sağlayarak hem fiziksel hem metabolik açıdan sağlığımızı korumalıyız. Ayrıca mikropların vücuttan atılması için de bol su tüketmek önemli" şeklinde konuştu.

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Ramazanda öğün sayısı sahur ve iftar olmak üzere iki öğüne düşüyor. Dolayısıyla ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerini yeteri kadar alamadığımız zamanlar olabileceğini söyleyen Emel Terzioğlu Arslan "Ama iftar ve sahur arasındaki zamanı iyi değerlendirirsek bu durum sorun olmaktan çıkar. Bu iki ana öğün arasında iki ara öğün koymanız sizi rahatlatır.

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RAMAZANDA TATLI NASIL YENMELİ?

Bu ara öğünlerde meyve, süt veya yoğurt, çiğ kuru yemişler (badem, ceviz, fındık vb.) gibi besinler porsiyon ölçülerini aşmadan tüketilebilir. Tatlı tüketimi ise haftada 1-2 günle sınırlanmalı ve şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmeli" dedi.

ORUCU ÇORBA İLE AÇMAK SAĞLIKLI MI?

İftar sofrasına oturduğunuzda uzun süreli bir açlıktan çıktığınız için yeme isteğinizin fazla olması gayet normal olduğunu ifade eden Arslan, "Bu durumun önüne geçebilmek için iftara küçük atıştırmalıklarla (çorba vb.) başlayıp ardından ana yemeğe geçmek sizi aşırı yemek yemekten kurtarırken mide sağlığınızın korunmasına da yardımcı olacaktır. İftarda fazla yemek sindirim sorunları da yaşamanıza neden olabilir. Bunların önüne geçmek için azar azar yemeye dikkat edersek hem midemizin sağlığını hem de sindirim sistemimizin sağlığını koruyabiliriz" açıklamalarında bulundu.

RAMAZANDA EKMEK NASIL TÜKETİLMELİ?

Ramazan ayında şüphesiz en büyük zaaflarımızdan biri enfes kokusuyla sıcacık Ramazan pideleri diyen Arslan "Enerji yoğunluğu açısından yüksek olan pide miktar olarak fazla tüketildiğinde gereksiz kalori almamıza neden olarak istenmeyen kilo artışlarına sebep olabilir.

Unutulmamalı ki yüksek Beden Kitle İndeksi (BKI) de bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca pide beyaz undan yapıldığı için kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşereceğinden tekrar acıkmaya ve tatlı isteğinin artmasına neden olur. Menü içeriğine göre değişmekle birlikte iftarda avuç içi kadar pide ile sınırlı kalmakta fayda var" dedi.

ORUÇ TUTARKEN SAHURU ATLAMAK DOĞRU MU?

Çoğu kişi ramazanda sahura kalkıp kahvaltı yapmak yerine sadece su içip yatmayı tercih ediyor. Ancak bu davranış gün içerisinde açlık durumunun uzamasına neden olur diyen Arslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Uzun açlıklar sonucu metabolizma yavaşlar, kan şekeri ve tansiyon düşüşleri görülür. Bunların yanı sıra mide asit salgısı artar.

Ayrıca bağışıklık sistemi de zayıflayabilir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için sahura kalkıp protein (yumurta, peynir, süt veya yoğurt) ve posa içeriği yüksek besinler (sebzeler, tam tahıllı gıdalar) içeren güzel bir kahvaltı yapmak doğru olacak."